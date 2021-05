Von Peter Bayer

Eberbach. Frühlingsidylle am Breitenstein. Aus dem Wald ruft der Kuckuck, auf den Wiesen grasen die Pferde. Und viele freuen sich, wenn Schäfer Peter Haßlinger mit seiner Herde ins Schutzgebiet kommt, damit die tierischen Rasenmäher auf den Wiesen ihre Arbeit aufnehmen können. Mit dabei ist auch der von der Herde abgetrennte "Kindergarten" mit den Muttertieren und den zum Teil erst wenige Tage alten Lämmern.

Obwohl der Bereich eingezäunt ist, sind die Lämmer gerade die leichteste Beute für ihre tierischen Feinde. Die Gefahr kommt jedoch nicht aus dem nahe gelegenen Wald durch den sich bei uns wieder ansiedelnden Wolf oder vom Weg durch streunende Hunde. Für Peter Haßlinger kommt sie aus der Luft: Krähen. Neun kleine nur wenige Tage junge Lämmer hat der Schäfer binnen zwei Wochen bereits verloren.

Hintergrund > Frisch geborene Lämmchen, die abseits liegen und nicht vital wirken, können auf Prädatoren den Eindruck einer leichten Beute erwecken und im Falle von Rabenvögel evtl. Pickattacken auslösen, um mögliche Fluchtreaktionen zu testen. > Eine frühere Untersuchung der [+] Lesen Sie mehr > Frisch geborene Lämmchen, die abseits liegen und nicht vital wirken, können auf Prädatoren den Eindruck einer leichten Beute erwecken und im Falle von Rabenvögel evtl. Pickattacken auslösen, um mögliche Fluchtreaktionen zu testen. > Eine frühere Untersuchung der Uni Tübingen (1994 und 1995) ergab, dass 60 Prozent der Lämmer bereits tot waren, als die Kolkraben sie anpickten. 25 Prozent der Tiere wurden lebend angepickt, die aber ihrerseits geschwächt und nicht lebensfähig gewesen seien. Bei 15 Prozent der attackierten Lämmer ließ sich nicht mehr feststellen, ob die Lämmer beim Rabenangriff bereits tot oder noch am Leben waren. > Nach einer Untersuchung im Auftrag der Landesregierung Baden-Württemberg von 2014, seien es die umherziehenden sog. Junggesellenverbände der Kolkraben gewesen, die Schafe gruppenweise attackiert hätten. Nur: Anfang Mai beginnt erst die Phase des Ausfliegens; Junggesellengruppen gibt es noch nicht. > Konfliktsituationen zwischen Rabenkrähen bzw. Kolkraben und der Herdenhaltung von Schafen werden auch in der seriösen Fachliteratur nicht bestritten. Es lässt sich bislang in keinem Fall festhalten, wer eigentlich für den Tod der Lämmer verantwortlich ist. Verdächtig sind Kolkrabe und Rabenkrähe, auch wenn man eher zur Rabenkrähe tendiert, aber es gibt bislang keine seriöse, belastbare, prüfbare Beobachtung einer unmittelbaren Attacke. Quelle: Klemens Bernecker

Zwar kommt es immer wieder zu natürlichen Verlusten. Sieben bis elf Prozent beim Gebären wären auch normal, sagt Haßlinger. Diesmal sei es aber schon "ein enormer Schwund", für den Haßlinger die Vögel verantwortlich macht. Dass die attackierten Lämmer vielleicht bereits vorher tot gewesen seien, glaubt er nicht. Seiner Ansicht nach seien die Lämmer lebensfähig gewesen. Vereinzelt habe er bei den angegriffenen Lämmern auch noch den Puls feststellen können, äußert er gegenüber Klemens Bernecker, dem Umweltbeauftragten der Stadt Eberbach. Einen direkten Angriff habe Haßlinger aber noch nicht beobachtet.

Dass die ganz kleinen Lämmer noch nicht bei der Herde sind, hat seinen Grund. "In den ersten Tagen muss das Mutter-Kinder-Verhältnis erst aufgebaut werden", erklärt Haßlinger. Damit in der Phase, in der die Bindung noch nicht so stark ist und das gegenseitige "Erkennen" noch nicht so klappt, der Schäfer ein "verlorenes Lamm" wieder zu seiner Mutter bringen kann, sind sie jeweils entsprechend farblich gekennzeichnet. Im Alter von 14 Tagen wechseln sie dann vom "Kindergarten" zur Herde.

Dass ein Lamm immer wieder Opfer der Krähen würde, hat nichts damit zu tun, dass die Mutterschafe nicht versuchen würden, ihren Nachwuchs zu verteidigen. Im Gegenteil, sagt Haßlinger. Dass das Mutterschaf ein Lamm beschützen will, würden die intelligenten Tiere ausnutzen und das zweite angreifen, wenn es sich zu weit von der Mutter entfernt hat. Dann gehe alles blitzschnell: Ein schneller Stich mit dem spitzen Schnabel ins Auge und das Schicksal ist besiegelt. "Sie warten, bis das Lamm ausgeblutet ist und machen sich dann darüber her", sagt er.

Schäfer Peter Haßlinger im „Kindergarten“ auf dem Breitenstein. Mutterschafe und Lämmer sind farblich gekennzeichnet, um sie in der Findungsphase zuordnen zu können. Foto: Peter Bayer

Dabei würden die Krähen die Abwesenheit des Schäfers ausnutzen, der mehrmals am Tag zwischen der Herde und dem "Kindergarten" pendelt. "Die Tiere sind ja nicht dumm, wenn sie mein Auto sehen, sind sie schon weg", hat Haßlinger beobachtet. "Einen hundertprozentigen Herdenschutz gibt es nicht", weiß er. Den Hütehund ins Gatter zu stecken, wie manche Spaziergänger oder Anrufer meinen, sei jedoch keine Alternative. "Der würde die Schafe nur treiben, ihnen aufzeigen, wo sie nicht hin dürfen, sie ihn eher als Feind sehen, vor dem sie fliehen müssen", erklärt Haßlinger.

So ist zwar der Wolf derzeit noch keine Gefahr für Haßlingers Schafe. "Den kann ich nicht auch noch gebrauchen", sagt er. Auch streunende Hunde sind es nicht mehr. Den letzten Hundeübergriff hatte er vor 17 Jahren. "Die Leute sind vernünftiger geworden." So sind es derzeit nur die Krähen, die ihm große Sorgen bereiten. Die nächsten Tage gilt es noch zu überstehen, bis die Tiere etwas größer sind, da die Krähen in der Regel nur die jüngsten Lämmer angreifen würden. "Wenn sie acht Tage alt sind, brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen", weiß der Schäfer aus seiner 33-jährigen Berufserfahrung.

Was Peter Haßlinger neben dem schmerzhaften Verlust seiner Tiere nahegeht, sind die Anrufe mancher Leute. Denn es sind nicht immer nur nette oder besorgte. "Sie werfen mir vor, ich würde mich nicht um meine Herde oder meine Lämmer kümmern, sie verdursten lassen." Zum Beispiel wenn gerade kein Wasser im Trog ist, den er zweimal täglich füllt. Er müsse ja angezeigt werden, hätten sich manche am Telefon geäußert. Vorwürfe, die ihn schmerzen. "Ich arbeite 365 Tage im Jahr täglich zwölf Stunden. Wer macht das schon für diesen Verdienst?", fragt er.