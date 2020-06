Von Martina Birkelbach

Eberbach. Seit Montag herrscht wieder etwas mehr Normalität in Eberbachs Schulen. Welche Schüler wann kommen, wie der Unterricht abläuft und wie Schüler und Lehrer mit den neuen Regelungen klarkommen – wir haben bei den Schulleitern nachgefragt. Heute geht es um das Hohenstaufen-Gymnasium, die Realschule und die Gemeinschaftsschule.

Anja Katzner. Foto: privat

Der letzte reguläre Unterricht für alle Schüler im Hohenstaufen-Gymnasium war am 16. März. Laut Schulleiterin Anja Katzner wurden dann ab 4. Mai die Kursstufe 1 und 2 wieder nach Plan beschult. "Die restlichen Klassen wurden zunächst bis Ostern über unsere Homepage und zum Teil über E-Mail von den einzelnen Fachlehrern mit Aufgaben und Materialien versorgt. Die Tabletklassen (8 und 9) erhielten ihre Aufgaben direkt auf ihre Tablets. Einige Kollegen richteten Videokonferenzen ein", so Katzner.

Nach den Osterferien stand die Lernplattform "TEAMS" für die Klassenstufen 8 bis 10 als "Kommunikationsweg und Unterrichtsergänzung" zur Verfügung; darüber wurde und wird auch Unterricht in Form von Videokonferenzen abgehalten. Die Klassenstufen 5 bis 7 wurden weiter nach einem festen Lernplan über die Homepage versorgt. Den Schülern wurde laut Schulleiterin über die Fachkollegen regelmäßig eine individuelle Rückmeldung gegeben.

Mittlerweile sind die restlichen Klassenstufen 5 bis 7 auch in "TEAMS" angelegt. "Für sie findet in den kommenden zwei Wochen eine Schulung statt, sodass die Lernplattform für alle Klassenstufen als Ergänzung zum Präsenzunterricht genutzt werden kann."

Auf die Frage, was Schulleiterin Katzner am meisten vermisst hat, gibt sie die klare Antwort: "Die Schülerinnen und Schüler."

Seit Montag ist jetzt jede Klasse an mindestens zwei Tagen im Haus; die Kinder werden in geteilten Gruppen unterrichtet. Die Klassenstufen 5 bis 7 sind an drei Tagen von der ersten bis zur sechsten Stunde im Haus. Die Klassenstufen 8 bis 10 haben an zwei Tagen Unterricht. Die Kursstufe hat regulär an allen Tagen ihren normalen Unterricht. Es gibt einen klaren Hygieneplan am HSG, in dem unter anderem die Abstandsregeln, veränderte Unterrichts- und Pausenzeiten sowie Regeln in den Räumen festgelegt sind.

Katzner: "Unser Eindruck ist, dass die Schüler sich freuen, wieder in der Schule zu sein. Die regelmäßige Teilnahme am Unterricht und der Austausch mit anderen Kindern und Jugendlichen hat gefehlt; gleiches gilt für den direkten Kontakt zu den Lehrkräften. Die veränderte Situation in der Schule aufgrund der Hygienemaßnahmen war zunächst ungewohnt, aber die Schüler gehen souverän damit um." Die Lehrkräfte freuen sich, wieder Präsenzunterricht zu halten, "der persönliche Kontakt ist wesentlicher Bestandteil von Unterricht". Die kleineren Lerngruppen ermöglichen laut Katzner nun eine intensivere Betreuung und eine direktere Rückmeldung.

Nicht alle Lehrer sind im Präsenzunterricht im Einsatz: "Wie an allen Schulen gibt es Kollegen, die zur Risikogruppe gehören und daher nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen; diese Lehrkräfte unterstützen bei Korrekturen und stellen nach wie vor Unterrichtsmaterialien zur Verfügung".

"Wir haben als Schule und besonders als Fachkollegen die Lernentwicklung unserer Schüler im Blick", so die Schulleiterin weiter. "Es ist selbstverständlich, dass wir umsichtig und gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen – auch im kommenden Schuljahr." Dringend benötigt werden "verlässliche Rahmenbedingungen", die es aber "in der aktuellen Situation" noch nicht geben kann. Auf die Frage, ob es nach den Sommerferien wieder "normalen" Unterricht geben wird, gibt es keine Antwort: "Da muss ich Sie leider an das Kultusministerium verweisen", teilt Katzner mit.

Markus Hanke. Foto: privat

In der Realschule war der letzte "normale" Schultag ebenfalls am 16. März. Laut Schulleiter Markus Hanke kamen am 4. Mai die Klassenstufen 9 und 10 (165 Schüler); die Prüfungsklassen an fünf Schultagen pro Woche und die 9. Klassen an vier Tagen pro Woche.

"Der Präsenzunterricht verlief bei den 9. und 10. Klassen in Gruppen (halbe Klassengröße) in eigenen, festgelegten Klassenzimmern mit Schwerpunkt auf die Kernfächer – die 10. Klassen hatten zum Beispiel sechs Stunden pro Woche zur Prüfungsvorbereitung."

Während der Zeit der Schulschließung hat Hanke "die direkte Kommunikation mit den Schülern und Lehrkräften" am meisten vermisst.

Zu den 9. und 10. Klassen kamen seit Montag die 6. und 8. Klassen zurück in den Präsenzunterricht. In der kommenden Woche werden dann zum ersten Mal die 5. und 7. Klassen wieder im Haus sein.

Die Hygieneregeln aus der Zeit vor den Osterferien wurden beibehalten: "Einbahnwegesystem im Schulhaus, feste Klassenräume für die Gruppen mit zugewiesenen Tischen mit Abstand, versetzte große Pausen auf zugewiesenen Pausenbereichen und den Mund-NaseSchutz während des Bewegens im Schulhaus und auf dem Pausenhof."

Hanke: "Aus meiner Sicht kommen die Schüler gut mit der Situation zurecht und können die Regeln nachvollziehen." Die Lehrkräfte freuen sich über die Möglichkeit, mit "kleineren Gruppen" zu unterrichten. Aber die Doppelaufgabe des Präsenzunterrichts und der Onlinebetreuung ist für viele Lehrer eine "enorme Mehrbelastung." Alle Lehrer sind "im Einsatz"; eine sehr geringe Anzahl gehört einer Risikogruppe an und betreut die Klassen online bzw. übernimmt vor Ort andere organisatorische Aufgaben.

Ob es aufgrund der langen Schließung der "echten Schule" Defizite bei den Schülern geben wird, hängt laut Hanke von sehr vielen Faktoren ab. Unter anderem davon, ob ein Schüler sich zu Hause organisieren und selbst motivieren konnte, wie die familiäre Unterstützung war und ob die unterschiedlichen Hilfen der Lehrer und der Schule umgesetzt werden konnten. "Ich bin sehr froh, dass nun nach und nach alle Schüler wieder im Präsenzunterricht ankommen, sodass meine Lehrkräfte in den verbleibenden Wochen den Präsenzunterricht mit den gelernten Inhalten des Onlineunterrichts verzahnen und darauf aufbauen können", so Hanke.

Er hätte gerne "etwas mehr Planungssicherheit im Hinblick auf das kommende Schuljahr, kann aber natürlich verstehen, dass sich die Verantwortlichen in der Kultusverwaltung sehr große Mühe geben und es deswegen dauern wird". Die Realschule führt laut Hanke jetzt "normalen" Unterricht durch, "zwar in halben Klassengrößen – aber gerade das ist in vielen Fällen von großer Konzentration der Lerngruppen geprägt". "In welcher Organisationsstruktur der Unterricht nach den Sommerferien starten wird, darüber möchte ich keine Prognose abgeben", teilt er mit.

Udo Geilsdörfer. Foto: mabi

In der Gemeinschaftsschule war am 17. März der letzte "normale" Schultag. Laut Schulleiter Udo Geilsdörfer kamen ab 4. Mai die Abschlussklassen 9 und 10 wieder an die Schule und wurden in einer Mischform aus Präsenzunterricht und Onlinebeschulung unterrichtet und auf die Prüfungen vorbereitet. Die Klassen wurden geteilt, die Schüler online über die Plattform "Schul.Cloud" unterrichtet. Geilsdörfer erklärt: "Diese Plattform ist in der Handhabung vergleichbar mit WhatsApp, allerdings datenschutzkonform.

Die Schul.Cloud ermöglicht es, Aufgaben auszuteilen, bei Schwierigkeiten zu unterstützen und mit Schülern und Eltern zu kommunizieren. Die Kollegen erstellten und benutzten Erklärvideos und Videokonferenzen. Alle Lehrer waren jederzeit für ihre Schüler erreichbar. Schüler ohne Onlinezugang bekamen ihre Aufgaben in Papierform." Die Abschlussprüfungen für die Mittlere Reife wurden in der Aula durchgeführt.

Geilsdörfer: "Ich habe die Interaktionen mit meinen Schülern und natürlich mit den Kollegen vermisst. Bei uns ist es sehr familiär und wir arbeiten alle recht eng zusammen."

Seit Montag sind nun wieder die Klassen 5 bis 8 an der Schule. Die Klassen wurden geteilt, sodass diese Gruppen wochenweise unterrichtet werden. "Das Kultusministerium fordert, dass alle Schüler zwei Wochen Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien haben, wir können mit unserer Regelung drei Wochen garantieren. Der Online-Unterricht geht auf alle Fälle parallel weiter."

Es gelten die Anordnungen des Kultusministeriums zu den Hygiene- und Abstandsregeln. Ein Mundschutz muss dann getragen werden, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann und an den Bushaltestellen. Geilsdörfer: "Bis jetzt funktioniert alles. Erinnern muss man ab und zu an die Abstandsregeln, aber die Schüler verhalten sich weitestgehend vorbildlich."

Auch für die Lehrer ist das ungewohnt, da "jetzt mehr Distanz zu den Schülern gewahrt werden muss, vor allem beim individuellen Erklären." Laut dem Schulleiter fehlen etwa 30 Prozent der Lehrerstunden im Präsenzunterricht, da die Lehrer der Risikogruppe angehören. Die betroffenen Lehrer fertigen digitale Aufgabenformate, betreuen online und stehen allen Schülern somit zur Verfügung. Geilsdörfer: "Wir konnten etwa 95 Prozent unserer Schüler digital erreichen. Alle übrigen wurden mit Aufgaben in Papierform versorgt. Beim Homeschooling sind wir auch auf die Unterstützung der Eltern angewiesen."

Für viele Herausforderungen wurden an der Gemeinschaftsschule eigene Lösungen gefunden. Dennoch: "Schön wäre es, wenn es eine landesweit einheitliche Schulplattform geben würde. Das war vonseiten des Landes zwar angedacht, konnte aber noch nicht realisiert werden." Wünschenswert sind laut Geilsdörfer auch "weitere digitale Endgeräte".

Ob es nach den Sommerferien wieder "normalen" Unterricht geben wird? "Ich hoffe es, dass wir alle wieder zur Normalität zurückkehren können. Für die Schüler und deren Entwicklung ist das Umfeld Schule sehr wichtig."