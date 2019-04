Durch den Fund von Resten der alten Stadtmauer verzögern sich die Bauarbeiten in der Bahnhofstraße 2 weiter. Damit es weitergehen kann, sollen sie abgerissen werden. Foto: Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Fast hätte es für Bauherrn Necmeddin Aydemir und Architekt Peter Kluge amtlicherseits neue Probleme mit der Baustelle in der Bahnhofstraße 2 gegeben. Nach vielen Monaten des Stillstands war man dabei, das Kellergeschoss für das geplante Wirts- und Wohnhaus auszuheben, um den Baugrund zu stabilisieren. Eine Baufreigabe für den Hochbau gibt es immer noch nicht.

Jetzt ging es um die Reste der Stadtmauer, die beim Ausschachten des Kellers ausgegraben wurden. Mächtige Blöcke, exakt aufeinandergeschichtet, kamen zum Vorschein, ein verbliebener Abschnitt der alten Eberbacher Stadtbefestigung, die sich zwischen dem Oberen Tor bei der jetzigen Einmündung der Hauptstraße bis zum Haspelturm hinzog. In anderen Kellern der Bahnhofstraße finden sich ebenfalls Mauerreste von anno dazumal. In der nahe gelegenen Brühlstraße ist auf dem Boden eine Markierung, die den früheren Verlauf des Bollwerks beschreibt. Außerhalb der Stadtmauer schloss sich der vertiefte Stadtgraben an.

Vor einigen Tagen hatte ein Altertumskundler vom Karlsruher Landesamt für Denkmalspflege bei einer ersten Besichtigung grünes Licht signalisiert: Wenn der Teil der Stadtmauer archäologisch erfasst ist, könne diese abgerissen werden. Aber danach war die Entscheidung wieder offen. Bis Mittwoch stand zur Diskussion, ob der auf die Bauzeit um 1241 datierte Mauerabschnitt erhalten bleiben muss. Bereits in der Baugenehmigung vom Januar 2018 wurde darauf hingewiesen, dass beim Bau historische Funde auftauchen könnten.

Aus einer möglichen Entscheidung, die Mauer zu erhalten, hätten sich gravierende Probleme ergeben, wie Architekt Kluge befürchtete. Denn laut Planung werden im Kellergeschoss die sanitären Räume der Gastwirtschaft und ein Lager untergebracht. Außerdem soll der Keller wegen der Hochwassergefahr als wasserdichte Betonwanne gestaltet werden.

Sollte das Mauerstück frei bleiben und als Wand in den Keller einbezogen werden, gäbe es dort keine Sperre mehr: Das Grundwasser könnte durch die Mauerritzen eindringen. Müsste das Kellergeschoss umgeplant werden, sei die Wirtschaftlichkeit des ganzen Projektes in Gefahr, so der Architekt.

Am Mittwochmorgen gab es aber Entwarnung für Bauherrn und Architekt. Der Karlsruher Gebietsreferent für Archäologische Denkmalspflege, Dr. Folke Damminger, stimmte dem Abtragen der Mauer zu. In den nächsten Tagen wird der Querschnitt der Mauer dokumentiert. Dann wird der Abriss nach derzeitiger Verabredung mit schriftlichem Bescheid freigegeben. Die alten Steine werden zu einer Deponie gebracht.

Mit der Freigabe des Abbruchs der alten Mauer sind die Probleme und Hindernisse auf der Dauerbaustelle dennoch nicht beseitigt: Das Testat für die Statik steht noch aus, die Stellplätze sind noch nicht abgelöst, die endgültige Baufreigabe fehlt weiterhin.

Zusätzlich zu den offenen amtlichen Entscheidungen liegen inzwischen private Beschwerden aus der Nachbarschaft vor. Dort werden Risse im Mauerwerk beim "Querbeet" geltend gemacht, Mieter von nebenan suchen deshalb offenbar eine neue Wohnung. Schon gab es Gerüchte, es sei ein Baustopp verhängt worden. Das wird jedoch vehement zurückgewiesen. Die Maschinen wurden wegen des zeitweiligen Stillstands von der Baustelle abgezogen.

Unmittelbar nach dem Termin am Mittwoch mit dem Denkmalamt fand eine Besichtigung mit dem Nachbarn und der ausführenden Baufirma statt. Die Beschwerden von nebenan werden jetzt wohl ein Fall für die Bauherrenhaftpflicht. Eine "Gefahr für Leib und Leben" besteht durch die Risse nach Abklärung zwischen Statiker und Kreisbaumeisterin nicht, wie Stadtbaumeister Steffen Koch auf Anfrage mitteilte.