Eberbach. (pol/mün) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Polizeibeamten bei Stichprobenkontrollen in Eberbach zwei Fahrer unter Drogeneinfluss ins Netz gegangen. Bei einer Kontrolle gegen 21.45 Uhr wurde zunächst in der Friedrichsdorfer Landstraße ein 19-jähriger Fahrer eines Opel kontrolliert. Gegen 1.45 Uhr überprüften die Beamten später in der Brückenstraße den 18-jährigen Fahrer eines BMW.

Im Laufe der Kontrollen wurden die beiden jungen Männer positiv auf das Rauschmittel THC getestet und aufs Polizeirevier Eberbach gebracht.

Gegen sie wird jetzt wegen Trunkenheit am Steuer sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.