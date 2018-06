Schüler der Realschule im mit viel Action-Angeboten ausgestatteten "BauBus" der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, der am gestrigen Montag erstmals Station in Eberbach machte. Auch am heutigen Dienstag steht der BauBus für die restlichen Acht- und Neuntklässler noch auf dem Schulhof bereit. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Eine Unterrichtsstunde im "BauBus" stand am gestrigen ersten Schultag nach den Pfingstferien für Acht- und Neuntklässler der Realschule auf dem Stundenplan. Erstmals sind Jürgen Mayer (Maurermeister und Berufspädagoge) und Manfred Hettich (Bauingenieur) mit dem umgebauten Zwölf-Meter-Linienbus der Bauwirtschaft Baden-Württemberg in Eberbach vor Ort.

Seit sechs Jahren touren sie durchs Land, sind in Schulen und auf Bildungsmessen mit dem mit vielen Action-Angeboten ausgestatteten Bus dabei. "Bislang waren wir in Südbaden, jetzt starten wir das erste Jahr in Nordbaden", sagt Mayer.

Die Einladung kam von Lehrerin Brigitta Gottstein-Winzenried, die den Bus auf einer Messe entdeckte. "Die Veranstaltung findet im Rahmen der Berufsorientierung statt", erläutert sie.

Der BauBus wird auch am heutigen Dienstag noch auf dem Schulhof stehen, sodass alle Acht- und Neuntklässler (jeweils drei Klassen mit je rund dreißig Schülern) die Gelegenheit haben werden, die vielfältigen Bauberufe auf ungewöhnliche Weise kennenzulernen.

Besonders gut bei den Schülern kam die sogenannte "BauBox" an. Darin konnten sie virtuelle Mutproben erleben; etwa auf einer Slackline balancieren, Longboard fahren oder einen Bungee-Sprung wagen. Die Schüler saßen natürlich währendessen gemütlich auf Sesseln im Inneren der Box. Wobei einige so begeistert mitmachten, dass die Box kräftig hin und her wackelte.

Als Highlight gab’s am Ende ausgedruckte Bilder der Schüler "in Aktion", zudem können noch Videos im Internet angeschaut und heruntergeladen werden. "Dabei geht es um die Reaktionen, die die Schüler auf die Videos haben", erklärt Hettich.

Auch das "Bauboard", auf dem man auf einer beweglichen Plattform über eine virtuelle Baustelle "surft", kam bestens an. Vor allem die Jungs zog es an die Station mit dem Trendspiel "Minecraft". Sie sausten mit der VR-Brille auf der Nase durch eine realitätsnahe Szenerie mit Baggern, Kränen, Roh- und Ausbau.

Mit der Baumaterie machten sich die Schüler an der "Fühlbar" vertraut. Im Bau-Memory war das Erinnerungsvermögen gefragt, um Fingerspitzengefühl ging es bei der Baumaschinensteuerung. In einer Art Lounge im hinteren Teil des Busses gab’s zum Chillen einen Film zu sehen. "Schüler fragen immer wieder, ob man den Bus auch mal als Partybus mieten könne", erzählen Mayer und Hettich lachend. Geht natürlich nicht.

Beim Vermessen des Baubusses ging es ums "Große und Ganze". Dabei war es für einige Schüler nicht ganz so leicht, mit einem Zollstock zu arbeiten und dabei aus Länge mal Breite mal Höhe des Busses das Volumen zu errechnen. "Es sind die ganz einfachen Dinge, die manchmal fehlen", sagt Hettich. Er hatte schon Schüler, die mit dieser praktischen Arbeit komplett überfordert waren.

Insgesamt sei das Interesse bei jungen Leuten an Bauberufen etwas gestiegen, so die beiden Fachleute. Aber immer noch sei es nicht so, wie man es sich wünsche.

Die Achtklässler am gestrigen Montag jedenfalls hatten jede Menge Spaß und haben sicher auch einiges gelernt.

Am Mittwoch geht’s für Mayer und Hettich weiter nach Leimen. "Landkreis für Landkreis sind wir dabei", sagen sie lachend.

Info: www.bau-dein-ding.de