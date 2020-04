Von Peter Bayer

Eberbach. Statt auf zwei Rädern mit über 200 "Sachen" auf den Rennstrecken Europas zu rasen ist Lukas Tulovic derzeit mit Tempo 50 auf vier Rädern in Eberbach als Pizzabote unterwegs. Die Corona-Pandemie hat auch die Planungen des Motorradsportlers zunichte gemacht und seinen normalen Alltag völlig auf den Kopf gestellt. "Ich kann nichts auf zwei Rädern machen", bedauert er. Der Motorsport auf zwei Rädern "macht die Hälfte meines Lebens aus", so der junge Eberbacher. Die derzeitige Zwangspause fühlt sich für ihn an "wie ein verlängerter Winter".

Vom 10. bis 12. März machte er noch Testfahrten im spanischen Jerez, Freitagfrüh wurde die Strecke bereits für zunächst einmal 50 Tage gesperrt. Der zweite Test Anfang April, wieder in Jerez, wurde abgesagt, ebenso das erste Rennen in der Moto-E-Klasse. "Es ist unklar, wann und wie es weitergeht, ich kann mich daher nur fit halten, so gut es eben geht", sagt Tulovic. Er joggt und fährt Mountainbike. "Die Gegend um Eberbach ist dafür ideal", schwärmt er. Dazu hat er zuhause noch ein paar Trainingsgeräte. Was ihm fehlt, das seien die speziellen Trainingsgeräte im "Palestra". "Im Vergleich zu meinen italienischen Kollegen geht es mir gut", will er sich nicht beklagen und aus den Umständen das Beste daraus machen. "Man kann auch allein trainieren", sagt er.

Bis Februar habe er noch gedacht, das mit dem Corona sei "alles nicht so schlimm". Seit März habe er jedoch Respekt davor. So versucht er, die Kontakte gering zu halten und zu Hause zu bleiben. "Ich halte das aus", sagt er. Jedes zweite Wochenende versucht er zu seiner Freundin zu fahren, die er gezwungenermaßen auch nicht so oft sieht. Das "bisschen mehr Freizeit" nutzt er dazu, sein Zimmer aufzuräumen, beim "Frühjahrsputz" in der Snackbar mitzuhelfen oder macht den Lieferservice.

Dabei wollte der 19-Jährige dieses Jahr eigentlich einen neuen Anlauf unternehmen, sich für die Motorrad-WM zu empfehlen, nachdem die vergangene Saison so unschön endete. Dem deutschen Kiefer-Rennstall wurde der Startplatz für die kommende Saison verweigert, womit das auf drei Jahre angelegte Projekt mit Lukas Tulovic bereits nach nur einem Jahr beendet war. Nach dem Aus für "Plan A" und dem Scheitern von "Plan B" (Super Sport-Serie) aus finanziellen Gründen, soll es jetzt mit "Plan C" klappen: Die Moto-2-EM gewinnen und in die WM aufsteigen. Nach einem solchen Rückschlag, wie ihn der 19-Jährige hinnehmen musste, kein leichtes Unterfangen. "Wenn ich es nicht jetzt versuche, dann nie", gibt er sich jedoch kämpferisch.

"Wir hatten letzte Saison nicht das Material, etwas zu bewegen", bedauert er rückblickend. Nach einem "unglaublichen Auftakt" mit Ergebnissen über den Erwartungen – unter anderem drei WM-Punkte für Platz 13 – war die zweite Rennhälfte "ein Schlag ins Gesicht", wurde er "in die Realität zurückgeholt". Während alle anderen Rennställe "Updates" bekamen, musste er als Neuling komplett mit dem gleichen nicht konkurrenzfähigen Material durchfahren. "Wir haben von KTM nichts angeboten bekommen, wurden nicht unterstützt", zeigt er sich enttäuscht. Dazu wurde unmittelbar vor dem ersten Rennen nach der Sommerpause das Aus für die folgende Saison bekannt. Das war fortan "im Kopf drin".

Die negativen Erlebnisse hat Tulovic inzwischen verarbeitet und viel aus der WM-Saison mitgenommen. Zum einen die Erkenntnis, dass "ich noch viel Luft nach oben habe" und "ich habe gesehen, wie man sich in harten Zweikämpfen durchsetzt". Denn während bei der EM seiner Einschätzung nach vier bis sechs Fahrer "schon schnell sind", waren es bei der WM eben alle Starter. Vor zwei Jahren beendete er die Moto-2-EM als Siebter. Wenn er ins Ziel kam, war er immer zwischen Platz drei und fünf. Ergebnisse, die ihm diese Saison nicht reichen. "Ich will die Meisterschaft gewinnen", sagt er. Ein Ziel, das aber nur er selbst sich setzt. Vom Rennstall Kiefer wird nur erwartet, dass er vorne mitfährt. Entgegen der ursprünglichen Planungen – die ein Zwei-Mann-Team vorsahen – wegen Corona nun doch als einziger Fahrer.

Neben der Moto-2-EM wird Lukas Tulovic auch noch – allerdings für ein französisches Team – mit einem Elektromotorrad Rennen fahren. "Wenn ich hier abliefere, ist die Chance groß, mich für die WM-Serie zu empfehlen", sagt er. Der Unterschied zu den Rennmaschinen, die der 19-Jährige bislang gefahren ist, ist allerdings riesengroß. "Ich habe viel Zeit gebraucht, mich daran zu gewöhnen", sagt er. Es sei zum einen ein völlig anderes Fahrverhalten, zum anderen höre man nichts beim fahren. Wiegt die 140 PS starke Kallex in der Moto-2-Serie 140 Kilo, bringt es das zehn PS stärkere Elektromotorrad auf 280 Kilo. Nach einem Ausrutscher ins Kiesbett mussten sie die Maschine zu sechst rausziehen. Die Beschleunigung in 2,6 Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer sei "brachial".

Doch weitere "Gewöhnungsrunden" sind erst noch einmal in weiter Ferne. Realistisch schätzt er, dass es frühestens im Juli losgehen könnte. Dann gilt es für ihn fit zu sein, egal ob nur einige Rennen gefahren werden oder fast eine ganze Saison. Denn was dann sein wird, kann noch niemand vorhersagen.