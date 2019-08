Von Marcus Deschner

Eberbach. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der in Eberbach lebenden Asylbewerber. Lebten vor etwa drei Jahren hier noch gut 500 Menschen aus dieser Personengruppe in der Erstunterbringung, so halten sich derzeit noch drei Familien mit insgesamt 16 Personen in der Stadt auf, teilt Silke Hartmann, Amtsleiterin im Büro des Landrats des Rhein-Neckar-Kreises, auf Nachfrage mit. Allerdings kommen noch etwa 300 Asylbewerber, die anerkannt wurden, deren Klage gegen einen Abschiebebescheid läuft oder die bereits einen solchen zugestellt bekamen, in der Anschlussunterbringung in Eberbach hinzu, erläutert Özgün Öz. Er ist seit fast drei Jahren städtischer Integrations- und Flüchtlingsberater. 207 dieser Asylbewerber seien vom Kreis "zugewiesen" worden. Für deren Unterbringung ist die Stadt Eberbach zuständig, sofern sie sich nicht selbst um Wohnraum gekümmert haben. Sie alle sind jetzt dezentral untergebracht.

Auf dem Höhepunkt der "Flüchtlingswelle" 2015 musste der Rhein-Neckar-Kreis plötzlich zusätzlich sehr viele Menschen unterbringen und suchte krampfhaft nach geeigneten Wohnmöglichkeiten. In Eberbach stehen die dafür genutzten Gebäude nun seit Monaten leer. Abgesehen von einem Haus in Rockenau, in dem die verbliebenen drei Familien leben, die aus dem Iran, dem Irak und der Türkei kommen. Dort laufe der zum 1. Mai 2015 mit der Eberbacher Baugenossenschaft (EBG) geschlossene Mietvertrag noch bis zum 30. April 2020, erläuterte Hartmann.

Im "Hochhaus" im Schlüsselacker, das bereits im November 2013 vom Kreis angemietet wurde, wohnen längst keine Asylbewerber mehr, der Mietvertrag lief im November 2018 aus. Der Eigentümer, ein Geschäftsmann aus dem Kraichgau, will das Haus verkaufen und verlangt dafür knapp 2,5 Millionen Euro.

Das "Hochhaus" im Schlüsselacker wurde vom Kreis vergangenen November ebenfalls "freigestellt" und wird derzeit vom Eigentümer zum Verkauf angeboten. Foto: Marcus Deschner

Für das Gebäude Gütschowstraße 16, vom Kreis ebenfalls im Herbst 2013 gemietet, endete der Vertrag im Oktober 2018. Die EBG als Eigentümerin verkaufte das stark sanierungsbedürftige Haus für 205.000 Euro an einen türkischen Unternehmer aus Stuttgart, der zurzeit kräftig am Renovieren ist.

Die kürzeste Mietzeit zur Asylbewerberunterbringung gab’s im ehemaligen Gasthaus "Kühler Krug" im "Greten-grund", das zwei Eberbacher Architekten gehört. Angemietet wurde das Gebäude laut Silke Hartmann zum 1. Januar 2016, der Vertrag wäre "längstens bis zum 31. 12. 2022" gelaufen. Doch der Kreis stieg mangels Bedarf bereits zum 31. Oktober 2018 wieder aus und bezahlte eine Ablösesumme, über deren Höhe sie allerdings keine Angaben machen wollte.

Auf dem Parkplatz des Areals, auf dem vor Jahren die Errichtung einer Halle für ein Hirschhorner Stahlbauunternehmen nicht zuletzt an massiven Anwohnerprotesten gescheitert war, hat seit kurzem ein neu gegründetes örtliches Unternehmen sein Lager eingerichtet. Ende vergangenen Jahres lief auch der Mietvertrag für das ehemalige Gasthaus "Schiff" in Lindach aus, das seitdem leer steht und der Erbin der früheren Betreiber gehört.

Bedeckt hält sich Silke Hartmann auch bei Fragen nach der vom Kreis gezahlten Miethöhe in den verschiedenen Objekten sowie den "Ausgleichszahlungen wegen Abnutzungen". "Unsere Vertragspartner gehen regelmäßig davon aus, dass vertragliche Vereinbarungen vertraulich behandelt werden. Darüber hinaus sind die möglichen Auswirkungen einer Veröffentlichung derartiger Angaben auf den Immobilienmarkt und dessen Rückwirkung auf die öffentlichen Haushalte zu berücksichtigen", so Hartmann in ihrer schriftlichen Stellungnahme zu der Presseanfrage. Man fürchte schließlich auch, dass sonst die Position des Landratsamtes bei künftigen Verhandlungen geschwächt werde.

"Sie dürfen aber davon ausgehen, dass alle Vereinbarungen nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung getroffen wurden, versichert sie. Und ergänzt, dass in nächster Zeit seitens des Rhein-Neckar-Kreises keine weitere Zuweisung von Asylbewerbern in der Erstunterbringung in Eberbach vorgesehen sei.