Eberbach (fhs) Am Freitag beginnt mit der "Herbstmeile" eine weitere "Meilen-" Veranstaltung. Sie sind als Ausgleich für die abgesagten Großveranstaltungen wie Kuckucksmarkt oder jetzt den Apfeltag konzipiert worden und beginnen, sich zu einem eigenen Format zu entwickeln.

Bis zum Sonntag, 24. Oktober, werden Händler und Schausteller aus der "Kuckucksmarktfamilie" in Eberbach ihre Stände und Geschäfte aufschlagen.

Die von der Stadtverwaltung verantwortete Herbstmeile umrahmt den "Apfeltag Light", den die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) 2021 als verkaufsoffenen Sonntag ihrer Mitgliedsbetriebe am 17. Oktober ausrichtet.

"Wir haben das bewusst so gehalten, um keinen Besucherstrom wie am Apfeltag zu provozieren. Eine solche Dimension wäre von den Vorschriften her nicht zu beherrschen" erklärt EWG-Vorsitzender Dietrich Müller. Möglich aber ist, ein sicheres angenehmes Herbsteinkaufserlebnis sowohl für die Besucher wie für die Beschäftigten des Eberbacher Einzelhandels zu garantieren, mehr aber auch nicht. "Es ist kein Stadtfest. Wir wollten auch ganz bewusst diesen Eindruck dieses Jahr nicht erwecken", erklärt Müller die vergleichsweise verhaltene Werbung in der Stadt und im Umland. Aus diesem Grund wurde auch die Autoausstellung weg gelassen. Die Autohäuser selbst hätten sie gern angeboten.

Hintergrund Impfaktion zum "Apfeltag light" Noch eine Erstimpfung gegen das Coronavirus können sich Kurzentschlossene am Sonntag, 17. Oktober, auf den Leopoldsplatz geben lassen. Zwischen 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr ist das Mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises vor Ort und impft ohne jede Voranmeldung. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson. Impfinteressierte bringen Personalausweis oder Reisepass mit. Empfohlen wird, die Versichertenkarte und, sofern vorhanden, den Impfpass mitzubringen. Mit BioNTech und Moderna sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich. Im Alter von 16/17 Jahren ist dies mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern möglich, die 12- bis 15-Jährigen müssen die Eltern begleiten. Sie werden zuvor gemäß der aktuellen STIKO-Empfehlung aufgeklärt. Eine Zweitimpfung mit BioNTech/Moderna gibt es am Sonntag nicht vom Mobilen Impfteam. Dafür müssen Impfwillige rechtzeitig ihre jeweilige Hausarztpraxis kontaktieren und dort einen Impftermin vereinbaren. Gleiches gilt für etwaige Auffrischungs-(Dritt)Impfungen

Auch bei der auf zehn Tage ausgedehnten "Herbstmeile" – als Jahrmarkt deklariert – gibt es wie auch beim Apfeltag Light am Sonntag kein Musikprogramm oder besondere Aktionen. "Jeder Standanbieter ist fürs Einhalten der Coronaregeln selbst verantwortlich."

Veranstalter der Herbstmeile ist wie schon bei der Kuckucks(markt)meile im August das städtische Verwaltungssachgebiet KTS (Kultur Touristik, Stadtinformation).

Die neue "Meile" soll auf den Plätzen Neuer Markt, Linden- und Thononplatz für Jahrmarktflair sorgen. Am Neuen Markt vertreten sind Festwirt Groll (Michelstadt) mit Grill und Ausschank, Sascha Roje (Hanau) mit Hamburger Fischkate (bis Di. danach bis zum Ende Sammy Zimmermann aus Kirchardt mit Langoš). Zimmermann bietet auch Ballwerfen. Familie Traber (Bad Rappenau) hat einen Babyflug, Familie Backfisch aus Binau verkauft Mini-Donuts. Auf dem Lindenplatz findet sich das Kinderkarussell von Sascha Schickler (Oberursel), auf dem Thononplatz: bietet Josef Zimmermann aus Stuttgart Crêpes, Familie Reklies aus Castrop-Rauxel Schmuck, Oliver Lutz aus Herxheim Lederwaren an.

"Alle Beteiligten sind sich im Klaren darüber, dass es kein vollwertiger Ersatz für eine solch’ etablierte Veranstaltung wie den Apfeltag ist. Dennoch soll die Herbstmeile zeigen, dass die Stadt Eberbach die Bürgerschaft und die Kuckucksmarktfamilie, bzw. generell die Handelnden und Schaustellenden, nicht aus den Augen verloren hat." Dies teilt Pressereferent Ingo Moneta im Namen der Stadtverwaltung mit.

"Die Erfahrungen mit der Kuckucksmeile waren durchweg positiver Natur. Rückmeldungen aus allen Richtungen haben bestätigt, dass sie, gemessen an dem was möglich und erlaubt ist, ein voller Erfolg war. Diese Rückmeldungen haben dazu geführt, dass auch der Apfeltag eine ähnliche Alternative bekommt."So waren nach der Kuckucksmeile keine besonderen Auffälligkeiten beim Infektionsgeschehen in Eberbach festgestellt worden. "Das liegt zum einen an der Organisation, die ein dezentrales Jahrmarktgeschehen vorgesehen hat, zum anderen natürlich aber auch am größtenteils sehr verantwortungsbewussten Umgang der Eberbacher Bürgerschaft mit der Situation."

Und Dietrich Müller vertraut auf die Eberbacher, die trotz des abgespeckten "Nicht-Apfeltags" vorbei schauen werden: "Die Leute sind jeden Sonntag in der Stadt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute da unterwegs sind."