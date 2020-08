Eberbach. (by) Es tut sich was in Eberbach: Am Montag wurde eine weitere Baustelle in Angriff genommen. Im Kreuzungsbereich Panoramaweg/Schafwiesenweg haben Tief- und Straßenbauarbeiten begonnen.

Im Quartier zwischen Güterbahnhofstraße, Schafwiesenweg, dem Betriebsgelände der Stadtwerke Eberbach und dem Pflegeheim "Lebensrad" soll eine Kindertagesstätte (Kita) errichtet werden. In diesem Zuge werden auch die Verkehrs-, Abwasser- und Versorgungsanlagen im Bereich Kreuzung Panoramaweg/Schafwiesenweg bis zur Ein- und Ausfahrt des Pflegeheims "Lebensrad" erneuert.

Eine hierfür erforderliche Vollsperrung erstreckt sich in dieser ersten Bauphase von der Kreuzung bis vor das Gebäude des Kinderarztes.

Als Wendemöglichkeit für Fahrzeuge wird eine Wendeanlage am Ende des Stichwegs auf Höhe der Kinderarztpraxis angeordnet. Ebenso wird für Fußgänger ein bedarfsgerechter Gehweg im Schafwiesenweg gebaut. Um die Maßnahme wie dargestellt ausführen zu können, ist es notwendig, die Gebäude Güterbahnhofstraße 8 und 9 mit Nebengebäuden abzureißen. Die Arbeiten haben zwischenzeitlich begonnen.

Der Gemeinderat der Stadt Eberbach hat in seiner öffentlichen Sitzung am 2. Juli 2020 die Firma Michael Gärtner GmbH aus Eberbach mit den Tief- und Straßenbauarbeiten beauftragt. Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13. Juli 2020 wurde die Firma Schleith aus Mannheim mit den Abbrucharbeiten der Gebäude beauftragt.

Für die Abwicklung der Bauleistungen ist eine Vollsperrung des Schafwiesenwegs erforderlich. Der Verkehr kann aus der Friedrichsdorfer Landstraße in den Schafwiesenweg ein- und ausfahren. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Im weiteren Bauablauf wird es notwendig, die Vollsperrung bis vor die Ein- und Ausfahrt des Pflegeheims "Lebensrad" auszuweiten. Vertraglich ist für die Tief- und Straßenbauarbeiten eine Bauzeit bis Ende September 2021 vorgesehen.

Erfahrungsgemäß kommt es im Laufe einer Baumaßnahme zu notwendigen Anpassungen des Bauablaufs. Soweit notwendig soll über diese Anpassungen informiert werden, verspricht die Stadtverwaltung. Für weitere Informationen und Rückfragen steht Timo Mechler unter der Telefonnummer (0 62 71) 87.275 zur Verfügung.