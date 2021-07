Noch grünt’s neben dem „Ringenacker“ in Pleutersbach. Auf den Wiesen soll das Baugebiet erweitert werden, was der Ortschaftsrat erneut ablehnte. Foto: Marcus Deschner

Pleutersbach. (MD) Ausgiebig diskutiert wurde am Dienstag im Pleutersbacher Ortschaftsrat einmal mehr das Thema Erweiterung des Baugebiets Ringenacker im beschleunigten Verfahren. Das ermöglicht gemäß Paragraf 13b des Baugesetzbuchs die raschere Aufstellung eines Bebauungsplans, weil beispielsweise auf eine langwierige Umweltprüfung verzichtet wird. Die dadurch erschlossenen Parzellen dürfen sich auf einem maximal zehntausend Quadratmeter Außenbereich umfassenden Gelände befinden, das sich an den schon bebauten Ortsteil anschließen muss. Die Regelung lief eigentlich Ende 2019 aus, wurde zwischenzeitlich jedoch wieder reaktiviert und gilt nun bis Dezember 2022.

Bereits mehrfach hatte die Angelegenheit Ortschaftsrat, Bauausschuss und Gemeinderat beschäftigt. Während letzter mehrheitlich die Erweiterung befürwortete, lehnten die Ortschaftsvertreter den Plan, der sieben bis zehn neue Bauplätze umfasst, bereits im November 2019 fast geschlossen ab. Die Grundstücke sollen eine Größe zwischen 510 und 913 Quadratmetern haben. Nun sollte im Dorfgemeinschaftshaus Beschluss gefasst werden zu den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, zu dem Anhörungsergebnis der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, über die Billigung des Planentwurfs einschließlich der örtlichen Bauvorschriften sowie über die Auslegung eben dieses Entwurfs.

Immerhin 15 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie mehrere Schreiben von Bürgern waren bei der Verwaltung eingegangen. Um es vorwegzunehmen: Mit drei Ja- und drei Nein- Stimmen sowie einer Enthaltung fiel die Vorlage auch diesmal durch. Ortschaftsrätin Heike Krumnow war nicht anwesend. Zur Sitzung gekommen waren auch Stadtbaumeister Detlef Kermbach und der Leiter des Bauverwaltungsamts, Martin Völker, der die bisherigen Abläufe in dieser Angelegenheit erläuterte. Denn verschiedene Änderungen wurden mittlerweile in die bisherige Planung eingearbeitet. So wurde beispielsweise die maximal zulässige Traufhöhe der östlichen Bauzeile von 6,50 auf 8,50 Meter erhöht. Auf der talseitigen Bauzeile wurde das Baufenster reduziert, um den Abstand zum daneben stehenden Wald zu vergrößern. Zudem wurden die gemäß Baunutzungsverordnung ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ausgeschlossen bzw. beschränkt. Dabei geht es beispielsweise um Gaststätten, Beherbergungsbetriebe, Läden oder Tankstellen.

Auch den Aspekt der Klimaneutralität hat man Völkers Ausführungen zufolge berücksichtigt. Die Verwaltung habe in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Planungsbüro Möglichkeiten für Festsetzungen zum Klimaschutz im Bereich der Bebauungsplanaufstellung untersucht. Verschiedene Punkte davon sollen einfließen. So soll bei der Anordnung der Gebäude eine gegenseitige Verschattung weitgehend vermieden werden, damit Solarenergie nutzbar wird. Für die Baukörper der Häuser sollen zwei Vollgeschosse festgesetzt werden, so dass "Kompaktheit" gewährleistet wird. Die Gebäudedächer sollen hauptsächlich gen Süden ausgerichtet werden, die Neigungen bis auf maximal 45 Grad festgelegt werden. Damit könne eine Nutzung von Solarthermie- und Fotovoltaikanlagen gewährleistet werden.

In der Diskussion kamen die bereits in vorangegangenen Sitzungen vorgetragenen Argumente, die sich teils mit von Bürgern schriftlich vorgetragenen Äußerungen deckten, wieder zur Sprache. So wollten einige Räte jungen Familien eine Chance zum Bau eines Eigenheims geben, andere setzten auf Innenentwicklung des Dorfes, die der Außenentwicklung vorzuziehen sei. Zumal aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung im Ortsteil in den nächsten Jahren voraussichtlich etliche Eigenheime auf den Markt kämen. Nun liegt der Ball wieder beim Gemeinderat, der das Thema in seiner bislang letzten Sitzung abgesetzt hatte.