Eberbach/Schönbrunn. (MD/RNZ) Für Stefan Szilagyi schließt sich ein weiteres Mal ein Kreis — diesmal aber nicht das Rund eines Autoreifens, sondern sein Berufsleben. Nach dreißig Jahren im gleichen Betrieb hat für den in Rumänien Geborenen und als Spätaussiedler nach Eberbach Gekommenen nun der Ruhestand begonnen.

Szilagyi stammt aus Temeschburg, wo auch seine Frau, eine Deutsche, geboren wurde. Über Lindach und Eberbach kam er nach Schönbrunn-Allemühl – dort hat die Familie vor 22 Jahren ein Haus gekauft. "Vom Arbeitsamt hab’ ich damals den Job als Reifenmonteur bekommen", sagt der gelernte Autoschlosser Szilagyi, der in seiner früheren Heimat auch als Lkw-Fahrer gearbeitet hatte.

Keinen Brocken Deutsch habe er 1991 gesprochen, erinnert er sich an seinen Einstieg beim Reifen- und Autoservice Hufnagel am Eberbacher Jahnplatz. "Wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt", lacht Geschäftsführer Bernd Hufnagel. Und Seniorchef Helmut Hufnagel lobt: "Er war immer arg zuverlässig, von Anfang an."

Tag für Tag hat Szilagyi Reifen montiert, gewuchtet und repariert an Pkw, Lkw, Anhängern und Landmaschinen. Stefan Szilagyi, der im Mai 65 Jahre alt wurde, sagt, er habe die "Knochenarbeit" gern gemacht: "Schwere Arbeit hält jung". Und seine Deutschkenntnisse wurden immer besser. Szilagyi erinnert sich nicht, dass er mal mit jemandem nicht zurechtgekommen ist. "Er wurde von Kunden als Monteur oft gewünscht", weiß Bernd Hufnagel.

Im Reifengeschäft hat sich seit Beginn der 1990er Jahre viel verändert. Buchstäblich drehte sich das Rad immer schneller, und das bedeutete neue Herausforderungen für die Monteure wie Szilagyi. Er blickt zurück auf andere Spezifikationen. Das Reifendruck-Kontrollsystem wurde 2014 für alle Neuwagen verpflichtend eingeführt. Und die Räder wurden immer größer. Wer selbst früher etwa an einem bescheidenen Opel-Kadett die Reifen gewechselt hat und das heute an einem stattlichen SUV-Geländewagen tut weiß, wovon die Rede ist. Früher hatte Szilagyi zudem in Containern herumzuklettern, um die richtigen Reifen herauszuholen. Heute steht dem Monteur am Jahnplatz ein hochmodernes Lagersystem zur Verfügung.

Und die Firma wuchs auf ein 14-Personen-Team an, zu dem auch ein Kfz-Mechatroniker-Lehrling gehört. Firmentreue wie Szilagyi zeigen auch die Kollegen: neun der Teammitglieder sind seit über 20 Jahren dabei.

"Ich denke, ich war nicht der Schlechteste", sagt Szilagyi bescheiden und grinst. "Normal ja", antwortet er auf die Frage, ob er den Job mit schwerer körperlicher Arbeit noch mal machen würde, wenn er jetzt nicht in Ruhestand träte. Einen Nachfolger für Szilagyi zu finden, wird Betriebsinhaber Hufnagel wohl schwer fallen, obwohl man für die Tätigkeit "kein Gymnasium braucht", ergänzt Szilagyi lachend.

Dieser Aufgabe muss er sich jetzt nicht mehr stellen, eher einer anderen: Was will er denn jetzt mit der vielen Freizeit anfangen? "Da kann ich noch nichts sagen, so weit bin ich noch nicht". Jedenfalls sei das mit dem Ruhestand schneller gegangen, als er gedacht habe. Bernd Hufnagel ergänzt: "Alt genug, um zu gehen, jung genug, um es zu genießen".