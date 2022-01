Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Gnadenlos haben die Nationalsozialisten auch in Eberbach vom ersten Tag an ihr rücksichtloses System aufgebaut und durchgesetzt. Schon ab der Machtergreifung im Januar 1933 fühlten sich die Anhänger der NSDAP in Eberbach als diejenigen, die hier das Sagen haben. Sozialdemokraten und Kommunisten wurden hart bekämpft. Nicht nur politisch - auch auf der Straße. Gleich mit Beginn der braunen Gewaltherrschaft gab es zahlreiche Übergriffe gegen unliebsame Mitmenschen. Zuerst waren es die politischen Gegner. Die Juden kamen später dran.

Unmittelbar nach den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 und im Spätsommer des Jahres gab es für Eberbach zwei Ereignisse, die sich bis heute in die Erinnerung der Stadt eingeprägt haben. Die Namen hinter diesen Dramen: Adolf Knecht und Salomon Leibowitsch. Es waren die ersten Toten aus Eberbach, die auf das Konto der Nationalsozialisten gingen. Der eine Tatort war Eberbach, der andere ein Schutzhaftlager auf der Schwäbischen Alb.

Am 9. März wurde der 21-jährige Sozialdemokrat Adolf Knecht von SA-Schlägern zusammengeprügelt und angeschossen, sodass er zwei Tage später in der Heidelberger Chirurgie starb. Er wollte mit seinem Freund Karl Salzmann die am Rathaus aufgepflanzte Hakenkreuzfahne runterholen. Salzmann selbst wurde so eben mal für drei Wochen in "Schutzhaft" gesteckt.

SA und SS entschieden auch in Eberbach über Schicksale. Selbst die menschliche Nähe einer Kleinstadt hat ihnen keinen Einhalt geboten. Jeder kannte hier jeden. Manch einer sah jemanden verschwinden, ohne dass er aufbegehrte und sein Wort erheben konnte - oder wollte. Kaum war Adolf Knecht unter der Erde, untersagte der Eberbacher Bürgermeister Dr. Dr. Friedrich Wenz seiner Familie einen mahnenden Spruch auf seinem Grabkreuz. Ein paar Tage nach der Verfügung wurde der Herr Bürgermeister NSDAP-Mitglied und zog die SA-Uniform an.

Am Todestag von Adolf Knecht zeichnete sich schon das nächste tragische Schicksal ab, das allerdings jahrzehntelang in Eberbach überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Salomon Simon Leibowitsch, staatenlos, Mitglied der KPD und Jude, wurde am 11. März 1933 mit anderen Kommunisten und SPD-Mitgliedern in Eberbach festgenommen und ins Mosbacher Gefängnis gesteckt. Schutzhaft. Ohne jedwede richterliche Entscheidung. Das verfügten die Parteifunktionäre und NS-Organisationen in der Anfangszeit ihrer Diktatur selbst. Erst später war es die Geheime Staatspolizei, die Schicksal spielte.

Salomon Leibowitsch wurde ab seiner Festnahme in verschiedene Haftanstalten gesteckt. Er kam schließlich im September 1933 im Schutzhaftlager Heuberg in Stetten am kalten Markt an und wurde sogleich von SA-Männern zusammengeschlagen. Der zweite Tag im Lager brachte sein Ende. Leibowitsch wurde aus dem Krankenrevier von zwei SA-Scharführern an den Beinen runter zum Lagerhof geschleift. Sein Kopf schlug eine Treppenstufe nach der anderen auf. Unten angekommen, war Leibowitsch tot. Seine Frau Marie Leibowitsch bekam als Todesursache "Herzschlag" mitgeteilt.

Wer meint, mit der Trauer und Bestürzung der Witwe Leibowitsch hätten es die braunen Sadisten in Eberbach bewenden lassen sollen: Die Verantwortlichen ließen nicht locker. Die Eheleute Leibowitsch hatten in der Bussemerstraße 3 gewohnt, ausgerechnet unmittelbar neben dem Gefängnis. Leibowitschs Witwe lebte auch nach seinem Tod noch in Eberbach. Es gibt Einheimische, die sich heute noch an sie persönlich erinnern.

Die Eberbacher Nazis zerstörten die wirtschaftliche Basis von Frau Leibowitsch und setzten ihrer Gesundheit schwer zu. Marie Leibowitsch hatte eine Anstellung bei der allseits bekannten Dentistin Emilie Botz in der Luisenstraße. Seit 1928 arbeitete sie dort als Haushaltshilfe. Es gab dafür 40 bis 50 Reichsmark im Monat. Im September 1934 musste Emilie Botz Frau Leibowitsch auf Druck der Nazis entlassen.

Wie man mit Marie Leibowitsch in den folgenden Jahren, umgegangen ist, liest sich in Akten, die heute im Generallandesarchiv in Karlsruhe lagern. Nach dem Verlust ihrer Arbeitsstelle musste Marie Leibowitsch zunächst schwere Notstandsarbeiten im Freien verrichten. Dann fand sie in einer Rosshaarspinnerei eine Anstellung als Hilfsarbeiterin. Es heißt, der Firmeninhaber habe sie "aus Gnade und Barmherzigkeit" aufgenommen; es wird aber auch hier von Druck gesprochen, den man auf ihn ausübte.

Frau Leibowitsch musste auch eine Vermögensschädigung von 600 Mark hinnehmen: "Infolge der Wegnahme eines Wohnzimmers war die Ehefrau gezwungen, verschiedene Möbelstücke zu Schleuderpreisen zu veräußern", liest sich in ihren Akten. Bücher und Schriften hat man ebenfalls konfisziert. Zwei Tage war Marie Leibowitsch sogar grundlos in Mosbach inhaftiert worden.

Die Arbeit in der Fabrik war für Frau Leibowitsch kräftezehrend und gesundheitsschädlich; sie hatte aber sonst keine anderen Verdienstmöglichkeiten. Nach Kriegsende war sie Reinigungskraft, "Putzfrau", besserte damit trotz zunehmender gesundheitlicher Probleme ihre karge Rente auf, die sich von 1945 bis 1947 auf lächerliche 35 bis 40 Mark belief.

Am 13. Mai 1947 befasste sich der Eberbacher Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeister Kurt Nenninger mit einem Antrag der KPD-Fraktion auf Unterstützung von Marie Leibowitsch und der Mutter von Adolf Knecht. Beide Frauen wurden ins Rathaus gerufen, um einen Antrag beim Heidelberger Unterstützungskomitee für die Opfer des Nationalsozialismus zu stellen. Die Stadt Eberbach wollte damit die Gesuche beim Wiedergutmachungsfond befürworten. Die Ratsherren genehmigten den beiden Frauen als Überbrückung einmalig je 300 Mark.

Wo Leibowitsch umgebracht wurde. Stolperstein im Lager Heuberg. Repro: rho

Von Wiedergutmachung im Nachkriegsdeutschland konnte Frau Leibowitsch nicht sehr viel verspüren. Jahrelang musste sie mit Hilfe eines Anwaltes um wenigstens ein paar Mark Rente kämpfen. Obwohl offenkundig Opfer des NS-Regimes, musste Marie Leibowitsch sogar für den Bezug der Rente einen "Entnazifizierungsbescheid" der Spruchkammer Mosbach mit einer Einstufung als "nicht betroffen" einreichen. Die Bearbeitung des Rentenantrages erfolgte äußerst schleppend. Mehrfach wurde eine "erneute Überprüfung" vorgenommen. Die Arbeitsverhältnisse ihres ermordeten Ehemanns wurden wiederholt untersucht.

Frau Leibowitschs Anwalt schrieb am 21. April 1950, fünf Jahre nach Kriegsende, an den Oberlandesgerichtspräsidenten Martens, der durch seine jüdische Ehefrau selbst ein Verfolgter des NS-Regimes war: "Wir empfinden es als einen furchtbaren Hohn, dass die Witwe eines der ersten rasseverfolgten Ermordeten Nordbadens durch Versäumnisse der Landesstelle für Wiedergutmachung in eine so furchtbare Lage gekommen ist, dass sie heute nicht einmal mehr in der Lage ist, die allernotwendigsten Lebensmittel usw. anzuschaffen". Es waren keine "Versäumnisse", es war wohl bewusste Verzögerung, von wem auch immer.

Erst 1952 konnte erreicht werden, dass das Landesamt für Wiedergutmachung die bereits gewährte Rente für Frau Leibowitsch von 125 Mark in zwei Schritten auf 163 Mark erhöhte. Ganze drei Jahre später starb Marie Leibowitsch im Krankenhaus Hirschhorn, wo sie zur ärztlichen Behandlung gewesen war.

Info: Eberbacher Geschichtsblatt 2021, "Tod im Lager Heuberg"; im Eberbacher Buchhandel.