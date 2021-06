Eberbach. (by) Nach der pandemiebedingten Absage im vergangenen Jahr wird es auch 2021 keinen Eberbacher Kuckucksmarkt geben. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. Dafür soll es in der Bahnhofstraße an zwei Wochenenden eine "Kuckucksmeile" als Alternativveranstaltung geben.

Angedacht ist eine Auswahl an Händlern, die auch am Kuckucksmarkt vertreten sind, erläuterte Kulturamtsleiter Tobias Soldner. Mit Waren, die es in Eberbach sonst nicht zu kaufen gibt. Auch mit der Eberbacher Werbegemeinschaft sei schon gesprochen worden. Deren Vorsitzender Dietrich Müller sehe die Aktion als "Belebung". Angedacht für die Kuckucksmeile sind Händler, Imbisse, Getränke, Süßwaren, Spiele für Kinder und ein kleines Fahrgeschäft. Auch ein Fassanstich solle ermöglicht werden, dazu Musik und sogar der Seniorennachmittag. "Alles unter den dann gültigen Vorgaben", so Soldner. Auf Standgebühren wolle die Stadt verzichten.

Ein negativer Aspekt ist allerdings, dass es an beiden Wochenenden keinen verkaufsoffenen Sonntag geben wird. Denn Voraussetzung dafür – so die Vorgabe "von oben" – sei eine "Veranstaltung von überregionaler Bedeutung". Bürgermeister Peter Reichert stellte als Alternative jeweils einen Zeitraum von Donnerstag bis Samstag in den Raum. Wenn es doch noch die Möglichkeit eines offenen Sonntags gebe, wolle er alles daransetzen, diesen zu ermöglichen. Für Peter Stumpf (AGL) ist es wichtig, dass die Eberbacher Händler davon profitieren, die Geschäfte müssen öffnen dürfen.

Man müsse alles in die Wege leiten, um diesen absurden Irrsinn an Vorschriften zu Lasten von Bürgern und Geschäften zu beenden, sagte Georg Hellmuth (CDU). So seien die momentanen Vorgaben zur Durchführung eines Jahrmarktes unter anderem die Einhaltung der AHA-Regeln auf dm gesamten Gelände, eine regelmäßige Reinigung alter Stühle, Tische, Fahrgeschäfte oder Spielgeräte. In Eberbach wären auf dem Kuckucksmarkt gleichzeitig 1500 Besucher erlaubt. Dafür müsste ein technisch aufwendiges Zählsystem installiert werden, was Besucherschlangen vor den Eingängen zur Folge hätte. "Es ist ein Irrsinn an Maßnahmen", ereiferte sich Patrick Schottmüller (Freie Wähler). "Wir müssen raus in die Normalität, raus aus der Depression", forderte er.