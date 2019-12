Eberbach. (pol) Ein Senior und sein Enkel wurden am Freitagnachmittag beinahe von einem Raser erfasst. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Zeugen zufolge soll ein blau-silberner Renault gegen 15:30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bahnhofsstraße in Richtung Bahnhofsvorplatz gefahren sein. Am angrenzenden Pendlerparkplatz wendete der Wagen durch das Ziehen der Handbremse und raste dann wieder über den Vorplatz in Richtung Luisenstraße. Dabei erfasste er beinahe einen dreijährigen Jungen, den sein 73-jähriger Opa gerade noch rechtzeitig aus dem Weg ziehen konnte.

Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Weitere Zeugen des Vorfalls sollten sich unter der 06271/92100 bei der Polizei in Eberbach melden.