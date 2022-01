Von Martina Birkelbach

Eberbach. Die Theodor-Frey-Schule (TFS) mit Schulleiter Carlo Götz hat einen neuen stellvertretenden Schulleiter: Rüdiger Jörder. Der 47-Jährige hat vergangene Woche das Amt von Jens Müller übernommen, der im August vergangenen Jahres zur Johann-Jakob-Widmann Schule in Heilbronn gewechselt ist. Jörder hatte das Stellvertreter-Amt bereits seit Beginn des Schuljahres kommissarisch, seit dem 10. Januar ist es nun offiziell.

Der gebürtige Brombacher kennt die TFS schon lange. Als Schüler machte er dort Mitte der 1990er-Jahre eine Lehre als Bankkaufmann, und auch sein Referendariat absolvierte er an der TFS.

Jörder hat unter anderem in der Schule eine "Übungsfirma" aufgebaut, in der ein kaufmännischer Betrieb simuliert wird. Seit Februar 2011 war er Fachbereichsbeauftragter für die Berufskollegs und Übungsfirmen. 2016/17 übernahm er den Posten des stellvertretenden Abteilungsleiters der Abteilung II (kaufmännische Abteilung), im Schuljahr 2018/19 hat er dann die Leitung dieser Abteilung übernommen.

Als stellvertretender Schulleiter unterrichtet er noch acht Stunden pro Woche, in BWL und in der Übungsfirma. Die restliche Arbeitszeit verbringt er mit Verwaltungstätigkeiten, wie Stunden- oder Vertretungspläne erstellen. Jörder: "Meine Hauptaufgabe ist es, die Rahmenbedingungen für Schüler und Lehrer so gut wie möglich zu gestalten. Dazu gehört auch eine gute Lernumgebung. Die Organisation erfordert auch jede Menge Kreativität".

Jörder ist auch für die PR-Arbeit zuständig. So waren beispielsweise für diese Woche "Informationstage" geplant, die nun aber wegen der Pandemie alle ausfallen. Am 10. Februar finden die Infotage nun online statt.

Derzeit ist Jörder sehr viel gemeinsam mit Götz mit der Organisation der Pandemieverordnung beschäftigt. "Dreimal wöchentlich müssen sich alle rund 570 Schüler (davon etwa 300 Vollzeitschüler) zurzeit testen. Bei einem positiven PCR-Test eines Schülers muss sich die jeweilige Klasse fünf Tage hintereinander testen und es gibt versetzte Pausenzeiten. Das ist viel Arbeit".

Jörder ist es sehr wichtig, dass es "trotz Corona gelingt, den Schülern Halt zu geben". "Das sind keine verlorenen Jahre", betont er. Auch wenn es eine große Aufgabe für die Schulen ist, trotz Tests und Quarantäne eine gute Bildung zu gewährleisten. Präsenzunterricht hält Jörder für extrem wichtig: "Online-Unterricht kann noch so gut sein, er ist kein Ersatz für Präsenzunterricht".

Info: Der Online-Infotag der Theodor-Frey-Schule findet am Donnerstag, 10. Februar, um 18 Uhr online statt. Anmeldungen sind unter www.tfse.de möglich.