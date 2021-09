Von Felix Hüll

Eberbach. In mehrerlei Hinsicht ist der Auftritt von Dr. Michael Werner in Eberbach etwas Besonderes: auch wenn Johann Conrad Beisel im 18. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert ist und dort den Grundstein zum Kloster Ephrata (und damit die Vorlage zur späteren Städtepartnerschaft) legte, ist es nicht selbstverständlich, dass der Herausgeber der deutsch-pennsylvanischen Zeitung "Hiwwe wie Driwwe" Vortrag und Konzert in der Stadt am Neckarknie hält.

Möglich machte dies der Freundeskreis Ephrata. Coronabedingt hatte auch dieser Verein lange keine Veranstaltungen ausrichten können. Die Pandemiebeschränkungen trafen den deutsch-amerikanischen Partnerschaftsverein just in einer Phase, in der er wieder mehr öffentlichkeitswirksame Angebote machen wollte. Jetzt gibt das die Lage wieder her: Michael Werner griff zu Gitarre, Soundanlage, einigen Accessoires und vor allem zu "Hiwwe wie Driwwe".

Das ist sowohl eine Zeitschrift, die gleichzeitig in Deutschland und den USA erscheint und die Mundart jener Pfälzer Auswanderer bewahrt und pflegt, die sich seit dem 17. und 18. Jahrhundert in dem Gebiet ansiedelten, das heute zu den US-Bundesstaaten Ohio und vor allem zu Pennsylvanien zählt wie eben die Stadt Ephrata im "Landkreis" Lancaster County. "Wer die Pfalz verstehen will, sollte nach Pennsylvania reisen, denn dort hat sich in der Sprache und im Brauchtum über 300 Jahre das erhalten, was bei uns in Vergessenheit geraten ist." Als Linguist spürt Werner Mundartausdrücken und ihrer ursprünglichen Bedeutung nach. Knochentrockene Wissenschaft? Mitnichten.

Man kann ein abendfüllendes Programm mit Songs auf der Gitarre und mit kurzen Sachvorträgen dazwischen bestreiten und kräftigen Applaus eines Publikums ernten. Dies geschah bei der ersten Mitgliederversammlung des Freundeskreises Ephrata seit 2019.

Neue Alt-Pfälzer Mundart „hiwwe wie driwwe“ stellt der Sprachwissenschaftler Dr. Michael Werner vor. Foto: Felix Hüll

In der Rudergesellschaft Eberbach machte Werner sein Publikum mit der Verbindung zwischen der Grundsau "Groundhog/ Murmeltier) einem Dachs und der Bedeutung der Meteorolgie für die Landwirtschaft bekannt. Weil früher in der mitteleuropäischen Pfalz eins ortsstabiles Hoch Anfang Februar (Sonne lässt einen Dachs Schatten werfen) noch weitere sechs Wochen Winter ankündigte, kann die Aussaat erst später erfolgen. Eine Bauernregel, die zwar beim Auswandern mitgenommen wurde, in den USA aber wegen deren anderen Wetterverhältnisse gar keinen Sinn macht außer dem der (bekannt deutlich wahrnehmbaren) Brauchtumspflege. Neugierig hörten die Anwesenden, was Aberglauben und weiße Magie mit Butzenmann, "Scheiern-Stann"und "Braucherei" zu "duun" hat – alles wie gesagt in einer Mundart, die zwar auch in Eberbach geläufig ist, aber doch eher in der eigentlichen Pfalz gesprochen wird und als Pennsylvania Dutch mit eingepfälzerten Anglizismen daher kommt: Yuscht (just – gerade, soeben) oder eine Bezeichnung aus Worten beider Sprachen wie "Hex Signs" für die auffälligen großen Sternsymbole auf Bauernhofschuppen, die auch im Raum Ephrata ins Auge fallen. Werner nennt sie Überbleibsel des Brauchtums eines Abwehrzaubers, der Schaden vom Hof fernhalten soll.

Als Weiße Magie gelte in Pennsylvania die "Braucherei", mit der etwa Warzen besprochen werden, um, sie zu entfernen. Gleichem Zweck dient eine aufgedrückte Münze, die unter bestimmten Umständen auf die Warze gedrückt und dann abgelegt werden muss. Auf den Münzfinder gehe die Warze dann über. Daraus folgt der Ratschlag: "Mer soll nix vun der Schtrooss uffhewe, es is verleicht gebraucht warre mit!"

Michael Werner erläuterten auf diese Weise kurzweilig und unterhaltsam, dass verschiedene Verhaltensweisen und Bräuche sowohl in der Neuen Welt als auch in Europa und in Asien/Indien festzustellen sind, weil sie auf einem gemeinsame Wurzel einer indogermanischen oder gar noch früheren Bevölkerung in der Region um das Schwarze Meer entstammten. Werner schlug den den Bogen vom Neckarknie über Rheinland-Pfalz in die "New Paltz". Er hatte auch die Lacher auf seiner Seite, wenn er von dem eher melancholisch stimmenden Schicksal des Minen(Berg-)arbeiters Jack sang, der sich auf seinen Bauernhof zurück sehnt und sowohl den Verlust des landwirtschaftlichen Lebens wie auch den Niedergang des "coal mining" und der Industrie im "Rost Belt" bedauert.