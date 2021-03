Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Zugegeben: angenehm ist anders. Aber das gute Gefühl, nach einem Nasenabstrich innerhalb von 15 Minuten ein negatives Testergebnis in der Hand zu haben, lässt das kurze Kribbeln in der Nase schnell vergessen. Und sollte der Corona-Schnelltest positiv ausfallen und damit eine Infektion mit Covid-19 nahelegen, so ist er umso wertvoller, um Mitmenschen vor Ansteckung schützen zu können.

Seit 8. März haben alle in Deutschland lebenden Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Corona-Antigen-Schnelltest pro Woche. Seit voriger Woche besteht nun auch in Eberbach die Möglichkeit dazu. Angeboten werden die Tests von der Stadt Eberbach in Zusammenarbeit mit der Bahnhof-Apotheke und mit Unterstützung von Eberbacher "Blaulichtorganisationen" über eine "kommunale Teststation". Ursprünglich habe die Stadt eine eigene Testlinie aufbauen wollen, berichtet Bürgermeister Peter Reichert. Doch dann habe sich die Kooperation mit der Bahnhof-Apotheke ergeben. Diese ermögliche neben der Nutzung ihrer Räumlichkeiten auch die Datenschutz-konforme Online-Übermittlung der Zertifikate an die Getesteten. Apotheker Frank Knecht übernahm die Schulung der ehrenamtlichen Helfer aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr, von DRK, DLRG und THW. Knapp fünfzig hätten sich zur Mitarbeit beiden Tests gemeldet, berichtete Bürgermeister Reichert am Freitagabend in der Bahnhof-Apotheke.

Bereits samstags vor der Landtagswahl habe man auf der kommunalen Testlinie die Wahlhelfer getestet. Seit voriger Woche bietet die Stadt nun die Möglichkeit für kostenlose Schnelltests für jeden an, der frei von Corona-Symptomen ist. Die Testlinie, die in der Bahnhof-Apotheke betrieben wird, ist bis auf weiteres montags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr in Betrieb. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite der Stadt Eberbach. Personen, die keinen Online-Zugang haben, können in Ausnahmefällen über die Telefonnummer 06271/87330 in der Zeit von montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr, einen Testtermin buchen.

Neben den von der Stadt angebotenen Testzeiten bieten auch Mitarbeiter der Bahnhof-Apotheke – zusätzlich zu den mobilen Testungen, die sie an Schulen und Kindergärten vornehmen – von montags bis samstags kostenlose "Bürgertestungen" in der Apotheke an. Anmeldungen dazu sind über die Internetseite der Bahnhof-Apotheke möglich.

Rund 450 Menschen können so dort täglich an insgesamt drei parallel nutzbaren Testlinien getestet werden. Dabei gehe es nach der Anmeldung mit ausgefülltem Fragebogen am Eingang des Testzentrums per "Einbahnstraße" zum kontaktlosen Fiebermessen, anschließendem Nasenabstrich und einem separaten Ausgang.

Während sich andernorts immer mal wieder Schlangen vor Testzentren bilden, waren die Testlinien in Eberbach bislang allerdings nur zu etwa 20 Prozent ausgelastet. "Da ist noch reichlich Luft nach oben", bemerken Reichert und Knecht.

Dabei dienen die wahlweise in deutscher, englischer oder französischer Sprache ausgefertigten Testzertifikate – sofern sie negativ sind – nicht nur zur eigenen Sicherheit, sondern 48 Stunden lang auch als Nachweis zum Beispiel bei Reisen oder für den Besuch in Altenheim oder Krankenhaus. Fällt das Ergebnis positiv aus, wird das Gesundheitsamt informiert. Ein PCR-Test sowie sofortige Quarantäne sind dann unumgänglich.

Man stehe in Eberbach im Vergleich zu anderen Kommunen der Region mit dem aktuellen Testangebot auch dank des Einsatzes der vielen Ehrenamtlichen sehr gut da, so der Bürgermeister. Nun heiße es "testen, testen, testen", denn "das ist im Moment der einzige Weg, um einigermaßen vernünftig durch die Pandemie zu kommen", ist Frank Knecht überzeugt.

Info: Anmeldungen für kostenlose Corona-Schnelltests sind online unter www.eberbach.de oder https://corona.neckartal-apotheken.de/ möglich.

Update: Sonntag, 21. März 2021, 18.50 Uhr

Stadt nutzt Apotheke für Schnelltests mit

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Seit Mittwoch bietet die Bahnhof-Apotheke für jeden Bürger einmal wöchentlich einen kostenlosen "Point-of-Care-Antigen-Schnelltest" an. Die Stadt Eberbach nutzt die Infrastruktur für einen stundenweisen Betrieb einer der drei "Teststrecken" mit: Ab Montag, 15. März, sind ehrenamtliche Helfer von DLRG, DRK, Feuerwehr und THW am Betrieb beteiligt.

In einer amtlichen Bekanntmachung bezeichnet die Stadt das Projekt als "kommunale Teststation". Laut Bärbel Preißendörfer vom Ordnungsamt kam die Empfehlung, Helfer aus den Reihen der Blaulichtorganisationen zur Unterstützung anzusprechen vom "Städte- und Gemeindetag". Man habe darauf die Blaulichtorganisationen angeschrieben und um Mithilfe gebeten. "Zurückgemeldet wurden uns insgesamt 44 Helfer, die in unterschiedlichen Konstellationen, je nach Verfügbarkeit die Teststrecke betreiben", teilt Preißendörfer weiter mit.

Geplant sind derzeit pro Woche drei Testtage mit je drei Helfern zu je drei Stunden: montags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr. Termine können über die Homepage der Stadt Eberbach gebucht werden; zum Termin ist ein Ausweisdokument mitzubringen.

Die Angabe der Personendaten ist dabei zwingend erforderlich. Im Falle eines positiven Testergebnisses müssen die Daten an das zuständige Gesundheitsamt weiter gemeldet werden. Es werden dann auch die häusliche Absonderung bzw. Quarantäne und ein weiterer PCR-Test notwendig, die dann das Gesundheitsamt veranlasst.

Die reine Durchführung des Tests in Form eines Nasenabstrichs beträgt etwa fünf Minuten. Der Test wird dann direkt vor Ort ausgewertet. Das Testergebnis liegt nach rund 15 Minuten vor und wird auf sicherem elektronischen Weg den getesteten Personen zugestellt. Bei den Tests im Bereich der "Kommunalen Teststation" werden laut Bekanntmachung "Schnelltests aus der Notreserve des Landes Baden-Württemberg zum Einsatz gebracht", die vorrangig, aber nicht ausschließlich Personen berücksichtigt, die 18 Jahre alt sind, in Eberbach leben oder arbeiten und die bislang keinen Testanspruch hatten und keine Symptome haben.

Das sind in Kontakt mit besonders gefährdeten Gruppen stehende Personen sowie Leute, die im beruflichen oder privaten Umfeld einer Ansteckungsgefahr besonders ausgesetzt sind sowie Schüler, Eltern oder Wahlhelfer.

Für Frank Knecht, den Inhaber der Bahnhof-Apotheke und der Minneburg-Apotheke in Neckargerach, ändert sich nicht viel dadurch, das sich die Stadt jetzt an den Corona-Schnelltest beteiligt.

"Die Helfer nutzen eine der drei Bahnen, und es ist okay, wenn noch mehr Leute an den Testungen beteiligt sind", sagt er. Am Dienstag, also einen Tag vor Inbetriebnahme seines "Corona-Schnelltestzentrums", ist bei ihm auch noch die Testverordnung des Bundes eingetroffen. Abends hat er noch Schulungen für die neuen Freiwilligen der "Blaulichtorganisationen" gegeben. Einen Riesenansturm gab es bis Mittwoch noch nicht, aber das Angebot wird gut angenommen.

Möglich sind bei ihm in den separaten Räumen des Hauses mit getrenntem Ein-und Ausgang neben der Apotheke fünf Testungen binnen zehn Minuten.

Info: Anmeldungen unter www.corona.neckartal-apotheken.de und jetzt auch unter www.eberbach.de für die Testungen der "Blaulichtorganisationen" oder unter www.testzentrum-eberbach.de. Personen, die über keinen Online-Zugang verfügen, können in Ausnahmefällen unter Telefon (0 62 71) 87 330 – montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr – ihren Termin bei der Stadt buchen.