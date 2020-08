Babis Fotion vor seinem Restaurant „Hermes“ am Alten Markt. Am 31. August schließt er dort die Pforten. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Lieber jetzt raus mit erhobenem Kopf, als im Winter eine Katastrophe", sagt Babis Fotion. Am 31. August hat sein Restaurant "Hermes" am Alten Markt das letzte Mal geöffnet. "Ich habe gekämpft und alles versucht. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem das Risiko zu groß wird. Das Risiko im Winter vor dem Nichts zu stehen", sagt der 35-Jährige. Die Entscheidung zur Schließung seines griechischen Restaurants wegen Corona ist ihm nicht leicht gefallen –"Ich habe auch viel Herzblut da rein gesteckt" – aber die Ungewissheit, was im Herbst/Winter passiert, war ihm zu groß.

Der gebürtige Grieche ist vor sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Von Februar 2016 bis Februar 2018 arbeitete er als Angestellter im "Hermes" (Eröffnung 2014). Dann hat er das etwa 550 Quadratmeter große Restaurant als dritter Besitzer übernommen. Er hat viel renoviert, es lief bestens.

Mitte März haben wir ihn am fast menschenleeren Alten Markt sehr nachdenklich angetroffen. Alle drei seiner Angestellten sind am Tag zuvor nach Griechenland zurückgeflogen, mit den letzten Fliegern. Er berichtete von einem "dramatischen Rückgang der Gästezahl". "Stammgäste, Geburtstagsfeiern, es hagelt Absagen", sagte er und blätterte im leeren Buchungsbuch. Viele Lebensmittel musste er entsorgen, etwa 20 Prozent des Angebots der Speisekarte hatte er noch angeboten. Er überlegte, ob er das Lokal ganz schließen sollte. Schon ein paar Tage später wurde ihm die Entscheidung abgenommen: Corona-Pandemie – Lockdown.

Nachdem Fotion sein "Hermes" zwei Monate lang komplett geschlossen hatte, startete er Mitte Mai mit einem Lieferservice. Doch den hat er sehr schnell wieder aufgegeben. "Weil ich keine Erlaubnis bekommen habe, meinen Wagen dafür auf dem Alten Markt zu parken." Er hat dann kurz drauf sein Restaurant wieder geöffnet und Aushilfen eingestellt, wegen der Hygienemaßnahmen durften aber nur 50 Prozent der Tische genutzt werden. "Die Kosten liefen die ganze Zeit zu 100 Prozent weiter." Fotion kämpfte weiter, änderte das Konzept: "Von griechischer Küche zu Steaks und Burgern". Ein Teil der Gäste haben ihn unterstützt, "der größte Teil aber nicht – das neue Konzept wurde nicht angenommen".

Der Restaurantbesitzer hat sich dann auch überlegt, was passiert, wenn er wegen eventueller Ansteckungen unter den Gästen wieder komplett für zwei Wochen schließen muss. "Ob die Gäste nach einer Quarantäne in einer Gaststätte noch Vertrauen haben?". Und er hat sich überlegt, was im Herbst und Winter passiert. Wenn die Urlauber alle zurück sind und die Corona-Zahlen weiter steigen und die Gäste bei schlechtem Wetter nur noch drinnen sitzen können, "werden dann überhaupt noch viele Menschen essen gehen?". Jetzt schon sind bei ihm sämtliche großen Feiern abgesagt, "auch die Weihnachtsfeiern fallen dieses Jahr wohl aus". Die "Angst vor dem Winter" und die Angst, dann vielleicht vor dem "Nichts" zu stehen, war zu groß. "Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende", sagt Fotion.

"Aus der Corona-Krise können wir nicht alle wieder rauskommen", ist seine Meinung zur allgemeinen Situation. Sein Plan: "Einen Imbiss oder Foodtruck starten, wenn sich Corona etwas normalisiert hat". Gutscheine können bei ihm noch bis 31. August eingelöst werden.