Den Hebert als intaktes Landschaftsschutzgebiet erhalten will die Bürgerinitiative „Rettet den Hebert“ mit Christina Kunze (l.) und Bettina Greif, hier am Hebertstein. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Wer das Waldgebiet Hebert zwischen Rockenau/Lindach, Pleutersbach/Allemühl und Schwanheim auch weiter ohne Windräder erhalten sehen will, sollte sich nicht in allzutrügerischer Sicherheit wiegen: Auch wenn es still geworden ist ums Streitthema Windkraft, ist die Entscheidung darüber noch nicht endgültig gefallen. Die Eberbacher Bürgerinitiative "Bürger für Bürger" hat dies zum Anlass genommen, nachdrücklich zu mahnen. Sie hat sich zudem jetzt auch umbenannt in "Rettet den Hebert".

Die rund 15 Aktivisten der Windkraft-Standortgegner-Bürgerinitiative (BI) haben im Juni eigene Webseite (http://rettetdenhebert.de) angelegt und wollen mit Flugblättern auf die aktuelle Situation aufmerksam machen. Bettina Greif von der BI: "Wir haben den Namen geändert, weil wir präziser sein wollten. ’Bürger für Bürger’ klingt zu allgemein. Und die Gefahr für den Hebert ist noch nicht vom Tisch!" Bettina Greif und Christina Kunze sind beide Mitglieder der Initiative, Greif ist auch Stadträtin.

Aktuell läuft das "Interessebekundungsverfahren", bei dem ein Fachbüro für die Stadt Eberbach sondiert, welche Interessenten gern Windkraftanlagen auf städtischem Gebiet errichten würden, dem Vernehmen nach sind es zehn.

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen sein wird, erhält der Gemeinderat das Ergebnis vorlegt mit der Empfehlung der Stadtverwaltung zu einem Vergabebeschluss. Gleichzeitig befindet der Gemeinderat darüber, ob der Bürgerentscheid "Windkraft am Hebert" abgehalten wird. Laut Hauptamtsleiterin Anke Steck ist noch nicht abzusehen, aber eher unwahrscheinlich, ob das bereits in der Juli-Ratssitzung erfolgt; auf der Tagesordnung dieses Woche steht der Punkt jedenfalls nicht.

Hinzu kommt, dass neben städtischem Gelände auch ForstBW Staatswald für Windkraft zur Verfügung stellen könnte. Windkraftausbau ist erklärtes Ziel der grün geführten Landesregierung. Bei einem Vor-Ort-Termin direkt am Hebert-Stein erläuterten Christina Kunze und Bettina Greif die bereits bekannten Argumente der Windradstandortgegner und verweisen auf alternative Energiegewinnungsmethoden. Sie ermöglichten es, dass Eberbach das Waldgebiet Hebert unbeeinträchtigt durch "Windindustrieanlagen" als Naherholungsfläche, als Pfund bei der Positionierung als attraktive Wohngemeinde und Tourismusstandort behalten könne.

Zur Infrastruktur der am Hebert denkbaren vier oder fünf Windräder mit möglichen Höhen bis zu 112 Meter zählten breite Bauzufahrten, Versorgungswege, Abholzungen für Fundamente und große Abstandsflächen. Die BI "Rettet den Hebert" sieht neben der so eintretenden "Landschaftszerstörung" und Gefährdung des Artenschutzes etwa bei Schwarzstorch, Rotmilan, Falke, Uhu oder Fledermäusen auch Gefahren von Grundwasserverunreinigung und eventuellen Bränden.

Gleichzeitig sei Windkraftnutzung am Hebert angesichts des Vorkommens unzuverlässig, schwach ausgelastet, und es fehlten Speichermöglichkeiten. Im Regionalplan ist der Hebert als Windkraft-vorranggebiet wieder gestrichen worden, und es ist zudem Landschaftsschutzgebiet, dessen Schutzwirkung erst noch aufgehoben werden müsste.

Solaranlagen auf Eberbachs Dachflächen, weiteres Ausnutzen der Wasserkraft am Neckar und Einsparmöglichkeiten bei Elektrogeräten stellten Alternativen dar. So könne man es sich leisten, auf Windräder am Hebert zu verzichten, obwohl absehbar ist, dass etwa wegen Elektromobilität und moderner Alltagstechnik in Beruf wie Haushalt der Energiebedarf eher zu- als abnimmt.

Bettina Greif zitiert Hubert Weinzierl vom BUND: "Eines ist nämlich gewiss: Die Nachwelt wird unsere Generation nicht danach beurteilen, wie viel Reichtum und Geld sie hin- und hergeschoben hat, sondern danach, wie viel Lebensraum, wie viel Trinkwasser, wie viel Atemluft, wie viele Bäume, Pflanzen und Tiere wir zurück gelassen haben."

Info: Ausführliche Darstellungen zu den Argumenten der Windkraftstandortgegner enthält die Webseite http://rettetdenhebert.de