Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Eberbach und seine Schwäne: diese aus Freud und Kummer gestrickte Geschichte wird gerade um ein Kapitel fortgeschrieben. Denn dem Schwanenpaar Svenja und (Autoschreck) Sven ist seit zehn Tagen ein Küken abgängig. Wo ist es hin? wenden sich besorgte Menschen an den Tierschutzverein und namentlich an Susanne Noll. Doch die kann glücklicherweise Entwarnung geben. Inzwischen. Das fehlende Küken, eine Sie namens Sonja, befindet sich nämlich in ihrer Obhut und auf dem Wege der Besserung. Bei Nolls im Garten erholt sich Sonja von schweren Verletzungen, die sie aus unbekannter Ursache an Flügeln und Beinen erlitten hat. Und tut das so gut, dass sie kraftvoll alles anfaucht, was sich bewegt: "Auch mich", sagt Noll. Der Tag, Sonja wieder freizulassen, ist daher nicht mehr weit.