Von Felix Hüll

Eberbach. Zum ersten März 2020 sucht die Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd eine neue Leiterin oder einen neuen Leiter. Amtsinhaberin Barbara Coors scheidet zum 1. April aus diesem Amt aus. Sie hat dann elf Jahre und drei Monate die Bildungseinrichtung von zwölf Gemeinden im Neckartal, Kleinen Odenwald und Kraichgau geführt und möchte "noch mal was anderes machen".

"Ich werde nächstes Jahr 55 und möchte den Anteil der beruflichen Arbeit in meinem Leben ein wenig einschränken. In dieser Aufgabe geht das nicht. Sie ist toll. Sie begeistert mich, aber sie ist halt zeitlich und von der Energie her nicht auf eine 40-Stunden-Woche zu begrenzen."

Nach einem dreimonatigen Frankreich-Aufenthalt ("Atlantikluft schnuppern") als klaren Trennungsschnitt möchte Coors sich neu orientieren. "Ich bleibe in Eberbach wohnen und werde mich auch weiter engagieren."

Coors will im Herbst zwar nicht mehr für den evangelischen Kirchengemeinderat kandidieren, bleibt aber der Gemeinde verbunden. "Ich mache parallel eine Prädikantenausbildung (Laienprediger - d. Red). Statt in einem politischen Gremium zu sitzen, entspricht es mir mehr, direkt mit den Menschen zu arbeiten." Das möchte sie gern auch an der Volkshochschule weiter tun, als Dozentin - "es wird was mit Sprache zu tun haben, mit Menschen und vielleicht mit Religion."

Ihr(e) Nachfolger(in) werde auf jeden Fall ein gutes altersgemischtes Team für die künftigen Aufgaben vorfinden. Coors: Wir haben die Stelle jetzt noch vor den Sommerferien ausgeschrieben und das Ende der Bewerbungsfrist auf 31. Juli festgesetzt, dass wir in der Urlaubszeit die Bewerbungen sichten und im September die Gespräche für die Auswahl führen können."