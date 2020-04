Von Felix Hüll

Eberbach/Heidelberg. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. "Jetzt kommt erst mal der 1. Mai", sagt der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende und einer von zwei möglichen Bewerbern zur Nominierung als künftiger SPD-Wahlkreiskandidat, der Eberbacher SPD-Ortsvereinsvorsitzende Jan-Peter Röderer.

Das Vorfeld-Auswahlverfahren für die Landtagswahl vom 14. März 2021 ist wie so vieles coronabedingt derzeit auf Eis gelegt. Noch Ende Februar hatte die Heidelberger SPD-Regionalgeschäftsstelle für den 24. März in Meckesheim eine Nominierungsversammlung einberufen wollen, um dort u.a. zu klären, wer für die SPD im Landtagswahlkreis 41 Sinsheim-Eberbach mit seinen 24 Städten und Gemeinden als SPD-Bewerber sich der Konkurrenz stellen wird.

Derzeit hat die SPD aus diesem Raum keinen eigenen Landtagsabgeordneten. Vor 2016 hatten Thomas Funk und zuvor Helmut Göschel jeweils ein Zweitmandat erhalten. 2016 war dies Funk nicht mehr möglich. Für 2021 hat SPD-Kreisvorsitzender Funk seinen Hut in den Ring geworfen: er will wieder für die SPD in den Landtagswahlkampf ziehen. Gleichzeitig erklärte Röderer, Funk bei der geplanten Nominierungskonferenz herausfordern zu wollen.

Um innerhalb der Partei ihre Positionen deutlich gegeneinander abzugrenzen, sollten nach Schreiben an die Mitglieder und individuellen Gesprächen auch Vorstellungsrunden in verschiedenen Ortsvereinen stattfinden, bevor auf der eigentlichen Nominierungsveranstaltung sich beide Bewerber nach ihren Reden dem Mitgliedervotum stellen sollten.

"Das war ja nun nicht absehbar", erklärt SPD-Regionalgeschäftsführer Ale-xander Lucas. Nach den Pandemie-Verordnungen in Bund und Land hatte der SPD-Kreisvorstand Rhein-Neckar sämt- liche Versammlungen von SPD-Mitgliedern abgesagt. Das galt dann auch für die Meckesheimer Nominierungsveranstaltung mit Funk und Röderer, aber auch die gleichfalls von der Heidelberger SPD-Geschäftsstelle betreuten Landtagswahlkreise Heidelberg, Weinheim, Wiesloch sowie Mannheim, allesamt im März und April geplant.

In einer Schaltkonferenz am Mittwoch habe SPD-Landesgeneralsekretär Sascha Binder erklärt, man müsse mal sehen, ob größere SPD-Versammlungen überhaupt noch vor der Sommerpause möglich sein werden, berichtet Lucas.

Das Aufrechterhalten des Abstandsgebots und der Kontaktsperren lasse dies sehr zweifelhaft erscheinen. Der Kreisvorstand Rhein-Neckar jedenfalls habe einen Beschluss gefasst, nach dem die Nominierungsversammlungen möglichst kurzfristig einberufen werden sollen, sobald die Chance besteht, in der Größenordnung wieder ´Zusammenkünfte abhalten zu können.

In der Regionalgeschäftsstelle sei man auf den dann zu erwartenden Aufwand eingestellt: es gelte dann kurzfristig entsprechend geeignete freie Veranstaltungsorte zu finden und zu buchen.

Vom technischen Ablauf der Papierarbeit sei das Einladen aber problemlos möglich. Wenn die Kandidaten zu den Termin können und die Orte feststehen, lasse sich das Rundschreiben an die Mitglieder mit den entsprechenden Textprogrammen schnell erstellen und per e-post-Service der Deutschen Post ausdrucken und an die Migliederadressen versenden.

Als interne Vorstellungsrunden waren vor den Versammlungsverboten bereits Termine mit Funk und Röderer in den SPD-Ortsvereinen Waibstadt und Bammental vereinbart sowie weitere angefragt worden.

"Ob das dann noch so möglich sein wird, muss man sehen, wenn man wirklich weiß, was wann genau stattfinden kann," erklärt Jan-Peter Röderer auf Nachfrage.

In der Zwischenzeit kommuniziert die SPD Rhein-Neckar untereinander wie schon bisher per Telefon und e-mail sowie über die Videokonferenzsoftware Cisco Webex. Ob man nicht gleich die gesamte Kandidatennominierung ins Netz verlegen könnte? Röderer: "Hm, ich bin kein Rechtsexperte. Technisch ist das sicher möglich, aber ob jedes Mitglied die gleichen Möglichkeiten zur Teilnahme, Mitsprache sowie Wahlchancen hat, scheint mir noch nicht hinreichend geklärt."

"Für diese Landtagswahl haben wir ja auch noch Zeit ", argumentiert Regionalgeschäftsführer Lucas. "Parteiintern haben wir geplant, spätestens im November unsere Kandidaten aufgestellt zu haben. Der Abgabetermin beim Kreiswahlleiter ist 59 Tage vor der Landtagswahl vom 14. März. Das ist also der 14. Januar um 18 Uhr. Es bleibt also selbst nach der Sommerpause noch Zeit, um auf Papier die Mitglieder zu informieren, einzuladen und die Veranstaltungen abzuhalten.."

Auch Röderer scheint im Moment die Frage vordringlicher, wann man die ausgefallene Jahreshauptversammlung einberufe und ob die Eberbacher SPD ihren Einnahmebringer, den Ersten Mai im Gretengrund, wie jedes Jahr, auch tatsächlich abhalten können wird.

"Je länger das noch unklar bleibt, desto schwieriger ist es, den entsprechenden Vorlauf noch hin zu kriegen wie das Einteilen der Helfer und das Bestellen all der Dinge, die wir dazu brauchen."

Nach der Regierungserklärung vom Mittwoch stellt sich aber eher die Frage, wie die Eberbacher SPD diese wohl wegfallende Geldquelle 2020 noch ausgleichen kann.