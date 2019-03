Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Genau neben dem ehemaligen Oberen Tor der früheren Eberbacher Stadtbefestigung liegt die Bahnhofstraße 2. Dort wird derzeit das Untergeschoss für den geplanten Wohnhaus- und Gaststättenneubau ausgehoben. Dass an dieser Stelle möglicherweise historische Funde im Erdreiche liegen konnten, sah schon die Baugenehmigung vom Januar 2018 voraus: "Es besteht die Möglichkeit, dass bisher unbekannte Funde oder Fundplätze entdeckt werden, die dem Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Karlsruhe, gemeldet werden müssen".

Wenn es auch kein überraschender Fund geworden ist - beim Neubau des Wohn- und Wirtshauses sind jetzt offenbar Reste der alten Stadtmauer freigelegt worden, behauene Quader aus Odenwälder Buntsandstein, knapp mannshoch geschichtet. Die auch an anderen Stellen im Stadtgebiet noch vorhandene Stadtmauer stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, 1241 ist ihr Bau datiert. Von der Lage der jetzigen Michaelskirche aus lief die Stadtmauer Richtung Haspelturm. In vielen Kellern der Bahnhofstraße sind noch Reste zu sehen.

Die Baggerarbeiten an der Hauptstraße wurden am Dienstag vorübergehend eingestellt, das Stadtbauamt eingeschaltet.

Archäologe vor Ort

Am Mittwoch war ein Archäologe des Denkmalschutzes vor Ort. Der wird den kleinen Mauerabschnitt dokumentieren, wenn er in den nächsten Tagen durch das Bauunternehmen vollständig freigelegt wird. Dann kann er den Regeln entsprechend entfernt werden. Laut Architekt Peter Klug werden durch die Maßnahmen des Denkmalschutzes die Bauarbeiten im Gesamten nicht behindert.

Am Dienstag galt es aus anderem Grunde an der Baustelle einzugreifen. Um mit dem kleinen Bagger besser rangieren zu können, hatte man kurzfristig den Bauzaun nach außen gesetzt. Und dabei den städtischen Brunnen in die Baustelle mit einbezogen. Da Trog und Säule aber nicht mehr mit Holz eingekastelt sind wie zuvor, bestand Gefahr für das ebenfalls historische Gut.

Nachdem ein Hinweis aus der besorgten Nachbarschaft gekommen war, reagierten die Verantwortlichen sofort. Architekt Peter Kluge und Stadtbauamt wurden sogleich aktiv. In Stundenfrist wurde der Bauzaun zurückgesetzt. Da im Winter die Bauarbeiten ruhten, konnte die letzten Monate der Brunnen frei bleiben. In der jetzt gestarteten Brunnen-Saison wird dem guten alten Ding wohl nichts passieren.