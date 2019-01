Eberbach. (pol/mün) Ein 24-Jähriger verunglückte am Samstag bei einer geführten Quad-Tour auf der Höllengrundstraße. Gegen 15.45 verlor er laut Polizei wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte den Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach.

Während er selbst nach etwa fünf Metern auf einer Wiese liegen blieb, rutschte sein Fahrzeug noch weitere 30 Meter nach unten bis zum Höllenbach.

Der 24-jährige zog sich durch den Sturz einen Knochenbruch zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht, so die Polizei. Am Quad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Besitzer kümmerte sich selbständig um die Bergung.