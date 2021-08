Eberbach-Rockenau. (fhs) In Folge des ersten Berichts über den Lkw-Verkehr von und zum Steinbruch Rockenau haben sich im Eberbacher Ortsteil verschiedene Bürger gemeldet, die ebenfalls Schäden an ihren Grundstücken zeigten. Dies berichtete Stadtrat Rolf Schieck in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates und wandte sich nochmals an Bürgermeister Peter Reichert mit der Bitte um eine zeitnahe Lösung.

"Haben Sie schon was unternommen?" wollte der SPD-Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterstellvertreter Schieck, selbst Rockenauer Bürger, vom Stadtoberhaupt wissen. Wie berichtet, hatte Schieck im zurück liegenden Bauausschuss erwähnt, dass die Lkw des Steinbruchpächters Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser Fahrbahn und Gehweg kaputt machten.

Die 40-Tonner hätten ohnehin Probleme, bei ihrer Größe vom Steinbruch kommend über die Straße "Im Teich" und erst dann in den Ledelsweg einbiegend zu rangieren. Schieck hatte sich mit der Frage an Reichert gewandt, ob es nicht Alternativlösungen gebe. Die Mühlbergstraße ist für diesen Schwerlastverkehr gesperrt.

Der Hinweis leitet die Laster entlang jedermann offen stehender Straßen zu ihrem Ziel. Fotos: Felix Hüll

Reichert hatte Schieck im Bauausschuss einen Gesprächstermin aller Beteiligten in Aussicht gestellt, um Ersatzlösungen zu erarbeiten. Auf seine erneute Nachfrage erfuhr Schieck jetzt, dass die Stadtverwaltung die Angelegenheit "hausintern schon besprochen" habe, dass sich aber keine Alternativlösung habe finden lassen zu den bisher von den Transportern benutzten öffentlichen Wegen und Straßen.

Die Lkw bringen aus dem Wald oberhalb des Sportplatzes Bruchsteinquader, die jeweils zehn bis zu 15 Tonnen Gewicht auf die Waage bringen. "Forstwege sind dafür nicht geeignet", bekräftige Reichert Aussagen von Martin Graser.

Dieser ist Mitinhaber und Geschäftsführer des Bamberger Unternehmens, das von der Stadt Eberbach den Steinbruch gepachtet hat. Früherer Pächter war die Firma Hartsandsteinwerke Schmelzer von Rockenaus Ortsvorsteher Hans Leistner. Noch zu Lebzeiten Leistners hatte Graser vor etwa drei Jahren die Pacht übernommen.

Erst 2020 nahmen die Abbrucharbeiten und damit die Transporte von und zum Steinbruch an Umfang zu. Die Lkw fahren allerdings auf dafür zugelassenen Straßenverbindungen. Reichert: "Das sind zwei bis drei Fuhren pro Tag in der Zeit, in der Stein abgebaut wird." Diese Nutzungszeiten seien pro Jahr beschränkt, hätten sich 2021 aber verlängert. "Jetzt wird’s wohl bis Ende August dauern" erklärte Reichert.

Die Lasterschäden hängen auch damit zusammen, dass die schweren Fahrzeuge wegen der "Im Teich" und am Ledelsweg geparkten Pkw auf den Gehweg ausweichen müssen, dabei den Bordstein überfahren und Schäden hinterlassen.

Schieck regte an zu überlegen, ob man nicht durch Halteverbote oder Absperrungen das Gehwegparken und damit die beengten Rangierverhältnisse wie auch das Auffahren der Lkw auf dafür nicht geeignete Flächen verhindern könne, wenn das Ordnungsamt dies auch entsprechend kontrolliere. Schieck: "Irgendeine Lösung muss man da finden."