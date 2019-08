In der Unterführung am Bahnhof stand nach der Nacht auf Mittwoch fünf Zentimeter tief das Wasser. Foto: Feuerwehr Eberbach

Eberbach. (RNZ) Das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 23 Uhr aufgezogene Unwetter mit Sturm und Starkregen verlief aus Sicht der Eberbacher Feuerwehr glimpflich. Die Schäden, meist durch die Wassermassen innerhalb kurzer Zeit hervorgerufen, wurden erst vom Mittwochmorgen an sichtbar. Die Feuerwehr rückte bis in die Mittagszeit insgesamt viermal aus.

In der Unterführung am Bahnhof zwischen den Gleisen 1 und 2 stand fünf Zentimeter tief Wasser. Sechs Mann der Feuerwehr pumpten es heraus. Auch im eigenen Haus blieb die Feuerwehr nicht verschont: Infolge der derzeit laufenden Bauarbeiten floss Wasser an mehreren Fenstern und Öffnungen ins Feuerwehrhaus. Schaden entstand aber nicht. In der Backgasse wurde umgestürzter Grünbewuchs eines Wohn- und Geschäftshauses entfernt, der auf das gegenüberliegende Haus gefallen war. Die Gasse war während der Aufräumarbeiten kurz blockiert. Außerdem floss Regenwasser in einen Eberbacher Gewerbebetrieb. Die Feuerwehr half mit Wassersaugern.

Schäden verursachte das Unwetter auch im Stadtwald. Im Karlstal, im Alten Gratzert und am Itterberghauptweg sind etliche Wege noch durch Sturmholz blockiert. Die Stadtverwaltung bittet, den Wald dort zu meiden. Die Beseitigung der Schäden wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Weil die Forstarbeiter derzeit vor allem mit der Aufarbeitung von Käferholz beschäftigt sind, können die Fahrwege voraussichtlich nicht vor nächster Woche geöffnet werden. Waldbesucher sollten wegen beschädigter Baumkronen und angebrochener Äste aufpassen.