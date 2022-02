Eberbach. (mabi) Dass Geschichte nicht grau und verstaubt ist, zeigen die zehn Schüler des ersten Jahres der Wirtschaftsoberschule (WO1) an der Theodor-Frey-Schule (TFSE) mit ihrem Podcast-Projekt. Wie Klassenlehrerin Hanna Gegner – die die Schüler unter anderem in dem Fach GGK (Geschichte mit Gemeinschaftskunde) unterrichtet – erklärt, begann alles damit, dass im GGK-Unterricht über das Leben der Juden im europäischen Mittelalter gesprochen wurde.

"Die Schüler wollten wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass Juden seit Jahrhunderten von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt, verfolgt und sogar vernichtet wurden." Auch über Ausprägungen aktueller antisemitischer Tendenzen wurde diskutiert.

"So entstand nach und nach die Idee, einen Podcast zu erstellen, der das Thema Antisemitismus aus verschiedenen Perspektiven beleuchten sollte", erklärt Klassenlehrerin Gegner, die zugleich auch das Amt "Kommissarische Fachabteilungsleitung Wirtschaftsoberschule" inne hat.

In vier Folgen sprechen die Schüler darüber, was Antisemitismus überhaupt ist und seit wann es ihn gibt. Es geht um die Reichspogromnacht 1938 und Anschläge auf Synagogen in den 1990er-Jahren sowie um den aktuellen Antisemitismus im Deutsch-Rap.

Jede Folge des Podcasts unter dem Titel "Aufstehen gegen Antisemitismus" dauert zwischen drei und acht Minuten und wird von Leonidas Franke-Boden moderiert. Klassenkamerad Hannes Kerbe hat die Folgen zusammengeschnitten und mit einem musikalischen Intro und Outro versehen. Jeweils zwei Schüler haben sich mit einem speziellen Thema genauer befasst, dazu recherchiert und mit Leonidas darüber gesprochen.

So entstand ein interessanter und informativer Podcast.

Insgesamt haben die Schüler laut Gegner etwa drei Wochen in GGK (zwei Wochenstunden) und auch zu Hause daran gearbeitet. Zu hören ist das Ganze nun bei Youtube und auf der Homepage der Theodor-Frey-Schule.

Info: Der Podcasts "Aufstehen gegen Antisemitismus" ist unter www.youtube.com/watch oder unter www.tfse.de zu hören. Es gibt vier Folgen; nach der ersten Folge wird jedes Mal die nächste angezeigt.