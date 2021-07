Eberbach (fhs) Wenn es kein ernster Hintergrund wäre, könnte man nur darüber lachen: "Wiederholte Vorkommnisse und Beschwerden machen eine Regelung in der Polizeiverordnung erforderlich, da sich gezeigt hat, dass eine einfache Beschilderung nicht ausreichend ist." Somit regelt unter anderem den Lärmschutz ab 1. August wieder eine neue Eberbacher Polizeiverordnung.

Der Gemeinderat hat sie jetzt einstimmig beschlossen. Mit diesem Paragrafenwerk haben Ordnungsbehörden einen besseren Handlungsspielraum.

So begründete zumindest die Verwaltung ihren Antrag im Gemeinderat, warum die inzwischen längst abgelaufene 20 Jahre alte Polizeiverordnung durch den neu gefassten Text und durch einen Ratsbeschluss ersetzt werden sollte. Da trotz des Ablaufs der alten Verordnung höhere gesetzliche Regelungen bestanden (etwa durch das geänderte Landespolizeigesetz), gab es auch zwischenzeitlich zwar keinen rechtsfreien Raum; die Ordnungshüter von der Stadt und im Polizeirevier waren also durchaus handlungsfähig.

Aber rings um Spielplätze und Sportanlagen häuften sich die Beschwerden wegen Ruhestörungen, wurden in der Pandemiebeschränkungszeit Brunnen zum Baden zweckentfremdet und hat die Zahl der Hobbyimker in der Stadt zugenommen. Letzteres wirkte sich im Umfeld von Bienenstöcken auf das sichere Benutzen von Wegen oder der Flächen der Nachbarn aus. Offensichtlich reichte auch hier nicht das Gespräch mit dem Verursacher, sondern musste nun eine eindeutige Rechtsregelung her, um Sanktionen wie etwa Bußgeld abzusichern.

Die geänderte Fassung der Polizeiverordnung hat hier bislang nicht enthaltene Vorschriftsformulierungen und neue Einzelheiten aufgenommen. Ansonsten entspricht sie jedoch im Wesentlichen der alten Fassung. In Details wurden aktuelle Aspekte der Musterverordnung des Gemeindetags Baden-Württemberg übernommen oder das Bundesimmissionsschutzgesetz zur Orientierung verwendet. Ab Sonntag, 1. August, tritt die neue neunseitige Verordnung mit ihren 23 Paragrafen nun in Kraft.

Darin steht etwa, dass Spielplätze, die weniger als 50 Meter von Wohnhäusern entfernt sind, im Sommer zwischen 21 und 7 Uhr nicht benutzt werden dürfen (ausgenommen Spielplätze für Kinder bis 14 Jahren). Für Sportanlagen haben die geltenden Bundesregeln weiter Bestand.

Für (lautstarke) Gartenarbeiten gelten Verbotszeiten an Sonn- und Feiertagen sowie werktags zwischen 13 und 15 sowie 20 und 7 Uhr. Brunnenwasser darf nicht verunreinigt werden. Bienenkorbstandorte dürfen künftig weder Wegebenutzer noch Anlieger gefährden.