Die Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage am Leopoldsplatz werden etwas länger dauern. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Die Sanierung der Tiefgarage kommt nun doch teurer als geplant und wird ein paar Tage länger dauern. "Es ist eine sehr bescheidene Geschichte", räumte Wolfgang Jannarelli vom Ingenieurbüro Kirn auf der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend ein. Das Stadtbauamt hatte die Dicke der Betondecke zwischen erstem und zweitem Untergeschoss mit zehn bis zwölf Zentimeter angegeben. In den Ausschreibungsunterlagen wurden jedoch versehentlich 20 Zentimeter angegeben. "Das Maß von 20 Zentimeter hat sich irgendwie verfestigt", so Jannarelli. Wie es zu dem Fehler gekommen ist, sei nicht mehr nachvollziehbar. Wegen der geringeren Dicke entstehen der Stadt nun Mehrkosten in Höhe von 250.000 Euro, womit die Gesamtkosten auf 1,45 Millionen Euro steigen werden.

Auf die geringere Dicke war man aufmerksam geworden, weil es beim Abtragen des chloridbelasteten Betons durch den Schneideroboter am 18. Februar zu so genannten Durchschüssen in verschiedenen Bereichen gekommen war, informierte Steffen Koch, Leiter des Stadtbauamts. Zunächst eigentlich unerklärlich, da die Abtragtiefe nur auf drei Zentimeter eingestellt war. Dennoch brachen Deckenteile über die gesamte Konstruktionshöhe der Decke aus und erlaubten einen Blick auf den Boden des darunter liegenden Geschosses. Die Arbeiten wurden vom Ingenieurbüro sofort eingestellt, bei Kernbohrungen eine Deckentiefe von eben jenen zehn bis zwölf Zentimetern festgestellt.

Da man von 20 Zentimeter Deckenstärke ausgegangen war, wurde keine Schalung mit ausgeschrieben. Bei einem Betonabtrag von maximal neun Zentimetern wäre die restliche Betondecke noch stabil genug gewesen, um den Belastungen des Betonierens standzuhalten.

Um die Sanierungsarbeiten fortzusetzen mussten nun die Stahlrohre der Sprinkleranlage demontiert und eingelagert, die Kabelpritschen mit den Elektroleitungen abgebaut und entsprechend geschützt werden. Koch wies darauf hin, dass diese Arbeiten auch entstanden wären, wenn in den ursprünglichen Ausschreibungsunterlagen die tatsächliche Deckenstärke berücksichtigt worden wäre. "Es sind mal wieder ’sowieso-Kosten’", so Koch.

Anders verhalte es sich mit den 18.000 Euro Stillstandskosten des Schneideroboters für den Zeitraum, in welchem die zusätzlichen Arbeiten ausgeführt werden mussten. Die gingen zu Lasten des Ingenieurbüros, das bereits eine Kostenübernahme zugesichert habe.

"Es kann nicht sein, dass der Bürger den Schaden bezahlt", sagte Heiko Stumpf (CDU). Es seien nicht ausschließlich "sowieso-Kosten". Nachträge, so Stumpf, seien nicht honorarpflichtig, wenn sie der Bauherr nicht beauftragt, und vor allem bei Fehlern in der Ausschreibung. Stumpf bezog sich dabei auf die Honorarsteigerung in Höhe von 10.000 Euro durch den Nachtrag.

Da man sich nicht über die gültige Rechtslage sicher war, soll diese noch geprüft werden. So stimmte der Rat der Vergabe des Nachtrags unter Vorbehalt zu. Wie von Steffen Koch zu erfahren war, wurde bereits Kontakt zur Gütestelle der Architektenkammer aufgenommen.

Im Rahmen umfangreicher Voruntersuchungen war festgestellt worden, dass korrosionsfördernde Chloride vier bis neun Zentimeter tief in die Betondecke eingedrungen waren. Die belasteten Bereiche müssen bis auf diese Tiefen ausgebaut und ersetzt werden. Mit der Sanierung im ersten Untergeschoss inclusive Auf- und Abfahrtsrampen wurde am 4. Februar begonnen. Die Arbeiten sollten Ende Juni abgeschlossen sein. "Wir haben nicht viel Zeit verloren", so Steffen Koch. Er rechnet mit maximal zehn Tagen, vielleicht auch etwas weniger. Für die Arbeiten im zweiten Untergeschoss ist ein Zeitraum von Juli bis Ende November vorgesehen. Während dieser Bauphase sollen die 99 Parkplätze im ersten Untergeschoss und im Rathaus wieder zur Verfügung stehen. Neben den 49 Dauerparkplätzen sind es 50 Plätze, die wieder genutzt werden können, so Rainer Menges, Leiter des Ordnungsamts.