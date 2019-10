Ob ein Bürgerbus wie etwa hier in Schönbrunn in ein auf Eberbach zugeschnittenes Mobilitäts-konzept passt, möchten die Freien Wähler mit anderen Ratsfraktionen und mit Bürgern gemeinsam im Rahmen eines Mobilitätskonzepts erarbeiten. Foto: Marcus Deschner

Von Felix Hüll

Eberbach. Wie kann zeitgemäßes Sich-Fortbewegen in Eberbach aussehen? E-Bikes, Elektroautos, mehr Bus- und Bahn-Fahren - mit einem Mobilitätskonzept wollen die Freien Wähler dieses Thema voranbringen, sie setzen aber darauf, möglichst viele Menschen dabei einzubeziehen. Allen voran die Mitglieder der anderen Gemeinderatsfraktionen. FWE-Stadtrat Professor Dietmar Polzin skizziert den bislang angedachten Weg.

"Beispiele gibt es ja schon. Hier sind die Ballungsräume Vorreiter", erklärt Polzin. Er hat sich des Themas in der Freien-Wähler-(FWE-)Fraktion angenommen. Polzin ist als Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar Mitglied in deren Verkehrsausschuss und er hat an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach die Professur für Warenwirtschaft und Distributionslogistik inne. "Wir hatten über 70 Jahre jetzt den Slogan ’Freie Fahrt für freie Bürger’. Einen Mobilitätswandel kann man da nicht in zwei Jahren bewerkstelligen."

Dietmar Polzin betreut in der FWE-Gemeinderatsfraktion u.a. das Thema Mobilitätskonzept. Foto: Hüll

Deutschland sei beim Thema neue Konzepte für Mobilität hinten dran, Länder wie die Schweiz hätten hier viel früher reagiert. "So ein Mobilitätskonzept muss alle Mobilitätsformen verbinden und es muss angebotsorientiert sein. Unsere Idee kann also nur funktionieren in einem Kanon von Maßnahmen." Polzin nennt als Stichworte "flexible Lösungen", "unabhängig sein", "überall hinkommen" und "kostengünstig". "Und da muss man weggehen vom reinen Busverkehr. Man muss Fahrrad/E-Bike, Tretroller, Carsharing und den klassischen ÖPNV mit seinen Bussen und Bahnen zusammenbringen. Die müssen miteinander vernetzt werden. Das sind die Gegenspieler zum bisherigen Individualverkehr mit dem Auto." Gleichzeitig macht Polzin auf die Unterschiede zwischen Ballungszentren und ländlichem Raum aufmerksam: "Es geht nicht darum, den Pkw abzuschaffen. Der Individualverkehr wird im ländlichen Raum auch weiter eine Rolle spielen."

Aber auch hier finde sich Potenzial, die schädlichen Auswirkungen der bisherigen Kraftfahrzeugnutzung zu verringern. Die Abkehr von fossilen Energieträgern oder das Verringern des Schadstoffausstoßes könne man politisch nicht isoliert für sich angehen, sondern müsse das auf Bundes- wie auf lokaler Ebene vernetzt vorantreiben.

Am Beispiel Eberbachs erinnert Polzin an den "lang vor meiner Zeit" gefassten Ratsbeschluss zum ökologischen Stadtumbau, an das Wiederaufgreifen etwa eines mal von der SPD befürworteten und jüngst durch die CDU wieder aufgegriffenen Themas "Solarenergie auf Dächern der Stadt". Oder das vom damaligen AGL-Stadtrat Dr. Harald Grote verfolgte Fahrradkonzept sowie die weiteren AGL-Initiativen auf den Themengebieten Nahverkehr oder Energieeinsparung. Im Gemeinderat seien aber zwischenzeitlich andere Prioritäten gesetzt worden. Das Beschäftigen mit Themen wie der "HSG-Halle", des Neuaufstellens der Wasserversorgung oder dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses binde Kapazitäten sowohl der Ratsfraktionen und ihrer Mitglieder als auch der Stadtverwaltung. Das geht dann beim Vertiefen zeitlich vergleichsweise weniger drängender Aufgabengebiete ab.

Im Kommunalwahlkampf dieses Jahres hatte der Markgröninger Freie-Wähler-Kommunalpolitiker Rainer Gessler als Mitglied der Regionalversammlung Stuttgart in Eberbach einen Vortrag über eine Auswahl der 40 bereits in Baden-Württemberg erprobten neuen Mobilitätsformen im ländlichen Raum gehalten: Gessler stellte Beispiele mit Bürgermobil und Ruftaxi (ähnlich dem Modell von Schönbrunn), Bürgerbus, Bürger-Rufauto, soziale Fahrdienste, Pkw-Bürgerfahrdienste und ein Gemeindebusmodell vor. Eine Erkenntnis des Abends war für Polzin, dass auch das Überzeugen der Bürger dazu gehört.

Absehbar sei, dass die Abkehr vom Individualverkehr dazu führen wird, die Innenstadt für Autos unattraktiver zu machen. Verkehrsraum werde statt für Fahrbahnen und Parkplätze beispielsweise für Radwege verwendet. Und das Benutzen des Autos in der Stadt werde teurer werden. Polzin: "Das muss man den Leuten auch sagen." Neben neuen Angeboten müsse auch ehrliche Information stehen. "Veränderung muss beides enthalten. Ein bisschen sanfter Druck muss kommen, wenn wir ehrlich sind - wenn wir da was bewegen wollen." Wie im Detail - das müssten Bürger, Bürgervertreter und Verwaltungsleute miteinander ausarbeiten. Polzin: "Ich allein kann ja kein Mobilitätskonzept für die Stadt Eberbach erstellen. Wir wollen das aber weiter vorantreiben."

Wenn man etwa ein zusammenhängendes Radwegenetz an den wichtigsten Verbindungsstraßen innerhalb Eberbachs und den Ortsteilen knüpfen wolle und dafür beispielsweise in der Friedrichsdorfer Landstraße bisher als Stellplätze benützte Flächen für Radwege benötige, müsse man einerseits das Vorgehen auf einen grundsätzlichen Gemeinderatsbeschluss stützen können und andererseits absehbar empörte Anrainer in die Entscheidungsfindung mit einbinden. Kooperationspartner eines städtischen Konzeptes könnten neben privaten Unternehmern wie etwa eines Fahrradverleihers eine Bürgerinitiative wie auch die Stadtwerke sein.

Polzin will nun die Antwort von Bürgermeister Peter Reichert auf eine im Frühjahr gestellte Anfrage abwarten, um auf dieser Basis dann auf die anderen Ratsfraktionen mit konkreten Vorschlägen zuzugehen.