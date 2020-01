Von Schülerzahlen mit 1056 (in 2006) oder 1240 (in 1979) ist das Hohenstaufen-Gymnasium heute weit entfernt (2019: 635). Schulleitung, Lehrerkollegium und Elternbeirat verweisen auf die Demografie und das mittlerweile mehrmals gewürdigte Schulkonzept. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. In den Grundschulen stehen dieser Tage die Schulempfehlungen auf den Terminlisten der Lehrer-Elternsprechstunden und in der Folge die Anmeldetermine an den weiterführenden Schulen. In Eberbach fällt beim Hohenstaufen-Gymnasium auf, dass die Schülerzahl in den letzen zehn Jahren kontinuierlich weiter gesunken ist von 990 Schülern in 2009 auf 635 Schüler 2019.

Dabei fällt auf, dass insbesondere früher höhere Anteile von Kindern und Jugendlichen aus den Umlandgemeinden zurückgegangen sind, weniger die Schülerzahlen innerhalb der Stadt Eberbach.

So kommt mit schöner Regelmäßigkeit die Frage auf, woran das liegen könne, dass Eberbachs Gymnasium nicht mehr auf Schülerzahlen kommt wie etwa 2006 mit 1056 Kindern oder 1999 mit 963 Gymnasiasten.

Unterschwellig ist bei den Fragestellern oftmals herauszuhören, dass Ansehen und Strahlkraft der Schule gelitten hätten, selbst wenn man berücksichtige, dass die Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg in diesem Zeitraum sowohl Geburtenrückgang wie auch Wegzug aus ländlichen Gebieten in die Städte verzeichnet.

Zahlen, die man eindeutig für Eberbach und die Gemeinden im 30-Kilometer-Umkreis aussagekräftig einander gegenüberstellen könnte, sind mit vertretbarem Aufwand nicht erhältlich. Eberbach beispielsweise hatte 2018 insgesamt 14.442 Einwohner und verzeichnete 2008 noch 14.945 Bürger.

Ungeachtet der demografischen Daten gibt es Richtgrößen für Schulauswahl-Entscheidungen von Eltern wie die Schulzeitdauer (G8/G9), die Erreichbarkeit mit Verkehrsmitteln und natürlich die Schulprofile des HSG im Vergleich zu den umliegenden "Konkurrenz-"Gymnasien. Das HSG bietet ab der achten Klasse die Wahl an zwischen musischem, naturwissenschaftlichem und sprachlichem Profil.

HSG-Schulleiterin Oberstudiendirektorin Anja Katzner sieht "vielschichtige Gründe" dafür, warum Eltern ihr Kind statt nach Eberbach etwa nach Neckarelz oder Neckargemünd aufs Gymnasium schicken. Katzner: "Da wir keine Kenntnis darüber haben, wie viele Kinder an den umliegenden Grundschulen eine Gymnasialempfehlung erhalten, können wir keine Aussage über die Einpendler machen. Jedoch sind an unserer Schule sowohl Schüler aus Waldbrunn, Oberzent als auch aus Hirschhorn vertreten." Von einem generellen Fernbleiben der Umlandgemeinden könne man also nicht sprechen.

Hintergrund > Unter 500 Schüler hatte das Hohenstaufen-Gymnasium auch schon mal: unter Schulleiter Norbert Kühn 1964 zählte das HSG gerade mal 494 Schüler. Die Schülerzahl stiegt im folgenden mit den geburtenstarken Jahrgängen an und kam 1975 das erste Mal über die Tausenderschwelle (1011 Schüler unter [+] Lesen Sie mehr > Unter 500 Schüler hatte das Hohenstaufen-Gymnasium auch schon mal: unter Schulleiter Norbert Kühn 1964 zählte das HSG gerade mal 494 Schüler. Die Schülerzahl stiegt im folgenden mit den geburtenstarken Jahrgängen an und kam 1975 das erste Mal über die Tausenderschwelle (1011 Schüler unter Schulleiter Bruno Neubauer). Die seit 1964 (und bis heute) höchste Schülerzahl des HSG ergab sich 1979 mit 1240 Mädchen und Jungen. Zu Beginn der 1980er Jahre sank dieser Wert wieder auf die dreistellige Zahl 964 in 1986 (Schulleitung Friedbert Dörfler) und verminderte sich dann kontinuierlich weiter bis in die Neunziger Jahre (1991: 834). Es folgte wieder ein Ansteigen, und 2002 waren es 1017 Schüler (Schulleiter Günter Wiedemer). 2008 war das letzte Jahr seither mit einer vierstelligen Schülerzahl (1005), bereits unter Direktor Helmut Schultz. 2006 hatte es nochmals eine Spitze mit 1056 Schülern gegeben und seitdem verringerten sich die Gymnasiastenzahlen auf besagte 634/635 HSG’ler in 2018/19, die 2018 in 29 Klassen unterrichtet wurden (Schulleitung Anja Katzner). > "Tag der offenen Tür" 2020 ist am Samstag, 7. März, ab 11 Uhr. Dazu sind alle Viertklässler der Grundschulen in Eberbach und Umgebung mit ihren Eltern eingeladen. Die Anmeldungen der neuen Fünftklässler werden am 11. und 12. März 2020 von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Sekretariat entgegengenommen. (fhs)

Schulleiterin Katzner: "Unser Ziel ist, die Schüler fit zu machen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts." So nehme das HSG am Schulversuch "Tablets am Gymnasium" teil und hat zu diesem Schuljahresanfang die Auszeichnung "Digitale Schule" erhalten. Katzner: "Der Kriterienkatalog hierfür umfasst verschiedene Bereiche. Dazu gehören Pädagogik und Lernkulturen, Qualifizierung der Lehrkräfte, regionale Vernetzung, Konzept und Verstetigung sowie Technik und Ausstattung."

Diese Schwerpunkte werden laut Katzner auch im naturwissenschaftlichen Profilfach IMP (Informatik-Mathematik-Physik) gesetzt, das seit dem Schuljahr 2018/2019 am HSG unterrichtet wird. Einen weiteren Schwerpunkt setzt das HSG laut Katzner beim Vermitteln von "vertieften Methoden- und Sozialkompetenzen".

Hinzu komme, dass sich Eberbachs Gymnasium in Bezug auf Qualitätssicherung und Schulentwicklung zukunftsrelevanter Themen annimmt wie etwa der Digitalisierung, Globalisierung sowie der Nachhaltigkeit. Neben der Auszeichnung "Digitale Schule" wurde das HSG für den Einsatz einer innovativen Methode, Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln hervorgehoben, wegen des hier vermittelten "Design Thinking".

Katzner: "Sehr gefreut haben wir uns auch über die Auszeichnung "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage", die durch die Initiative von Schülern zustande gekommen ist."

Auch wenn es am HSG anders als etwa am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz keine neun Schuljahre bis zum Abitur mehr gibt sondern "G 8" sieht Katzner die Schule gut aufgestellt beim Entscheidungsprozess von Eltern, an welche Schule sie ihr Kind schicken. Katzner: "So wie wir als engagiertes und innovatives Kollegium in vielen Projekten und im Unterricht unsere Schule in den letzten Jahren zielstrebig weiterentwickelt haben – auch in Zusammenarbeit mit den Eltern und Schülern, hat das einen so positiven Eindruck weit über die Grenzen Eberbachs hinterlassen."

Stolz verweist Katzner darauf, dass das HSG als eines der "Vorbilder der Metropolregion" sein Schulkonzept auf einer großen, überregionalen Veranstaltung bei SAP Anfang März vorstellen wird.

Katzner: "Unser Bestreben ist es, ein Fundament aus Wissen, Werten und Fähigkeiten zu vermitteln, das letztlich die Grundlage bildet für lebenslanges Lernen und die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, sich im Leben, in der Schule und im Beruf bestmöglich zu entwickeln."

Das Hohenstaufen-Gymnasium sei stabil dreizügig, in der Klasse 7 sogar vierzügig. Katzner: "Daher besteht keinerlei Anlass zur Sorge in Bezug auf den Fortbestand der Schule." Um überhaupt eine Überprüfung zu beginnen, ob ein Gymnasium wegen zu geringer Schülerzahlen geschlossen werden könnte, "müssten in einer fünften Klasse weniger als 16 Schüler angemeldet worden sein", erklärt Clara Reuß, Sprecherin im zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe.

In den letzten zwanzig Jahren ist dies im Regierungsbezirk Karlsruhe überhaupt nur zweimal in Erwägung gezogen worden. Und in beiden Fällen wurde eine Schließung nach der Prüfung verworfen.