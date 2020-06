Von Peter Bayer

Eberbach. Die einen unterbrechen ihren Spaziergang und bleiben fasziniert stehen, andere gehen mit ihren Kindern dieser Tage bewusst an den Neckarlauer in der Hoffnung, sie zu sehen. Die Rede ist von Sven und Svenja.

Es ist immer wieder ein Hingucker, wenn das bekannte Schwanenpaar mit seinem Nachwuchs einen Ausflug macht. In diesem Jahr ist es zudem ein ganz besonderer Anblick, haben sie doch gleich acht Kinderchen im Schlepptau: drei weiße und fünf bräunliche. "Acht ist schon ganz selten", sagt Susanne Noll, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Eberbach.

Hielten sie sich die erste Zeit nach dem erfolgreichen Brüten noch in ihrem Nest am gegenüberliegenden Neckarufer auf, so kommen sie jetzt mehr in die Nähe des Menschen. Erstmals Mitte Mai hat das Schwanenpaar stolz den Eberbachern seinen Nachwuchs präsentiert, wurde dabei mehrfach fotografiert, die Bilder ins Netz gestellt.

Dass der Nachwuchs schon so groß ist, hat auch die "Schwanenmama" des Tierschutzvereins überrascht. "Sie haben schon früh mit dem Brüten begonnen, normalerweise schlüpfen sie erst im Mai oder Juni." Zwar legen die Schwäne sechs bis zehn Eier, doch dass gleich acht davon ausgebrütet werden, ist "ganz selten". Ungewöhnlich ist auch die unterschiedliche Färbung des Federkleids. Die hat nichts mit dem Geschlecht der Tiere zu tun, wie man vielleicht vermuten könnte. Den weißen Jungschwänen fehlt schlichtweg Melatonin. Ein vollständig weißes Gefieder weisen die Jungschwäne normalerweise erst nach der Vollmauser im zweiten Lebensjahr auf.

Nicht immer war das Elternglück von Sven und Svenja so relativ ungetrübt, wie sich Susanne Noll erinnert. So wurde 2013 das Nest überflutet, und im vorigen Jahr gab es viel Kummer mit einem der sieben jungen Schwäne, der von Papa Sven "wegen einer Behinderung nicht mehr akzeptiert und immer wieder verstoßen wurde". "Von den sieben Schwanenkindern haben drei oder vier überlebt", erinnert die Tierschützerin sich. Mit dem diesjährigen Nachwuchs scheint es bis jetzt keine Probleme zu geben. Bleibt zu hoffen, dass es so bleibt.

Wer möchte, hat die nächste Zeit sicher noch öfter Gelegenheit, die Schwanenfamilie aus der Nähe zu betrachten. "So lange der Nachwuchs noch so klein ist, beschränken sich die Ausflüge auf die Nähe des Neckarlauers", weiß Susanne Noll. Erst wenn die jungen Schwäne größer sind, geht es den Neckar abwärts bis auf Höhe des Kanuclubs. Dort ist allerdings Vorsicht geboten, beginnt doch hier das Revier von Eberhard und Erika, dem zumeist kinderlosen "Rockenauer" Schwanenpaar. "Sven und Eberhard bekämpfen sich, da gibt es eine strenge Revierabgrenzung", sagt Noll.

Sie hat beide schon unter ihren Fittichen gehabt. Eberhard und Erika hatten Angelhaken im Hals stecken. "Ein fürchterlicher Anblick", sagt sie. Sven, der inzwischen 15 Jahre auf dem Buckel haben dürfte, verbrachte ein halbes Jahr in ihrem Garten. Er wurde total geschwächt gefunden, sie hat ihn dann wieder aufgepäppelt. "Das dürfte so etwas über zehn Jahre her sein", erinnert sie sich.

Auch wenn aus allen acht Jungen bald große Schwäne werden, muss keiner Sorge haben, dass es in Eberbach eine Überbevölkerung an Schwänen gibt. Dass die Population hier überschaubar bleibt, dafür sorgen offenbar die Schwaneneltern selbst, wie Martin Noll vor drei Jahren beobachten konnte. Da ist Papa Sven Anfang September mit den sieben Jungen Richtung Heidelberg geflogen und ohne den Nachwuchs zurückgekehrt.