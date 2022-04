Von Jana Schnetz

Eberbach. Das Wörtchen "Ich" könnte bald eingeritzt auf einem Schieferziegel auf dem Turm der Michaelskirche stehen. Aber bis jemand diese Inschrift wieder vor Augen bekommt, können Jahrzehnte vergehen. "Was man da oben meistens findet, ist ein Handwerker, der sich verewigt hat. Vielleicht machen wir das auch. Ich kratze ,Ich’ rein", überlegt Dachdeckermeister Winnfried Erdnuß. "Da kann man sich schon mal eingraben, das ist bestimmt kein Fehler." Seine Firma wird das Kirchturmdach mit Schiefer eindecken, die jetzigen Eternitplatten sind veraltet und undicht.

Die Eternitziegel werden durch Schiefer ersetzt. (V. l.) Bauleiter Johannes Steiner, Dachdeckermeister Winnfried Erdnuß und Pfarrer Ekkehard Leytz begutachteten den Zustand. Foto: Jana Schnetz

Mit dem Verlassen des letzten Gerüstbauers am Montag traten Bauleiter Johannes Steiner, Pfarrer Ekkehard Leytz und Winnfried Erdnuß den Weg nach oben an. Es geht 44 Meter hoch. "Meistens fehlt hier oben ein Orientierungspunkt. Je höher man kommt, desto weniger ist noch da", erklärt der erfahrene Dachdeckermeister, während der Aufzug langsam aber sicher in die Höhe rattert. An der Traufe angekommen, braucht es einen Moment, um sich an den leicht schwankenden Untergrund aus Holz und Stahl zu gewöhnen. Das Gefühl ganz oben zu stehen, ist noch mal was anderes, findet Leytz und macht ein Foto von der Aussicht. Genau wie er ist auch Steiner zum ersten Mal auf dem Kirchturmdach.

Sie wollen den Zustand prüfen und eine besondere Konstruktion auf der Kirchturmspitze in Augenschein nehmen: Kugel und Kreuz. Beim Bau von Kirchen war es üblich, eine sogenannte Dokumentenhülse anzulegen. Darin zu finden: der Bauplan der Kirche, die Namen des Architekten, des Pfarrers und der Handwerker, das Datum der Erbauung, die Höhe der Kosten und manchmal sogar die Tageszeitung.

Am Tag der Einweihung wurden diese Dokumente in einer Kugel verschlossen und auf der Kirchturmspitze angebracht, nur noch übertroffen von einem Kreuz. So überstehen die Dokumente idealerweise unberührt ein ganzes Jahrhundert, bis irgendwann eine Renovierung ansteht – so wie jetzt auch an der Michaelskirche. Steiner und Leytz hofften darauf, alte Unterlagen zu finden, doch die Kugel war leer. Ein Grund könnte das recht junge Alter der Kirche sein, denn der Vorgängerbau der Michaelskirche wurde 1834 abgerissen und neu erbaut.

"Wir haben schon Objekte gefunden, die hundert Jahre nicht unten waren. Das konnte man am Alter der Dokumente sehen, die nicht erneuert wurden", erklärt Erdnuß. Eine seiner schönsten Funde auf einer Kirche in der Rhön war eine ganze Ortschronik. Bei der Michaelskirche habe er aber so einen Fund von Anfang an nicht erwartet, da sie jüngeren Datums ist.

Die Mitarbeiter von Erdnuß haben Kreuz und Kugel bereits heruntergehoben und mittlerweile befindet sich beides in den Händen eines Restaurators, der sie neu vergoldet und restauriert. Auch das Kreuz wurde nach Ansicht der Fachleute im Zuge der Sanierung in den 1960ern erneuert, ebenso wie das mit Eternitplatten gedeckte Dach.

Das missfällt Winnfried Erdnuß: "Eternit passt nicht zum Objekt. Was restauriert wird, sollte auch wieder historisch gemacht und nicht mit modernen Platten und Blechen benagelt werden. Wenn die Eindeckung mit Schiefer ordentlich gemacht ist, kann das Objekt wieder locker 100 Jahre überstehen."

Wahrscheinlich war auch der Kirchturm ursprünglich mit Schiefer gedeckt, so wie das Hauptdach der Kirche. Mit der jetzigen Sanierung werden beide Gebäude harmonisiert. Naturschiefer ist ein bekanntes und beliebtes Baumaterial, doch der Abbau war teuer und aufwendig. In den 1960ern entwickelte sich eine rasant produzierende Industrie und löste Schiefer als Baustoff ab.

Erdnuß zeigt auf den Blauen Hut ganz in der Nähe: "Das Schieferdach da sieht ganz natürlich aus. Es altert, aber eben nicht so hässlich wie Eternit". Fünf bis sechs Arbeitswochen rechnet der Dachdeckermeister bis zur Fertigstellung. Die Dachdecker müssen das Eternit abdecken und die Schalung erneuern, die den Schiefer tragen soll. Wenn sich Schäden im Gebälk zeigen sollten, was Erdnuß nach der ersten Begutachtung nicht erwartet, müssten Kanthölzer gewechselt werden.

Fachlich sei der Turm für einen Schieferdecker aber nicht die größte Herausforderung. Bauleiter Steiner ergänzt: "Der Turm an sich ist aufgrund seiner symmetrischen Form nicht kompliziert." Schwieriger seien die geschwungenen Dachformen wie zum Beispiel beim Schloss in Karlsruhe.

"Bei den Kosten liegen wir wahrscheinlich ein bisschen über 500.000 Euro. Aber das kann man nie sagen, weil keine Voruntersuchung möglich ist. Wir waren jetzt das erste Mal oben. Erst mit dem Gerüst weiß man, was ist. Wenn wir die alten Platten entfernen, sehen wir, ob darunter Schäden sind. Gerade bei historischen Gebäuden ist immer eine gewisse Spannung drin", erklärt Steiner zu den Herausforderungen der Sanierung.