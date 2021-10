Direkt am Nest und auch darunter finden sich die Taubenspuren am Bahnsteg. Foto: fhs

Eberbach. (fhs) Das diesige und neblige Vor-November-Wetter schon im Oktober trägt mit dazu bei, die Beeinträchtigung durch Taubenkot am Bahnsteg wieder mehr in überschaubarerem Rahmen zu halten – weniger geworden sind die Schlieren und Häufchen an der Holzverkleidung, auf Treppenabsatz, Stufen sowie vor allem den Handläufen des Aufgangs auf der Supermarkt-Parkplatzseite.

Allerdings ist in der Zwischenzeit die lange vollkommen verdreckt sich darbietende Treppenanlage von Bauhof-Mitarbeitern gereinigt worden. Darauf weist Stadtsprecher Ingo Moneta hin. Er erinnert daran, dass auf dieser Seite des Bahnsteg-Aufgangs regelmäßig durch den Bauhof geputzt werde.

Der Bauhof werde auch noch den Bereich verkleiden, in dem die Tauben brüten. Dies soll aber erst geschehen, nachdem die Jungen flügge geworden sind. So könne dort dann kein Nest mehr gebaut werden und eine derartige Verschmutzung nicht mehr stattfinden.

In der Zwischenzeit sammeln sich die Häufchen wieder an bzw. gestalten die Tauben die graubraunen Holzpaneelen kreativ mit weißem Strichmuster.