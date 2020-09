Kein Fastnachtsumzug in Eberbach 2021, keine Büttel der KG Kuckuck wie in diesem Jahr. Die kommende Kampagne wird zwar eröffnet, aber alles "coronaform". Archivfoto: Birkelbach

Eberbach. (RNZ) Es wird in der kommenden Kampagne in Eberbach keine Saalfastnachts-Veranstaltungen (Kampagne-Eröffnung, Prunksitzungen und Kinderfastnacht) geben, auch der Fastnachtsumzug wird nicht stattfinden. Dies teilte gestern Udo Geilsdörfer, Präsident der KG Kuckuck, mit. Gemeinsam mit den Vorständen des Club Eulenspiegel (Dieter Redder) und der KG Urmel (Christian Nahm), die ebenfalls sonst eine Saalfastnacht betreiben, wurde sich in einer Sitzung am Dienstag darauf verständigt. Auch die beliebte Tour de Bütt wird wegen der gültigen Corona-Vorschriften nicht stattfinden.

"Gemäß unserer traditionellen Verpflichtung zu unserem geliebten Kulturgut Fastnacht, wird es eine Kampagne 2020/21 geben, die wir am 11.11.2020 in einer coronagerechten Form gemeinsam eröffnen wollen", so Geilsdörfer weiter. Auch soll es einen Kampagneorden bei allen drei Vereinen geben, "der an unsere Aktiven und Freunde, natürlich ebenfalls in einer coronagerechten Form, überreicht/ausgegeben werden wird".

Über die gesamte Kampagne sind zudem "kleine fastnachtliche Aktionen der Eberbacher Karnevalsvereine" geplant. Wie diese Aktionen letztendlich aussehen werden, "können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, da das natürlich auch von den Corona Vorschriften abhängig ist".