Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Seit einem Jahr absolviert Vikarin Ann-Kathrin Knittel den praktischen Teil ihrer Ausbildung zur Pfarrerin in Eberbachs evangelischer Kirchengemeinde. In dieser Zeit hat sie bereits Gottesdienste gehalten, in mehreren Schulen Religionsunterricht erteilt oder in den diversen Kreisen der Gemeinde mitgewirkt.

In den Tagen nach Fasching lädt sie nun zu einem Projekt ein, das ihr persönlich besonders am Herzen liegt: zu den Kinderbibeltagen.Sie wollen sich vom 6. bis 8. März, jeweils von 9.30 bis 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz dem Thema "Jakob gibt nicht auf" widmen.

Schon vor ein paar Jahren hatte man seitens der evangelischen Gemeinde Bibeltage für Kinder angeboten. Doch irgendwann wurden sie mangels Nachfrage aufgegeben.

Ann-Kathrin Knittel will einen neuen Versuch starten, Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse beim gemeinsamen Spielen, Basteln und Essen mit biblischen Geschichten vertraut zu machen. Der Wunsch, mehr Veranstaltungen für Kinder anzubieten, sei mehrfach in der Gemeinde geäußert worden, berichtet die Vikarin. Hinzu kommt, dass sie selbst in ihrer Kindheit mit Kinderbibelwochen aufgewachsen ist und die tollen Gemeinschaftserlebnisse von damals nicht missen möchte. Zwanzig Anmeldungen lagen Anfang der Woche bereits vor. "Aber es können noch weitere Kinder dazukommen", betont sie. Immerhin hat sie ein Team von zehn Mitarbeitenden diverser Altersgruppen, "von Konfirmanden bis hin zu Kirchengemeinderäten" um sich scharen können. Das Team wird bei der Gestaltung der Kinderbibeltage tatkräftig mithelfen.

Geschichten um die alttestamentliche Figur des Jakob also sollen nun drei Tage lang im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen.

"Die Jakobsgeschichten sind Geschichten von Geschwisterneid und -rivalität, von Papas und Mamas Lieblingen, von Weggehen und Ablösung, von Unrecht und Betrug, Rache und schließlich von Versöhnung", erzählt die Vikarin. "Jakob will, dass Gott sein Leben begleitet und reich macht. Dafür schummelt er und lügt, er arbeitet und er kämpft, und merkt dann: Gottes Segen ist ein Geschenk."

Spannung, Überraschungen und Spaß seien garantiert, verspricht Ann-Kathrin Knittel. Dazu werden thematisch passende Spiele gespielt, Mitarbeiter des Kinderbibeltag-Teams werden Szenen aus den verschiedenen Geschichten schauspielerisch darstellen, in altersgemäß eingeteilten Gruppen werden die thematischen Inhalte vertieft.

Engel-Basteln steht bei der Erzählung von der "Himmelsleiter" auf dem Programm. Und dann darf jedes Kind ein T-Shirt mit seinem Namen gestalten, denn, so die Vikarin, "Namen haben ja eine Bedeutung". Die Bibeltage beendet ein großes Segensfest, für das die Kinder das Essen mit vorbereiten dürfen. Zu dem dazugehörigen, von den Kindern mitgestalteten Gottesdienst sind auch die Eltern eingeladen.

Info: Anmeldungen sind noch bis Freitag im Gemeindebüro am Leopoldsplatz, Telefon 06271/4787, möglich, auf der Homepage der Gemeinde unter www.eki-eberbach.de oder per E-Mail an eberbach@ kbz.ekiba.de