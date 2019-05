Von Christofer Menges

Eberbach. Die Zukunft des in die Jahre gekommenen Eberbacher Hallenbads ist weiter offen. Nun sollen eine Traglufthalle über dem Freibad und ein kürzeres Becken bei einem Hallenbadneubau als weitere Alternativen geprüft werden. Die Prüfung soll der Düsseldorfer Bäderexperte Dietmar Altenburg vornehmen, der bereits ein 144-seitiges Strategiekonzept für die Eberbacher Bäder erstellt hat. Für die Aktualisierung dieses Gutachtens und die Prüfung der beiden neuen Varianten rechnet die Verwaltung mit Kosten von 11.700 Euro. Wie es mit den Bädern weitergeht, könnte dann Ende Juli entschieden werden.

Die Idee für eine Traglufthalle war früher schonmal in der Diskussion und wurde vom AGL-Vorsitzenden Jens Thomson und von SPD-Stadtrat Markus Scheurich, der im April die Halle in Neustadt an der Weinstraße besichtigt hat, zuletzt erneut ins Spiel gebracht. Ein Lehrschwimmbecken mit 16,66 statt 25 Meter Beckenlänge schlug Bürgermeister Peter Reichert als mögliche Alternative vor, um bei einem Neubau Geld zu sparen.

"Finanziell schwierig", so Reichert, würde es sowohl bei einer Sanierung als auch einem Neubau: Die geschätzten Kosten liegen je nach Gutachten zwischen 5,2 und 7,8 Millionen Euro. "Wenn wir den Millionen-Schritt gehen, sollten wir alle Varianten auf dem Tisch haben", begründete der Bürgermeister den neuerlichen Auftrag an den Bäderspezialisten.

Von der Traglufthalle in Neustadt sei er "sehr positiv überrascht" gewesen, sagte Scheurich: angenehme Atmosphäre, nicht kalt, nicht zugig, kein Schnickschnack, aber als Sportstätte nutzbar. Was dagegen sprechen könnte, sind die Energiekosten, die Peter Stumpf (AGL) ins Feld führte: Im Winter wäre unter der Überdachung im größeren Freibadbecken die "zwei- bis dreifache Wassermenge zu beheizen". Als "Energieverschwendungsding" bezeichnete auch Fraktionskollegin Kerstin Thomson eine Traglufthalle über dem 50 Meter langen Freibadbecken: Zu den Heizkosten fürs Wasser kämen noch Stromkosten für das Gebläse, das die Halle aufpumpt, und Wärmeverluste durch die dünne Folie. Zudem sei nicht klar, wie Badegäste von den ein Stück weit entfernt liegenden Umkleiden ins warme Wasser kommen sollten.

Geringere Betriebskosten sieht Bürgermeister Reichert indes als Vorteil eines kürzeren Hallenbadbeckens: Die wären bei einem Neubau mit 16,66 Metern nur etwa halb so hoch wie beim bisherigen 25-Meter-Becken, schätzt der Rathauschef.

Das und auf Anregung von Heiko Stumpf (CDU) auch noch die finanziellen Fördermöglichkeiten für Sportstätten soll Altenburg nun prüfen. Das Ergebnis soll dem Gemeinderat noch vor den Sommerferien vorgelegt werden, damit er spätestens Ende Juli entscheiden kann, wie es weitergeht. 40.000 Euro hat die Stadt seit 2016 für drei Gutachten zu den Bädern bereits ausgegeben, jetzt kommen nochmal 11.7000 Euro dazu.

"Gutachter, Gutachter, Gutachter - und am Ende wird das Hallenbad geschlossen", befürchtet Peter Stumpf, der sich wie Georg Hellmuth (CDU) angesichts von Kosten und Risiken nochmals klar gegen eine Sanierung des Bads aussprach.