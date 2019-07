Noch eingerüstet sind die Mietshäuser der Eberbacher Baugenossenschaft am Kornmarkt, wo auch umfassend saniert wird. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Zügig voran gehen die Sanierungsmaßnahmen an den Häusern der Eberbacher Baugenossenschaft (EBG) in der Unteren Badstraße und am Kornmarkt.

Rund 800.000 Euro investiert die EBG dort in ihre Objekte. Die sind um das Baujahr 1953 und derzeit alle vermietet. Wie Vorstand Peter Knapp erläuterte, werden an den Gebäuden die Außenwände energetisch saniert, die Fenster und Haustüren ausgetauscht, die Keller- decken gedämmt und die Dächer neu eingedeckt samt neuer Verwahrung der Gauben.

Die Arbeiten laufen unter Regie des Mosbacher Architekturbüros Huber mit Projektleiter Jürgen Heck. Sie begannen im März. Abschluss soll laut Knapp Ende September sein.

Der Geschäftsführer ist froh, dass man wohl im vorausberechneten Kostenrahmen bleibt. Wobei der Kornmarkt sich mit rund 440.000 Euro im Etat etwa hunderttausend Euro über den für die Untere Badstraße angesetzten Kosten bewegt.

Beide Sanierungsobjekte, die sich auf mehrere Häuser in zentraler Innenstadtlage verteilen, zählen je zwölf Wohnungen. Die umfassen in der Unteren Badstraße eine Wohnfläche von 733 Quadratmetern und am Kornmarkt 558 Quadratmeter. Finanziell begleitet wird der genossenschaftliche Kraftakt über die Sparkasse Neckartal-Odenwald mit einem Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Während im Kornmarkt die Häuser momentan noch eingerüstet sind, wurden die Gerüste in der Unteren Badstraße bereits Ende Juni wieder abgebaut. Die in der Fußgängerzone liegende Straße war während der Arbeiten für motorisierten Anlieger- und Anlieferverkehr nicht passierbar und wurde deshalb in Absprache mit der Stadt einige Wochen lang gesperrt.

"Das ist unser großes Projekt dieses Jahr", betonte Knapp. Im Innern der Häuser stünden auch noch kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an, die die Genossenschaft aus eigenen Mitteln stemme, so Knapp. Doch etliche weitere Sanierungen stünden noch bevor, was bereits in der Mitgliederversammlung der EBG vergangenen Monat zum Ausdruck gebracht worden war.

Die wirtschaftliche Situation der vor Jahren in finanzielle Schieflage geratenen Genossenschaft habe sich im zurückliegenden Geschäftsjahr zwar "weiter leicht verbessert". Dennoch gebe es Risiken, die die Entwicklung des Unternehmens beeinträchtigen können, sagte Knapp.

Er nannte an erster Stelle den hohen Instandhaltungsstau - knapp zehn Millionen Euro. Das ist etwa eine Million weniger als im Vorjahr. Gründe für die Verringerung seien eben vor allem die derzeitigen Arbeiten an den Objekten in der Unteren Badstraße und im Kornmarkt sowie der Verkauf eines Hauses im Holdergrund.

Das Veräußern des Hochhauses an der Gütschowstraße, der sich erst in der 2019er-Bilanz niederschlage, werde den Instandhaltungsstau aber nochmals deutlich reduzieren. Dieser berechnet sich durch ein Softwareprogramm, mit dem anhand verschiedener Zustandsklassen, dem hinterlegten Baupreisindex, den Gebäudemassen und den Wohnungsgrößen ein relativ genaues Bild über die Kosten je Gebäude und Wohnung ermittelt werden können, so Knapp.

Mindestens einmal im Jahr erfolge eine Aktualisierung. Zwischenzeitlich erfolgte Wohnungsmodernisierungen flössen da ebenso in die Berechnung ein, wie Verschlechterungen aufgrund von Schäden oder Verschleiß.

Aktuell hat die EBG 437 Mietwohnungen im Bestand, hinzu kommen neun Gewerbeeinheiten, 152 Garagen und 141 Stellplätze. Die Miet- und Nutzfläche beträgt rund 28.000 Quadratmeter.