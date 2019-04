Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Segne dieses Feuer, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht", richtet der Priester zu Beginn der Osternachtfeier seine Bitte an Gott.

Traditionell wird die Feier der Osternacht in katholischen Gemeinden mit einem Osterfeuer eröffnet, an dem die Osterkerze als Symbol für den auferstandenen Christus als "Licht der Welt" entzündet wird. Und auch viele evangelische Gemeinden haben den uralten Ritus in den letzten Jahren wieder neu für sich entdeckt. So werden in Eberbach am Abend des Karsamstags an zwei Stellen lodernde Flammen die Nacht erhellen: um 21 Uhr vor der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk und eine Stunde später vor der evangelischen Michaelskirche.

In der katholischen Gemeinde ist Kurt Vollweiler seit nunmehr 15 Jahren "Feuermeister". "Unser Familienkreis wurde damals gebeten, das Osterfeuer zu übernehmen", erinnert er sich. Anfangs machten alle mit. Aber irgendwann übernahm Vollweiler die Aufgabe dann allein, unterstützt von Sohn Mateo (14), der sich - als Jugendfeuerwehrmann - durchaus prädestiniert sieht, in Sachen Osterfeuer irgendwann in die Fußstapfen des Papas zu treten.

Etliche Vorbereitungen seien zu treffen, bis das Feuer am Karsamstagabend bereit ist für die "Lichtfeier", erklärt Vollweiler. Zunächst muss das Holz gerichtet werden. "Wir verwenden immer die Stämme der Weihnachtsbäume aus St. Johannes Nepomuk dafür", erläutert er. Damit das Holz schön trocken ist, werden sie ein Jahr lang gelagert und dann im Folgejahr im Osterfeuer verbrannt. Mit der Kettensäge schneidet Vollweiler die Stämme dazu auf "Wannenmaß". Als nächstes gilt es eine Fackel herzustellen, mit deren Hilfe das Osterfeuer an die Osterkerze weitergegeben wird. Dazu holt Vollweiler eine Haselnuss- oder Buchenstange aus dem Wald und markiert sie mit einem Kreuz. Mit Draht befestigt er ein Stück Betttuch und einen Streifen Verbandsmull daran und tränkt diese mit dem geschmolzenen Wachs aus Resten von Kirchenkerzen.

Per Anhänger wird die gusseiserne Feuerwanne aus dem Kindergarten St. Maria in Neckarwimmersbach geholt, wo sie das Jahr über lagert, und auf dem Kirchenvorplatz aufgestellt. Am Samstagabend dann, etwa zwei Stunden vor Beginn der Osternachtfeier, geht’s ans Feuermachen. Ganz wichtig: Drei Eierkohlen müssen eine halbe Stunde vor Feuersegnung in die Glut gelegt werden. "Die kommen in den Weihrauchschwenker." Und für den Fall der Fälle werden ein paar Eimer Wasser unter der Wanne platziert. Sie kommen spätestens am Ende der Feier fürs Ablöschen zum Einsatz.

Ist das Feuer gesegnet und die Osterkerze per Fackel entzündet, ziehen Priester, Diakon und Ministranten mit der Kerze in die dunkle Kirche ein. Der dreimalige Ruf "Lumen Christi" - "das Licht Christi" verkündet den Sieg des Lichts über die Dunkelheit, des Lebens über den Tod. "Das ist so ein Moment, da läuft’s mir kalt de Buckel nunner", sagt Vollweiler. "In dem Moment siegt das Christentum und das Böse verliert."

Während die Gemeinde im Innern der Kirche dann Auferstehung feiert, hütet Kurt Vollweiler das Feuer. "Vom Gottesdienst krieg ich nicht viel mit", bedauert er. Doch wenn er zur Kommunion geht, dann kommt einer vom Familienkreis vorbei und löst ihn für diese Zeit ab. Kurz vor Ende des Gottesdienstes legt Vollweiler noch einmal Holz nach, damit ein "richtig schönes Sternfeuer" Pfarrer und Gemeinde beim Auszug aus der Kirche empfängt. Danach steht man noch eine Weile bei Rotwein, Saft und Ostereiern ums wärmende Feuer. Und irgendwann werden die Flammen gelöscht, die Wanne wird vorübergehend im Hof des nahen Kindergartens St. Elisabeth abgestellt.

Kurt Vollweilers Osterfeuer aber brennt weiter, ein ganzes Jahr lang: Im "ewigen Licht" vor dem Tabernakel leuchtet es ohne Unterlass - bis zum nächsten Gründonnerstagabend.