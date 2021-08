Eberbach. (cum) Keine Konzerte, kein Theater, keine Shows, keine Aussicht, wie es weitergeht – Corona war für viele Künstler ein Schock, und nicht jeder Veranstalter war dabei so fix wie der Förderverein der Hirschhorner Klosterkirche, der schon im Vorjahr seinen Ausklang binnen kürzester Zeit per Videostream online angeboten hatte.

Doch nach und nach wird die Schockstarre überwunden, kehrt Leben auf die Bühnen zurück, kommen Förderprogramme und Online-Formate in Gang. Das Wieslocher Kulturzentrum Palatin hatte im März den Wettbewerb "Live dahääm" für regionale Musiker ausgerufen, unterstützt von der Stadt Wiesloch, der Bürgerstiftung, dem Rotary Club Schwetzingen-Walldorf und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci. Der erste Preis war mit 2500 Euro dotiert. Das Eberbacher Liedermacher-Duo Sanni & Paul, das auch launige Songs über Eberbach und die Kurpfalz im Gitarrenkoffer hat, nahm kurzfristig teil, schied aber schon im Vorentscheid aus. Gewinner wurde das Mannheimer Quintett "Vie au Carré" (Leben im Quadrat).

Für Sanni & Paul hatte die Teilnahme dennoch ein Nachspiel: Alle die nicht gewonnen hatten, wurden zu einem Auftritt auf der offenen großen Bühne des Palatin mit professioneller Videoproduktion eingeladen. "Ein Trostpreis, aber echt klasse", sagt Sanni Walz. An zwei Tagen filmten drei Kameraleute jeweils eineinhalb Stunden lang die Musiker im Rampenlicht der Scheinwerfer. Aus jeweils zwei Songs wurden zehnminütige Videos produziert, die nun nach und nach online auf Youtube veröffentlicht werden.

Sanni & Paul stellten in ihrem Video ihre neuen Songs vor, die sie während der Corona-Lockdowns geschrieben hatten. "Sansibar" und "Paris", Sehnsuchtssongs. "Weil meine Tochter in Tansania FSJ machen wollte, bin ich im dunklen Winter über Sansibar gestolpert und habe die Traumstrände dort gesehen, aber die Insel bleibt wohl unerreichbar", sagt Sanni Walz, die den Song mit Patti-Smith-Stimme singt. "Paris" ist hingegen der Sehnsuchtsort von Paul Danquard: "Ich war schon immer frankophil und liebe Paris", sagt der Sänger.

Neben den neuen Stücken von Sanni und Paul gibt es bei den Videos der offenen Bühne auch noch andere interessante Künstler aus der Region zu entdecken, etwa die 18 Jahre alte DSDS-Teilnehmerin Nina Wink aus Walldorf. Auch die Burning Candles mit dem Eberbacher Wolfgang Kempe und der Ladenburgerin Frieda Kramer sind dabei.

Info: Live ist das Eberbacher Liedermacher-Duo am Freitag, 27. August, um 20.11 Uhr in der Ankerseele am Eberbacher Campingplatz zu sehen. Reservierungen sind unter Telefon 06271/803-4386 möglich. Der Eintritt ist frei.