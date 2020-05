Vorm Weinstock am Haus und vorm Altar in der Kirche: Der evangelische Dekan Ekkehard Leytz bietet am Sonntag wieder einen Videogottesdienst an. Foto: privat

Eberbach. (RNZ) Zum Jubilate an diesem Sonntag, 3. Mai, hat die evangelische Kirchengemeinde erneut einen Video-Gottesdienst in der Michaelskirche aufgenommen. Damit will sie gemäß dem Jesuswort: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben" mit ihren Gemeindegliedern in Verbindung bleiben.

Der Gottesdienst wird von Pfarrer Ekkehard Leytz und Pfarrerin Anja Kaltenbacher geleitet, die musikalische Gestaltung hat Bezirkskantor Andreas Fauß zusammen mit einem Vokalquartett übernommen.

Von Sonntag, 10.Mai, an wird es in der Michaelskirche auch wieder öffentliche Gottesdienste geben – unter Berücksichtigung der zwischen Landesregierung und Landeskirche vereinbarten Hygiene-Regeln. Bei zwei Meter Abstand können bis zu 65 Menschen an dem Gottesdienst teilnehmen. Mund- und Nasenbedeckung wird empfohlen.

"Die Gottesdienste werden einen anderen Charakter haben als vor der Krise", sagt Dekan Ekkehard Leytz: "Wir werden Abstand voneinander halten müssen, aber wir können dennoch mit Leib und Seele dabei sein, wenn wir beten und auf Gottes Wort hören. Und wir können uns leibhaftig sehen und freundlich wahrnehmen."

In kleinen Kirchen sollen dagegen vorerst noch keine Gottesdienst abgehalten werden. An Himmelfahrt ist wie in den Jahren zuvor ein Gottesdienst an der Karl-Sohns-Hütte am Waldrand von Pleutersbach geplant. An diesem können laut Kirchengemeinde bis zu 50 Menschen teilnehmen. Sitzgelegenheiten sollen selbst mitgebracht und in mindestens 1,50 Meter Abstand voneinander aufgestellt werden.

Seit dem 1. Mai ist die Michaelskirche wieder regelmäßig vormittags von 11 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 16 Uhr zur persönlichen Andacht und zum stillen Gebet geöffnet. Auch die evangelische Kirchengemeinde in Friedrichsdorf öffnet die Türen ihrer kleinen Kirche in der Baumannstraße und lädt Besucher samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr zu persönlicher Andacht und Besinnung im Kirchenraum ein.

Info: Der Link zum Video-Gottesdienst am Sonntag, 3. Mai, findet sich auch nochmals auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.eki-eberbach.de