Von Felix Hüll

Eberbach/Stuttgart. Das Dach der Michaelskirche ist eine der für Fotovoltaik geeigneten Dachflächen in der Stadt. Schon beim ersten kirchlichen Umweltprojekt "Grüner Gockel" vor eineinhalb Jahrzehnten war dies zur Sprach gekommen, damals aber u.a. wegen Überlegungen des Denkmalschutzes nicht weiter verfolgt worden. Nun steht das Thema wieder an in veränderter Umgebung. U. a. gibt es ein Schreiben des badischen evangelischen Landesbischofs Jochen Cornelius-Bundschuh an die Landesregierung in Sachen Konflikt "Solaranlagen/Denkmalschutz"

In Eberbach hat der Evangelische Kirchengemeinderat am 20. Januar "Schöpfungsleitlinien" beschlossen, die am kommenden Sonntag, 30. Januar, ab 10 Uhr beim Gottesdienst in der Michaelskirche vorgestellt werden. U.a. verpflichtet sich die Kirchengemeinde damit, die Sonneneinstrahlung bestmöglich zu nutzen. Sie prüft, ob Gebäude-Dächer für eine Fotovoltaik-Anlage in Frage kommen und wird gegebenenfalls eine solche Anlage errichten. Neben der Michaelskirche und dem Gemeindehaus am Leopoldsplatz ist auch an den Kindergarten Arche Noah gedacht.

Der Kirchengemeinderat beschloss, sich bei der Stadt Eberbach um ein Einvernehmen zu bemühen, dass bei einer Dachsanierung am Kindergarten eine Fotovoltaik-Anlage installiert wird.

Was das Kirchendach betrifft, wird der Bauausschuss tätig werden: er soll mit den verschiedenen Beteiligten die nötigen technischen und wirtschaftlichen Fragen klären. Für Dekan Ekkehard Leytz stellen sich Fragen wie "Ist die Statik des Dachstuhls geeignet, eine Fotovoltaik-Anlage zu tragen?" "Welche Module würden sich im Blick auf die herausgehobene Stellung der Michaelskirche und auf eine erforderliche Genehmigung des Denkmalamtes besonders eignen?" "Welche Möglichkeiten gibt es, Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen, da bei der Größe der Fläche die Stromerzeugung weit über den Eigenbedarf hinausreichen wird?" Leytz: "Da sind viele kleine Schritte zu gehen. Das Grüne Gockel-Team, der Bauausschuss und der Kirchengemeinderat sind jedenfalls gewillt, sich in den nächsten Sitzungen zügig und beharrlich auf den Weg zu machen."

Zunächst haben jetzt die Gottesdienstbesucher beim "Grüner-Gockel"-Auftakt nächsten Sonntag Gelegenheit, sich zu den Schöpfungsleitlinien zu äußern. Leytz: "Leider können wir keine Gesprächsmöglichkeiten in kleinen Gruppen im Anschluss an den Gottesdienst anbieten, wie ursprünglich vorgesehen. Wir werden aber Stellwände aufstellen, auf denen die Besucher ihre Meinung kundtun und die einzelnen Leitlinien gewichten können."

Die Meinung der für den Denkmalschutz im Land zuständigen Ministerin Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU) in Sachen Solarenergie und Denkmalgeschützte Flächen ist bekannt; sie äußerte sie diese Woche bei einer Pressekonferenz: ""Bereits heute sehen Sie Solaranlagen auch auf denkmalgeschützten Gebäuden. Neue technologische Entwicklungen bei PV-Anlagen versprechen immer bessere Denkmallösungen. Insbesondere eine ganzheitliche Betrachtung birgt Potenziale für erneuerbare Energien. Ich halte frühzeitige Information und Beratung für ganz wichtige Faktoren."

Aus ihrem Ministerium verlautet, dass bislang Ministerpräsident Kretschmann das Schreiben des Landesbischofs noch nicht beantwortet hat. Darin war es um Fotovoltaik auf Konstanzer Kirchendächern gegangen, und der Konstanzer OB Uli Burchardt hatte sich an dem Schreiben mit beteiligt. Im Landesentwicklungsministerium wird allerdings darauf verwiesen, dass erste Ansprechpartner hier die Unteren Denkmalschutzbehörden seien. Wird eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung beantragt, wird das Landesamt für Denkmalpflege als Fachbehörde um Stellungnahme gebeten.

"Nach dem Denkmalschutzgesetz sind in denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren alle betroffenen Belange, das heißt auch der Klimaschutz und der Denkmalschutz, in einen im Einzelfall angemessenen Ausgleich zu bringen. Ihnen soll jeweils größtmögliche Geltung verschafft werden", teilt .Marcel Busch mit. Er ist stellvertretender Sprecher im Landesentwicklungsministerium

"Und diese Abwägungsentscheidung trifft grundsätzlich die untere Denkmalschutzbehörde." In Eberbach ist diese im Stadtbauamt angesiedelt.