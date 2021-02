Von Martina Birkelbach

Eberbach. Am kommenden Montag ist der 58-jährige Erste Polizeihauptkommissar Ralf-Peter Schwindt als Eberbacher Revierleiter 100 Tage im Amt. Wie es bislang für ihn und das Revier lief, darüber haben wir mit ihm gesprochen.

Herr Schwindt, nach 40 Jahren im Polizeidienst und auch weil Sie in Neunkirchen wohnen, waren Ihnen die meisten Kollegen bereits bekannt. Sie wollten dennoch Kennenlerngespräche führen. Sind die inzwischen alle erfolgt?

Durch die steigenden Infektionszahlen waren auch wir gezwungen, uns an die Pandemielage anzupassen. Intensive Personalgespräche waren nicht mehr möglich. Dennoch war es mir wichtig, mit allen Mitarbeitern unter Einhaltung der Abstandsregel zumindest kurz zu sprechen, so dass mir recht schnell alle Namen geläufig waren.

Auch zu den anderen Blaulichtorganisationen in Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach wollten Sie Kontakt aufnehmen. Gab es da Treffen?

Die beabsichtigten Antrittsbesuche bei den Bürgermeistern und den Verantwortlichen der Blaulichtorganisationen werden ebenfalls nachgeholt. Als Teilnehmer des Corona-Verwaltungs-Stabes der Stadt Eberbach konnte ich zumindest hier die Mitglieder persönlich kennenlernen. Wir arbeiten eng zusammen, ziehen alle an einem Strang und vor allem in die gleiche Richtung. Das bestätigt meinen Eindruck, dass das Motto "Sicherheit braucht Partner" in Eberbach in bemerkenswerter Weise gelebt und praktiziert wird.

Waren Sie in den vergangenen 100 Tagen an Plätzen, die Sie nicht kannten?

Als Revierleiter ist mein Einsatzort überwiegend im Büro in der Kellereistraße, weniger im Außendienst. Sicher gibt es in unserem Dienstbezirk etliche Stellen, an denen ich noch nicht gewesen bin. Das gilt zum Teil auch für die Altstadt mit ihren verborgenen Gassen und reizvollen Fachwerkhäusern. Deswegen habe ich geplant an einer Stadtführung teilzunehmen, sobald dies wieder möglich ist.

Ralf-Peter Schwindt, Erster Polizeihauptkommissar, ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Neunkirchen. Nach dem Abschluss der Mittleren Reife an der Eberbacher Realschule hat er 1980 seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal begonnen. Bis zum Sommer 1993 war er beim Polizeirevier Wiesloch im dortigen Streifendienst eingesetzt. Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife studierte er von 1993 bis 1996 an der Fachhochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Nach verschiedenen Führungspositionen bei der damaligen Polizeidirektion Heidelberg wurde er zum 1. Dezember 2007 zum Polizeirevier Neckargemünd als stellvertretender Revierleiter versetzt. Seit November 2020 leitet er das Eberbacher Polizeirevier.

[-] Weniger anzeigen

Was gefällt Ihnen an Eberbach?

Zu Eberbach habe ich eine besondere Verbindung. Ich habe hier Teile meiner Schulzeit verbracht und bei Verwandten oft meine Ferien verlebt. Unsere Streifzüge entlang der Itter und Erkundungen rund um den Ohrsberg sind mir noch in lebhafter Erinnerung. Eberbach ist für mich lebens-, ja liebenswert, nicht nur wegen der besonderen geografischen Lage am Neckar, sondern auch wegen der hier lebenden Menschen, die sich in vielfältiger Weise in den Vereinen, Kirchen und Organisationen engagieren und für die Gemeinschaft einsetzen.

Und an Schönbrunn und Heddesbach?

Der politischen Gemeinde Schönbrunn ist es gelungen, aus fünf Ortsteilen eine Einheit zu formen, ohne dass dabei der jeweils einzigartige Charakter eines Ortsteils verloren gegangen ist. Andererseits hat es die Gesamtgemeinde mit der Fusion verstanden, auf die demografische Veränderung bei der Infrastrukturauslastung zu reagieren und dadurch die Daseinsvorsorge auf Jahre zu sichern. Das hat mir imponiert. Auch Heddesbach gehört zu unserem Dienstbezirk. In der idyllisch im Ulfenbachtal gelegenen 500 Einwohner zählenden Gemeinde scheint – zumindest was die Kriminalitätslage anbetrifft – alles in Ordnung zu sein. Durchschnittlich registrieren wir weniger als zehn Straftaten im Jahr, die fast alle aufgeklärt werden.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Alltagsarbeit der Polizei im Revier?

Die Corona-Pandemie dominiert auch die Prozesse und Abläufe innerhalb des Polizeireviers. Grundsätzlich tragen wir im Gebäude mindestens eine medizinische Mund-Nasen-Maske und halten den Mindestabstand zu den Kollegen ein. Persönliche Kontakte werden auf das dienstlich notwendige Maß beschränkt. Innerdienstliche Präsenzveranstaltungen finden nicht statt. Dafür aber Telefon- und Videoschaltkonferenzen, zunehmend auch Online-Schulungen. Den Besucherverkehr haben wir auf das zwingend erforderliche Maß eingeschränkt. Sollte dennoch ein direktes Gespräch nötig sein, haben wir dafür einen separaten Raum eingerichtet. In weniger dringenden Fällen verweisen wir an unser Online-Portal.

Und wie sieht es außerhalb aus?

Einsatz- und Kontrollmaßnahmen zur Durchführung unserer originären Aufgaben werden von uns weiterhin uneingeschränkt unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben durchgeführt. Dazu tragen wir ausschließlich FFP2-Masken. Falls beim Einsatz ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, muss eine Schutzausrüstung angelegt werden.

Die Menschen halten sich vorwiegend zu Hause auf. Was hat das zur Folge?

Die Schwerpunkte der alltäglichen Arbeit sind derzeit andere. Aktuell überprüfen wir vermehrt die Einhaltung der Corona-Verordnungen, wie die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie die Maskenpflicht an bestimmten Orten. Andere Bereiche wie Verkehrsunfälle, Körperverletzungen oder Wohnungseinbrüche sind deutlich zurückgegangen. Letzteres liegt vermutlich daran, dass viele Bürger häufiger zu Hause sind. Das schreckt Einbrecher ab. Ein weiterer Grund dürfte auch die eingeschränkte Reisefreiheit sein. Fahrende Banden können nicht mehr ungehindert in ganz Europa unterwegs sein.

Da weniger Verkehrsteilnehmer unterwegs sind, hat sich auch die Zahl der Verkehrsunfälle reduziert. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2020 (Januar bis November) 15 Prozent weniger Unfälle erfasst als im Vorjahreszeitraum. Es wird sogar die niedrigste Zahl Getöteter im Straßenverkehr seit Einführung der Statistik erwartet. Die Alltagskriminalität hat sich ins Netz verlagert. Betrügereien im Internet nehmen zu und Kriminelle greifen verstärkt zum Telefon, wo sie vor allem mit dem "Enkeltrick" oder als "falsche Polizeibeamte" das Ersparte von älteren Menschen ergaunern. Für 2020 kann ich zu den Fällen "häuslicher Gewalt" derzeit keine valide Aussage treffen, da noch keine belastbaren Daten vorliegen. Derzeit nehmen wir allerdings wahr, dass die Streitigkeiten in den eigenen vier Wänden sowie Schwierigkeiten mit Nachbarn zunehmen. Unsere Einsätze zeigen aber auch, dass insbesondere alleinlebende Menschen mit der Corona-Situation immer weniger zurechtkommen und aus dem seelischen Gleichgewicht geraten sind. Oftmals ist dann professionelle psychologische Hilfe von Nöten.

Welche Maßnahmen werden überprüft, wie verhalten sich die Bürger?

Nach den verschärften Ausgangsbeschränkungen haben auch wir unsere Kontrollmaßnahmen verstärkt. Hierzu ist von uns täglich ab Nachmittag bis gegen Mitternacht eine zusätzliche Streife unterwegs. Die meisten Kontrollierten können einen triftigen Grund nennen. Oft sind es berufsbedingte Fahrten und viele haben Bescheinigungen dabei. Viele zeigen für unsere Kontrollen Verständnis. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass uneinsichtige Personen nur zum Spaß unterwegs sind. Dafür haben wir kein Verständnis. Sie werden alle zur Anzeige gebracht. Nach 23 Uhr sind die Straßen wie leer gefegt und wenn sich dann noch Nebel im Neckartal niederschlägt, hinterlässt die Kulisse einen unwirklichen, ja gespenstischen Eindruck. Nach Wintereinbruch waren wir auch auf den Höhenlagen unterwegs und haben die Ausflugsziele überwacht. Alle hielten sich an die Abstandsregeln und mancher Schlittenfahrer hatte sogar noch seine Maske im Gesicht. Auch in Eberbach gibt es eine Gruppierung, die sich mit den Beschränkungen nicht einverstanden erklärt und jeden Samstag für die "Menschenrechte" auf die Straße geht. Hier achten wir darauf, dass die Auflagen der Versammlungsbehörde eingehalten werden, was weitestgehend, wenn auch teils widerwillig, der Fall ist.

Was ist an Bußgeld fällig, wenn Bürger ohne Maske erwischt werden oder wenn sie die Ausgangsbeschränkungen missachten?

Abhängig von der Örtlichkeit bewegen sich die Bußgelder zwischen 50 und 500 Euro, das gilt auch für den Aufenthalt außerhalb der Wohnung ohne triftigen Grund.

Was macht der Umbau des Reviers?

Da hat sich in den vergangenen Monaten nicht viel getan. Bis auf ein paar heruntergerissene Deckenplatten und herabhängende Kabel im Wachraum ist von Umbau nicht viel zu sehen. Ab Mitte Februar sollen die neuen Fenster im Erdgeschoss eingesetzt werden. Dann geht es hoffentlich zügig weiter, damit alles bis zum Ende der Sommerferien beendet ist.

Welche Pläne/Änderungen haben Sie?

Neben den Umbau- und Renovierungsarbeiten liegt mein Schwerpunkt bei den Personalplanungen für das Frühjahr, wenn uns mit Ablauf des Monats Mai drei Kollegen in den Ruhestand verlassen. Für ein Polizeirevier unserer Größenordnung ist es wichtig, dass Fehlstellen zeitnah nachbesetzt werden. Denn auch nach Corona werden weitere Herausforderungen auf uns zukommen. Dazu brauchen wir neben unseren Sicherheitspartnern auch eine gute und leistungsstarke Polizei, vor allem ausreichend Personal und moderne Arbeitsbedingungen. Das ist mir besonders wichtig und dafür werde ich mich auch in Zukunft einsetzen.