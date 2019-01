Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Happy Xmas (War is over)" - wie schön wäre es, wenn dieser Songtitel irgendwann Wirklichkeit würde! Karin Conrath hat das Lied von John Lennon und Yoko Ono zu ihrem Lieblingslied für den Jahreswechsel gekürt. Denn es geht über freundliche Weihnachtswünsche hinaus, drückt Hoffnung aus auf ein glückliches neues Jahr - ohne Angst: "… let’s hope it’s a good one, without any fear …"

In einer musikgeprägten Eberbacher Familie wuchs Karin Conrath auf. Vater Helmut Endlich war Gymnasiallehrer und Chorleiter. Und auch für Tochter Karin stand schon früh fest, dass sie sich der Musik widmen wollte. Sie studierte Kirchenmusik in Heidelberg und arbeitete einige Jahre als hauptamtliche Klavierpädagogin an der Eberbacher Musikschule. Seit 2004 unterrichtet sie an ihrer eigenen privaten Musikschule "alla breve". Daneben leitet sie vier Chöre: "Liederkranz" und Chor "Right Now" in Eberbach, MGV Strümpfelbrunn und Gemischten Chor Gammelsbach.

Und irgendwann regte eine Chorsängerin an, den Lennon-Ono-Song ins Repertoire aufzunehmen. Conrath schaute sich den Chorsatz an und beschloss: "Es geht!" Beim Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche St. Maria in Strümpfelbrunn führte "Right Now" das Lied vor wenigen Wochen erstmals auf.

"Ich mag dieses Lied sehr", sagt Karin Conrath. "Vom Musikalischen her, weil es eine schöne Melodie hat, eine Wohlfühlmelodie, die fröhlich stimmt und auf die Menschen hoffnungsfroh wirkt." 1971 erstmals veröffentlicht, basiert der Text des Songs auf dem Slogan einer gegen den Vietnamkrieg gerichteten Kampagne von Lennon und Ono aus dem Jahr 1969. Dennoch sieht Conrath in der letzten Zeile "War is over if you want it, War is over, now" - "Der Krieg ist zu Ende, wenn du es willst, der Krieg ist jetzt zu Ende" - auch einen aktuellen bzw. zeitlosen Bezug. "Da geht es für mich nicht nur um den großen Krieg sondern auch um den alltäglichen Kleinkrieg, die Streitigkeiten zum Beispiel in der Familie, zwischen Nachbarn, in Beziehungen, die auseinanderbrechen." Sich da wieder die Hand zu reichen und Frieden zu schließen, auch das könne heißen "der Krieg ist zu Ende", ist Conrath überzeugt. So möchte sie diesen Slogan auch ganz bewusst an die Schwelle zum neuen Jahr setzen: "War is over - if you want it. War is over - now!"