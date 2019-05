Eberbach. (pol/mün) Ein 18 Jahre alter Mann aus Hirschhorn hatte sich in der Nacht zum 1. Mai rund um den Eberbacher Bahnhof überhaupt nicht mehr im Griff. Er randalierte, beleidigte Polizisten und wollte diese dann auch noch angreifen, berichtet die Polizei.

Einer Passantin war der Mann gegen 2 Uhr am Bahnhof aufgefallen. Der Betrunkene hatte an der Tür eines Döner-Ladens gerüttelt. Danach habe er den Bahnhof betreten, herumgespuckt und gegen die Tür getreten.

Als ihn die Polizisten vor Ort kontrollierten, hatte er laut Polizeibericht "eine kurze Phase der Einsicht". Doch danach habe er wieder gegen Türen getreten sowie die Beamten mit äußerst derben Ausdrücken der Gossensprache beleidigt. Bei seiner Festnahme soll er dann die Ordnungshüter angegriffen haben.

Auf dem Polizeirevier musste der junge Mann eine Blutprobe abgeben und er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. "Der Wortschatz an Beleidigungen ging dem Mann während der gesamten Dauer nicht aus", so die Polizei in ihrer Mitteilung.