Eberbach. (MD) Nachdem die Postbank, die auch Post-Dienstleistungen anbot, bereits Mitte November 2018 ihren Rückzug aus den Räumen in der Bahnhofstraße antrat, kommt nun auch für die von der Gebäuderückseite zugänglichen Postfächer das Aus: "Die Postfachanlage wird zum 2. November geschlossen", bestätigt Pressesprecher Marc Mombauer von der Deutsche Post DHL Group in Stuttgart auf Nachfrage. Ersatz biete die Postfiliale in der Oberen Badstraße 18-20. "Die Kunden werden vom Postfachkundencenter in Leipzig zeitnah über die Öffnungszeiten informiert", kündigt er an.

Änderungen gibt es wohl auch bei Anzahl und Größe der Fächer: "Da die Nachfrage an Postfächern stark rückläufig ist, kommt es hier zu bedarfsgerechten Anpassungen", schreibt Mombauer. Die bisherigen Schlüssel wird man dann auch nicht mehr verwenden können. Vielmehr bekämen die Postfachkunden neue Schlüssel ausgehändigt. Über die bevorstehenden Änderungen würden die Kunden "zeitnah schriftlich durch das Postfachkundencenter in Leipzig informiert", was wir hier schon mal vorwegnehmen.