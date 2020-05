Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Timo Bracht, der Ironman aus Eberbach und einer der erfolgreichsten Sportler im Land, wurde als Unternehmer und Betreuer vom Corona-Virus ebenso ausgebremst wie viele andere. Die Erfahrungen als Sportler helfen ihm aber, damit umzugehen.

Wie haben Sie die Corona-Krise erlebt?

Ich hatte plötzlich mehr Zeit zum Nachdenken. Vieles hat sich in diesen Wochen auch für mich geändert. Ich fühlte mich zurückversetzt in meine Zeit als Profi-Sportler, wenn ich verletzt war. Das war selten der Fall, aber einmal wurde ich von einem Auto angefahren. Das kam so unvermittelt und unverschuldet wie die Bedrohung durch das Corona-Virus. Die Gefühle und Gedanken waren ähnlich wie damals: Plötzlich ist alles anders, und man kann nichts dagegen machen. Man kann nicht tun, was man tun möchte und unbedingt tun müsste, und man weiß nicht, wie lange das dauern wird. Man weiß auch nicht, ob es wieder wie früher wird. Es knallt mitten ins Leben und trifft auch die Familie.

Sie haben zwei Kinder…

Ja, meine Tochter ist 13 und hat sich den Unterrichtsstoff zu Hause erarbeitet. Mein Sohn macht gerade Abitur mit Schwerpunkt Sport. Es gab keine Trainingsmöglichkeiten: keine Sportplätze und schon gar keine Schwimmhallen. Und das Kultusministerium hat da noch offenbar keinen Plan, ob die Prüfung überhaupt stattfinden können.

Tritt Sport angesichts der Bedrohung nicht in den Hintergrund?

Das Gegenteil ist richtig. In dieser globalen Krise hat er noch mehr Bedeutung! Bewegung, vor allem Ausdauer- und Krafttraining, ist ungemein wichtig; die grundlegende Bedeutung für die Gesundheit zeigt sich immer mehr: Sport stärkt das Immunsystem, damit ist man weniger anfällig für Infekte. Er verbessert die Lungenkapazität und die Blutzuckerwerte, wirkt sich positiv auf die Gefäße aus, von Herz und Kreislauf bis zum Gehirn. Das kann über Leben und Tod entscheiden. Und Sport setzt Endorphine frei, die körpereigenen Glückshormone, er wirkt wie ein Antidepressivum; Sport tut Körper und Seele gut.

Der Neckarsteig ist Ihrer Initiative zu verdanken. Wie kam es dazu?

Menschen in Bewegung bringen, ist mir ein Anliegen, ideell und mit praktischer Unterstützung wie in unserem Leistungszentrum in Mosbach, wo wir in Gesundheitsfragen Leistungssportler wie Sporteinsteiger beraten und betreuen. Ich gebe Impulse. Aber da muss gesellschaftspolitisch noch viel mehr passieren.

Was muss konkret passieren?

Wir brauchen mehr Schwimmbäder (und müssen die bestehenden erst mal erhalten) , mehr Radwege. Das Rad muss runter von der Straße kommen können. Ich bin rund 300 000 Kilometer auf der Straße gefahren. Es war damals schon riskant, heute ist es noch gefährlicher. Wir müssen die Landschaften öffnen. Es gibt da immer noch Vorbehalte, manche sind nachvollziehbar. Es fehlen vernetzte Radwege und geeignete Single Trails in den Wäldern. Fahren darf man fast nur auf Forstwegen. Für Mountainbiker fühlt sich das an wie Autobahn.

Lassen sich Erfahrungen aus dem Sport auf andere Bereiche übertragen? Kann man vom Sport fürs Leben lernen?

Ich habe dabei gelernt, nach vorne zu schauen, aus der jeweiligen Situation das Beste zu machen, Schritt für Schritt. In der Bankenkrise von 2008 brach mein Hauptsponsor weg. Wie viele andere hatte auch ich damals Angst um meine wirtschaftliche Existenz. Die Wirtschaft hat die Probleme damals bewältigt, und ich habe das für mich auch ganz gut hingekriegt.

Sie sind also auch jetzt zuversichtlich?

Wir sind hier privilegiert. Wir haben die Natur vor der Tür. Die Einschränkungen waren maßvoll im Vergleich mit Italien oder Spanien, wo die Menschen praktisch überhaupt nicht raus durften. Vergangenen Herbst war ich als Sportbetreuer beim Marathon in Verona, einem der schönsten Läufe überhaupt. Schon da ist mir aufgefallen, dass viele Leute ständig husten. Das liegt auch an der Luftverschmutzung durch die Industrie in der benachbarten Po-Ebene und der Lombardei. In der Folge hat sich gezeigt, dass die großen Corona-Hot-Spots Orte mit hoher Umweltbelastung sind. Das sollte uns zu denken geben. Wenn es in der gewohnten Weise nicht mehr weitergeht, muss man etwas ändern. Daraus kann sich etwas völlig Neues entwickeln. Das ist auch eine Chance.