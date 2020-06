Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Bahnt sich da was an? Zum dritten mal in drei Monaten drehte das SWR-Fernsehen in Eberbach, zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres für die Sendung "Expedition in die Heimat".

Redakteur Jo Müller sucht dafür das Besondere: "Sachen, die man nicht schon tausendmal gesehen hat." Als er bei Recherchen auf das Küferei-Museum stieß, schien das perfekt zu passen, ein erster Besuch bei Werner Helm hat den Eindruck bestätigt.

Werner Helms Stärken: seine Willenskraft und sein Redetalent. Mit der Willenskraft hat er das Museum aufgebaut, das Reste der ehemaligen Werkstatt wieder zu dem gemacht, was sie einmal war, tatkräftig unterstützt von seiner Frau. Fünf Jahre hat das gedauert. Beide haben ein scheinbar unerschöpfliches Wissen über Handwerk und Wein, sie kennen Geschichte und Geschichten. Meist aber erzählt Helm, wenn Besucher kommen, er stellt sich auf sie ein und man kann ziemlich einige Male kommen und hört immer wieder Neues.

Fürs Fernsehen haben beide die blaue Böttcher-Bluse mit den feinen weißen Streifen angezogen, sein Großvater hat sie mit 84 noch getragen. Sie sind TV-erfahren, der SWR war schon zweimal da, der Bayerische Rundfunk schickte für die "Schlemmerreisen grade mal einen Mann mit Kamera, der war nach einer halben Stunde mit allem durch und lieferte einen ausgezeichneten Beitrag, sagt Helm. Ganz anders "die Hessen: die haben die ganze Straße vollgestellt mit blauen Autos". Und jetzt also wieder der SWR.

Zwei starke Scheinwerfer im Hof machen die Räume heller, erfordern aber besondere Sorgfalt bei der Aufstellung für die Interviews. Gedreht wird mit Kameras, die eigentlich für Spielfilme zum Einsatz kommen. Die Wirkung ist besser, sagt Kameramann Axel Frank, aber muss den richtigen Ton dazu finden, dafür ist Wolfgang Steiner zuständig. Das Corona-Virus spielt auch hier mit, normalerweise rückt das Team mit deutlich mehr Personal an, jetzt muss eine Minimal-Besetzung reichen und die muss aufpassen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und die Masken nicht verrutschen; jeder macht, was grade nötig ist.

Im hinteren Raum wird der Ablauf besprochen, "Welche Farbtemperatur?", fragt Thomas Schäfer, der zweite Kameramann. Steht Werner Helm besser links im Bild oder rechts und wo Moderatorin Annette Krause? Jetzt markiert der Tonmeister als Double ihre Position, während sie Small Talk mit den Helms macht, ein Gespräch zum Aufwärmen. Real nicht nötig, obwohl alle Türen offen stehen: "Gut, dass ich Feuer gemacht hab", sagt Werner Helm.

Früher kam der alte Werkstatt-Ofen im Frühling raus und wurde erst wieder aufgebaut, wenn man mit dem Keltern durch war. Es sind die kleinen Geschichten, mit denen Helm die Vergangenheit aufleben lässt.

"Wie sprechen wir uns an, mit Sie oder Werner und Annette?": Annette Krause will erreichen, dass sich ihre Gesprächspartner in der Situation entspannt fühlen. Das liegt aber nicht allein in ihrer Hand. Das Drehbuch gibt die Richtung vor, dabei bleibt sie offen für spontane Reaktionen, sie wird es brauchen. Nach anderthalb Stunden endlich die Aufforderung von Axel Frank: "Jetzt goht’s Schaffe los". "Ihr müsst die Interviews kurz halten", sagt Regisseur Müller. Werner Helm erzählt gern, er entwickelt Geschichten, wie sie auf seine Zuhörer passen. Jetzt soll er Fragen beantworten, nicht abschweifen, beides passt nicht auf Anhieb.

Die Moderatorin spricht von Liebe, Werner Helm von der Technik und auch wenn beide im Grunde das Gleiche im Sinn haben, müssen sie erst zueinander finden. Als letzte Einstellung hatte sich die Crew den Fass-Seilzug ausgesucht, die schwarzen Zahnräder gäben ein eindrucksvolles Bild. Helm zeigt ihn den Besuchern, wenn er Schritt um Schritt erzählt, wie ein Fass gemacht wird; nur einfach so, "als action" für die Kamera, ohne Sinn und Zusammenhang, da mag er nicht mitspielen.

Der Weinbrunnen, das Meisterstück seines Vaters, aus dem sieben Sorten Wein fließen, ist dann ein von allen akzeptierter Kompromiss. Vier Probeläufe Rotwein und alle sind zufrieden, nach vier Stunden ist der Dreh beendet. Friedel und Werner Helm gönnen sich erst mal eine Suppe und dann Mittagsruhe; für den Nachmittag sind Museumsbesucher angekündigt.

Info: Expedition in die Heimat: Vom Neckar auf den Katzenbuckel, Freitag, 17. Juli, 20.15 Uhr)