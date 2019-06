Eberbach. (fhs) "Wir haben gezeigt, wir können in Eberbach gut feiern", beginnt EWG-Vorsitzender Dietrich Müller seine Programmvorstellung des diesjährigen EWG-Sommerfests.

Es findet am Freitag, 5. Juli,ab 18 Uhr statt und hat diesmal als besonderes Schmankerl die Gewinnerfeier zum Eberbacher Erfolg beim Stadtradeln (siehe Hintergrund).

EWG-Mitgliedsgeschäfte verlängern ihre Öffnungszeiten an diesem Abend bis 22 Uhr, in der Bahnhofstraße, vor der evangelischen Kirche und der Hauptstraße 25 geht’s Programm anschließend weiter. Die Bühne zum EWG-Sommerfest steht wie gehabt unter der Platane am Bahnhofsvorplatz; Musik macht die Eberbacher Band Simplex voraussichtlich ab 20 Uhr.

Hintergrund Stolz auf erste Stadtradel-Bilanz Bei Eberbachs erster Teilnahme an der Aktion "Stadtradeln" wurden insgesamt 47.605 Kilometer gefahren. Dies entspricht einer Einsparung von sieben Tonnen CO2. Angemeldet waren 238 Personen, aktiv teilgenommen haben letztlich 214 Personen mit 23 Teams Im Kreisvergleich belegt die Stadt Eberbach bei den meisten gefahrenen Radkilometern Platz Sieben unter 36 Kommunen, gemessen pro Einwohner Platz Acht und bezogen auf das aktivste Stadtradel-Kommunalparlament mit 15 Stadträten sogar Platz Drei. Die meisten Kilometer fuhr mit 2101 bei den Herren Sven Friedrich vom Team "Friedrichsdorfer Radler", bei den Damen mit 612 Amei Köhring vom Team "Hände für Kenia". Das Team mit den meisten aktiven Teilnehmern (21) war der Kindergarten St. Josef. Sie kamen zusammen auf 2 229 Kilometer. Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern war "EWG Bike & Fun". Dessen 18 Teilnehmer radelten 5 699 Kilometer. Die Auswertungsergebnisse sind auch im Internet nachlesbar unter www.stadtradeln.de/eberbach. Unter allen 214 Teilnehmern werden fünf spezielle Eberbach-Radfahrertrikots verlost. Die Übergabe der Gewinne ist beim EWG-Sommerfest am Freitag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr auf der Bühne unter der Platane am Bahnhofsvorplatz. (fhs)

Bereits um 19.30 Uhr erfolgt auf der Bühne die Verlosung und Übergabe der fünf Gewinnertrikots aus der Eberbacher Teilnahme an der Aktion Stadtradeln. Bürgermeister Peter Reichert und die Organisatorinnen Julia Scheurich und Friederike Albert präsentierten stolz die Teilnahmebilanz mit besagten 47.605 Radel-Kilometern durch 214 Beteiligte. Reichert: "Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Wir wissen, dass Eberbach keine traditionelle Radfahrerstadt ist. Aber neben dem Ziel der CO2-Einsparung geht’s darum, Radfahren populärer zu machen."

"Wir werden jeden der 214 Radler anmailen" verspricht Julia Scheurich. Die Info über die geplante Verlosung von fünf Eberbach-Stadtradeln-Trikots am 5. Juli sowie Angaben über die Größen-Rückmeldungen sollen dabei sein. Wer kein Trikot gewinnt, kann es mit der Sammelbestellung der Stadt erwerben. Größentabellen liegen am 5. Juli mit aus. Das spezielle Eberbach-Trikot kostet 69 Euro.

Scheurich: "Wir hoffen, dass möglichst viele Teilnehmer zum Sommerfest kommen." Neben der Stadtradel-Verlosung gibt’s unter der Platane Bewirtung durchs Kulturlabor (Getränke) und Oliva Garten (Speisen), in der Bahnhofstraße finden sich Aktionsstände vor den Geschäften etwa bei Reinig oder Reformhaus Wolff, der Silbereis-Schwenkgrill, Alex Grundmanns Knolle-Company-Stand mit Kartoffelsnacks und die Bewirtung vor dem Modehaus Müller durch das Team vom Alten Badhaus.

Vor dem Haus Bahnhofstraße 20 (ehemals Geschenke Lang) schlägt Christian Gerbig die vom "Feuer-und Flamme-" Event im November bereits bekannte mobile Bar auf. Während die Autoausstellung auf dem Neuen Markt dieses Jahr nicht stattfindet, gibt es vor Barbaras Beauty-Boutique (Hauptstraße 25) die gewohnte Sommerfest-Strandbar. In der Bahnhofstraße beteiligt sich das Jugendrotkreuz mit Ausschank und Infostand.

EWG-Chef Müller verweist darauf, dass die eigens gereinigten Toiletten am Bahnhofsplatz bis 23 Uhr zur Verfügung stehen werden, dass mit dem Absperren der Straßen für den Autoverkehr am Freitagmittag ab 14 Uhr begonnen wird und dass die Umleitung zum Bahnhof über die Friedrichstraße verläuft. Müller: "Das Besondere an diesem Abend: man geht hin und trifft Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat, kommt ins Gespräch - und das alles in toller Atmosphäre".