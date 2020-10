Von Raimund Klingbeil und Rainer Hofmeyer

Eberbach. Aus Anlass des 80. Jahrestages der Deportation der Juden aus Baden und der Saarpfalz nach Frankreich und dort ins Lager Gurs blicken wir in einer Artikelfolge auf die Schicksale dreier Eberbacher Juden. Nach den Lebensstationen von Alfred Wolf und Hermann Freudenberger folgen wir heute dem Lebensweg von Sante (Siegfried) David, den es von Odenwald und Neckar nach Italien auf die Höhen über dem Arno verschlug.

Sante David war ein deutsch-italienischer Germanist, Dozent und Vortragsreisender. Er wurde am 3. April 1908 als zehntes Kind des Fabrikanten Albert A. David und seiner Frau Marie David geborene Seeberger in Eberbach geboren. Sein Vater Albert A. David hatte ein Unternehmen, das in der städtischen Literatur gemeinhin nur als Ölhandlung in der Güterbahnhofstraße bezeichnet wird. Doch dort war nur das Wohnhaus der Davids. Was Albert A. David tatsächlich betrieb, war eine respektable Fabrik für Pech, Harze, technische Öle und Fette. Die lag am Neuen Weg. Ein Briefbogen der Firma zeigt das ganze Ausmaß des Unternehmens, zu dem neben den Hauptanlagen auch noch eine Bahnstation gehörte.

Der Schuljunge Siegfried besuchte die Volksschule und die sechs Klassen im Realprogymnasium, dem Vorläufer des Hohenstaufen-Gymnasiums. Die Oberstufe wurde von der Stadt privat organisiert, und Sante David legte 1926 das Externenabitur an der Oberrealschule in Heidelberg (dem heutigen Helmholtz-Gymnasium) ab. David studierte zunächst zwei Semester Rechtswissenschaft und nach einem Studienfachwechsel Germanistik, Geschichte, Geografie und Volkskunde in Heidelberg, dann in Berlin und in Zürich. Im Oktober 1933 wurde David in Heidelberg zum Dr. phil. promoviert. Auf Anraten und mit Hilfe seines akademischen Lehrers Eugen J. Fehrle, einem klassischen Philologen und Volkskundler, aber auch passioniertem SA- und SS-Mann sowie Leiter der Hochschulabteilung im Badischen Kultusministerium, ist Sante David noch im Oktober 1933 nach Italien emigriert. Er wurde an der "Università degli studi di Bologna" Germanistikdozent.

David hat in Bologna nochmals studiert, erwarb den Grad eines "dottore in lettere" (Doktor in Geisteswissenschaften) und machte 1938 in Rom Staatsexamen zur Zulassung im öffentlichen Schuldienst. Aber auch das Königreich Italien erließ 1938 und in den Folgejahren Rassengesetze. Juden wurden aus dem Bildungswesen entfernt sowie des Landes verwiesen. Nach Kriegsbeginn wurde Sante David als "feindlicher Ausländer" interniert. Es folgte eine "Verbannung" mit Residenz- und Meldepflicht an verschiedenen Orten, meist in Umbrien.

1944 erlebte David die Befreiung durch alliierte Truppen in der Kleinstadt Umbertide. David schloss sich den Streitkräften an und wurde Dolmetscher der Alliierten Militärregierung.

Irgendwann zwischen 1937 und 1946 hatte David seinen deutschen Vornamen "Siegfried" in "Sante" geändert; im Internierten-Verzeichnis findet sich sein Name noch als "Dawid, Sigfrido di Alberto, Eberbach, Ebreo tedesco" aufgeführt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierte sich David als Dozent an der Ausländeruniversität Siena für freundschaftliche deutsch-italienische Beziehungen. 1964/65 war David Gastprofessor in den USA. David publizierte zudem als Buchautor (über 40 Titel in 40 Jahren, überwiegend Lehrbücher für Fremdsprachen, Wörterbücher und Veröffentlichungen zur Kultur). Dottore David schrieb auch für Fachzeitschriften sowie Zeitungen.

Er unternahm Vortragsreisen sowohl in Italien wie in Deutschland. David kehrte auch wiederholt nach Eberbach zurück und war hier häufig zu Gast bei seinem Klassenkameraden Gymnasialprofessor Dr. Ferdinand Haag.

Es wird von David überliefert, dass er sich nicht über das bittere Schicksal seiner Geschwister und seines eigenen Lebenslaufes beklagt habe. Oft erinnerte er dankbar daran, dass sich die katholische Kirche in Italien der ausländischen Zivilgefangenen angenommen hatte.

1930 wurde das Elternhaus von Sante David (links) in der Güterbahnhofstraße verkauft. Es wurde später zu einem SS-Heim und am Kriegsende zerstört. Mit Empfehlung seines akademischen Lehrers in Heidelberg – auch der SS-Mann – konnte David nach Italien emigrieren. Dort wurde er zum Brückenbauer zwischen deutscher und italienischer Kultur. Repro: Rainer Hofmeyer / Foto: Stadtarchiv/Eberbacher Geschichtsblatt

In den 1970er-Jahren hat Sante David viele Studienreisen der Volkshochschule nach Italien geleitet – vornehmlich in die Toskana. Bürger seiner Heimatstadt Eberbach haben an den zeittypischen Busreisen teilgenommen.

David lebte zusammen mit seiner Frau Maria Clelia Salvi im Florenzer Ortsteil Trespiano. Sein gastliches Haus war im Lauf der Jahre für viele Florenzbesucher, auch aus Deutschland, zu einer persönlichen Begegnungsstätte mit ihm, seiner Familie und Freunden geworden.

1982 erhielt Sante David den Ehrenring der Stadt Eberbach in Silber verliehen, 2002 in Gold. Da war Sante David auch das letzte Mal in Eberbach.

Im Alter von fast 100 Jahren starb David am 2. Dezember 2007 in Florenz. Seit 2018 heißt eine Straße im Eberbacher Neubaugebiet Wolfs-/Schafacker nach ihm Sante-lDavid-Straße.